Notes des joueurs: Real Madrid 0-0 Real Betis; 2020/21 La Liga

Pour tenter de se battre pour le titre de la Liga, le Real Madrid a dû conserver les trois points contre le Real Betis, mais au lieu de cela, il s’en tire avec un seul après une lutte acharnée avec ses adversaires. Le match nul et vierge met la défense de leur titre apparemment hors de portée.

Voir les notes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 8: N’a pas été sévèrement testé mais a fait un bon arrêt en première mi-temps pour garder le match sans but. Ensuite, il a réalisé un excellent arrêt contre Borja Iglesias sur une tentative 1 contre 1 en seconde période et un autre arrêt avec son pied plus tard. Des performances solides pour garder les adversaires apprivoisés.

Dani Carvajal – 7: Gagne le départ aujourd’hui et a eu une performance décente. C’était bien de l’avoir de retour en mettant des croix dans la surface, mais je ne pouvais communiquer avec personne. Évidemment, il revient toujours à sa pleine forme. Terminé avec un duel aérien gagné et une passe clé. Subbed après 68 minutes.

Raphael Varane – 7,5: Il a l’air impatient de revenir à l’action et s’est à nouveau bien associé aux côtés de Militão. Ravi de le voir revenir à son meilleur niveau de confiance. A été parfois pris hors de position .. Terminé avec 95% de réussite et quatre duels aériens gagnés.

Eder Militão – 7,5: Continue de faire de son mieux et est apparu sur tout le terrain pour empêcher tout joueur du Real Betis de trouver le filet. Bonne anticipation et prise de décision mais parfois hors de propos ce qui a laissé des hectares d’espace libre. Comme avec Varane, Lainez ou Iglesias très chanceux n’ont pas pu convertir leurs chances. Terminé avec un tir, un taux de réussite de 97%, un saut aérien gagné et un plaquage.

Nacho – 7: Inséré à l’arrière gauche et a parfois aidé Madrid à passer à l’arrière trois. N’avait pas peur de pousser et d’essayer d’aider ses coéquipiers en attaque mais ne pouvait tirer le meilleur parti de rien. Terminé avec un duel aérien gagné et deux plaqués.

Casemiro – 7,75: Partout sur le terrain ce soir et était l’un des objectifs pour Madrid mais tout simplement malchanceux. Performances de bête de somme, cependant. Terminé avec deux tirs, deux sauts remportés, deux passes clés et trois plaqués.

Isco – 7,75: A agi comme un exutoire créatif au milieu de terrain autant qu’il le pouvait et a mis un bon quart de travail. Dans l’ensemble, une performance décente. Terminé avec un taux de réussite de 97%, deux coups, un dribble, une passe clé et une aérienne gagnée. Subbed après 68 minutes.

Luka Modric – 7: Retourne à la formation de départ et dicte le déroulement du jeu. Évidemment, il a besoin de plus de repos, car il n’était pas à son meilleur. A dû tomber dans des positions défensives et aider Madrid à jouer parfois à l’arrière. Terminé avec un coup et deux passes clés. Subbed après 77 minutes.

Rodrygo – 6,5: A remporté le départ sur Vini Jr. et n’a malheureusement pas pu tirer le meilleur parti de ses chances. A bien fait en termes d’aide avec le jeu de construction. A eu un coup de feu juste sous la barre transversale. Fini avec deux coups, un dribble, un plaquage mais un faible taux de réussite de 75%. Remplacé après 60 minutes.

Karim Benzema – 7,25: Étant donné qu’il n’avait aucun soutien de ses collègues attaquants, Benzema a passé une nuit très calme. Impossible non plus de trouver un moyen de faire le travail lui-même. Terminé avec deux tirs, deux dribbles, deux passes clés et un duel aérien gagné.

Marco Asensio – 6,75: A donné une autre opportunité d’intensifier l’équipe mais n’a pas pu tirer le meilleur parti des chances. Vraiment, vraiment besoin de plus de lui. Trop de passes latérales ont empêché Madrid d’avancer. Excellentes statistiques du match, mais elles sont à l’opposé de sa performance réelle. Terminé avec 92% de réussite, trois coups, deux passes clés et un dribble. Subbed après 77 minutes.

Suppléants:

Vini Jr. – 6,5: Chuté sur le banc mais a donné à Madrid quelques jambes fraîches après être venu pour Rodrygo. A eu la meilleure chance de la nuit mais ne pouvait pas en avoir assez de son tir. Pace a menacé la ligne de fond des Betis, mais ils étaient généralement préparés. Terminé avec deux coups et un plaquage.

Alvaro Odriozola – 6,5: Je suis venu donner du repos à Carvajal. A bien fait et a aidé Madrid à se déplacer. Il a également fait mieux avec sa traversée mais n’a trouvé aucune cible dans la surface. Faire preuve de plus de confiance, cependant. Terminé avec un coup et deux passes clés.

Marcelo – 6: Entré pour Isco et a eu 20 minutes pour avoir un impact, mais n’a pas pu aider à faire avancer Madrid. J’ai essayé d’être un exutoire créatif et a travaillé avec Vini et Hazard mais était souvent frustré. Prise de décision discutable parfois. Terminé avec un coup et deux dribbles.

Eden Hazard – 6,5: Fait son retour à l’action, ce qui est un coup de pouce pour l’équipe à l’approche d’un autre affrontement en Ligue des champions. Jouait bien avec le ballon et avait l’air à l’aise avec le ballon à ses pieds. Mais je ne pouvais pas tout faire lui-même. Terminé avec deux passes clés.

Antonio Blanco – 6,5: Entré pour Luka Modric et bien placé aux côtés de Casemiro. Il s’est bien placé pour empêcher le Real Betis de menacer d’une contre-attaque et a aidé l’équipe à garder le ballon dans les dernières minutes.