Notes des joueurs : Real Madrid 0 – 0 Villarreal; Liga 2021

Si vous essayiez de trouver le bon arrière lors de la sortie du onze de départ, vous n’étiez pas seul. Carlo Ancelotti voulait regrouper Rodrygo Goes, Marco Asensio et Fede Valverde en un seul alignement en forçant l’Uruguayen à faire un retour de fortune. Cela n’a pas fonctionné. Villarreal a confortablement joué dans la presse madrilène et a mis Valverde, et le reste de la ligne de fond, dans des situations délicates pour se défendre contre une attaque où ils étaient en infériorité numérique. La seconde mi-temps s’est améliorée, mais seulement de façon marginale, les remplacements d’Isco, Hazard et Camavinga n’ayant pas réussi à avoir l’impact auquel l’équipe aspirait dans un match très disputé. En fin de compte, un match nul était un résultat équitable pour chaque équipe, mais il y aura des critiques valables contre Ancelotti après ce match.

Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : Une autre démonstration très forte du gardien de but du Real Madrid assurant qu’au moins un point a été sauvé de ce match.

Fede Valverde—4 : Il est temps de mettre fin à l’expérience Fede V. Son énergie était indispensable au milieu de terrain. Souvent, il était déconnecté de ses quatre arrières – ne sachant pas jusqu’où aller jusqu’à Danjuma ou couvrir le Coquelin à la dérive.

Militao-8 : S’améliorer en tant que défenseur de ligne haute – un défenseur qui doit être à l’aise avec 50 à 70 mètres d’espace libre derrière lui. Sans Militao et Alaba, le système de pressing haut du Real Madrid aurait semblé encore pire.

David Alaba-8 : Un record d’équipe de 5 dégagements a été crucial pour garder Villarreal hors du tableau de bord.

Nacho-3 : Un match médiocre de Nacho, qui a fourni très peu dans le dernier tiers lorsque le jeu du Real Madrid criait pour une plus grande implication offensive de ses arrières latéraux.

Casemire—3 : Doit-on commencer à s’inquiéter ? Le temps de jeu non-stop de Casemiro (plus de 3 900 minutes l’année dernière – dépassant de loin la zone de danger de 3 500 minutes) l’a-t-il rattrapé comme il l’a fait lors de la saison 2018-2019 ? Le schéma de pression de Carlo signifie que Casemiro est souvent hors de position et en dehors du rôle traditionnel du milieu de terrain défensif. Cela lui fait du mal ainsi qu’à l’équipe.

Marco Asensio—3 : Cela semble un gâchis d’un point de vue défensif. Parfois, il a marqué Capoue, parfois il a appuyé sur les défenseurs centraux, et d’autres fois il a juste laissé Coquelin courir derrière sans dépasser le coureur. Ce match était un bien meilleur test de ses références au milieu de terrain et il n’a pas réussi.

Luka Modric—5 : Un match qui vient de passer par Luka Modric et le milieu de terrain. La presse décousue donnait l’impression qu’il était facile pour Villarreal de jouer dans l’équipe.

Vinicius JR-6 : L’effort n’est jamais remis en cause avec Vinicius, mais l’exécution manquait aujourd’hui. Juan Foyth et Raul Albiol ont fait un excellent travail pour garder Vinicius sous contrôle.

Rodrygo Goes—5.5 : Peut-être injustement éliminé en début de seconde mi-temps. A été l’une des rares personnes à avoir réussi à affronter son marqueur (Alberto Moreno) 1 contre 1. A commencé le match brillamment, mais s’est estompé au fur et à mesure que le match avançait.

Karim Benzema—4 : Un match médiocre rare de Benzema – sa passe était hors de propos et il n’a pas réussi à passer devant une défense farouche de Villarreal.

Remplacements :

Camavinga—6 : Pas au niveau de ses matchs précédents. J’ai eu des cadeaux bâclés et j’ai eu du mal entre les lignes.

Eden Hazard—3 : N’a eu aucun impact sur le match.

Isco-3 : Comme ci-dessus.