Notes des joueurs : Real Madrid 1-0 Athletic Club

Karim Benzema a marqué le seul but du match lors de la victoire du Real Madrid sur l’Athletic Club à Santiago Bernabeu. Los Blancos ont relativement bien joué en première mi-temps mais ont été terribles en seconde mi-temps et auraient pu concéder plusieurs fois via des erreurs ou un mauvais marquage sur les coups de pied arrêtés.

Thibaut Courtois – 8/10 : Courtois n’a effectué que deux arrêts pendant le match, mais ce sont deux arrêts cruciaux qui ont assuré le résultat pour Los Blancos. Le Belge a réalisé un arrêt incroyable à la 27e minute pour déjouer la tête de Raul Garcia qui aurait mis l’Athletic en tête. A la 76e minute, Courtois a bien fait d’empêcher Oscar de Marcos d’égaliser.

Lucas Vazquez – 6.5/10 : Vazquez a joué 80 minutes à l’arrière droit avant d’être remplacé par Nacho. Au cours de la première mi-temps, il a poussé haut sur le terrain et a fait de jolis changements de jeu à Vinicius Jr. et Ferland Mendy. Il était beaucoup plus silencieux en deuxième mi-temps mais a pu entrer dans le dernier tiers et tirer plusieurs coups à distance.

Ferland Mendy – 5/10 : Mendy, comme Vazquez, a poussé haut sur le terrain tout au long du match. Il a bien passé le ballon et a réussi à se créer une occasion. Mais Mendy était un handicap dans la défense aujourd’hui. Il n’a pas réussi à revenir en arrière et a laissé un énorme trou que l’Athletic a exploité derrière lui.

David Alaba – 6.5/10 : À la 24e minute, Alaba a mal lu une passe et a arrêté de jouer, ce qui a presque abouti à un but si Iñaki Williams n’avait pas trébuché sur le ballon. Il a eu un autre moment tremblant à la 85e minute et a forcé Militao à intervenir. Alaba était assez solide sinon. Il a bien fait de pousser haut sur le terrain et de limiter le service aux attaquants de l’Athletic en première mi-temps et a aidé à voir le résultat dans la seconde.

Eder Militao – 8.5/10 : Militao a eu deux moments nerveux au début de la première mi-temps, mais il l’a nettoyé et n’a pas mal mis un pied après la 23e minute. Il était l’un des joueurs les plus importants sur le terrain aujourd’hui, ce qui a été résumé par son intervention cruciale qui a empêché un but à la 85e minute.

Casemiro – 6.5/10 : Comme d’habitude, Casemiro a fait de bonnes choses pendant le match mais il a aussi fait de très mauvaises choses. Le Brésilien a bien changé le point d’attaque tout au long de la première mi-temps et l’un de ces ballons croisés a déclenché le mouvement qui a conduit au but. Il a également fait un tacle important sur Raul Garcia à la 53e minute. Il a également eu un cadeau atroce qui a presque abouti à un but et a eu quelques moments défensifs comiques en seconde période.

Toni Kroos – 8/10 : Kross a bien fait de servir de pivot à l’attaque du Real Madrid. Il est également entré dans le dernier tiers et a réussi à forcer Unai Simon à effectuer plusieurs arrêts. Kroos était également influent en défense. Il a remporté plusieurs duels et récupéré la possession de manière constante pour Los Blancos.

Luka Modric – 7.5/10 : Modric a été très influent à quelques moments clés du match, ce qui a contribué à créer le seul but du match, mais il a semblé s’estomper dans et hors du match. Il a merveilleusement combiné avec Vinicius Jr. en haut de la surface avant de frapper mal le ballon dans la trajectoire de Benzema, qui a tapé le ballon au fond des filets.

Marco Asensio – 5.5/10 : Asensio a connu des moments très brillants en première mi-temps. Il a causé des problèmes athlétiques lorsqu’il a coupé à l’intérieur et a conduit au centre. Asensio a également joué un rôle dans le but mais il a connu une seconde mi-temps décevante et a été remplacé à la 64e minute.

Vinicius Jr. – 8/10 : Vinicius affichait à nouveau ses mouvements aujourd’hui et il était l’une des menaces offensives les plus constantes de Los Blancos. Il a joué un bon centre à Benzema à la 7e minute, ce qui a presque abouti au but du feu vert (et aurait probablement dû être un penalty). Le jeu de dribble et de combinaison de Vinicius a créé de multiples opportunités et a joué un rôle important dans le seul but du Real Madrid.

Karim Benzema – 8/10 : Benzema, aux côtés de Vinicius, était l’autre menace principale de Los Blancos et l’homme qui a fait la différence avec son but à la 40e minute. Il a eu deux premières opportunités qui ont résulté d’une bonne interaction entre le Français et Vinicius. Benzema a fait une superbe passe en profondeur à l’ailier brésilien qui aurait dû marquer un but, mais la touche de Vinicius l’a laissé tomber.

Suppléants :

Rodrygo – 4.5/10 : Rodrygo a remplacé Asensio à la 64e minute. Il est entré en jeu et a immédiatement mené une contre-attaque qui a fait long feu et a été presque complètement absent pour le reste du match.

Federico Valverde – 6/10 : Valverde est entré en jeu à la 70e minute et Madrid a eu du mal à faire quoi que ce soit de bien en possession qui a affecté la capacité de l’Uruguayen à avoir un impact offensif. Mais il a fait des jeux défensifs très importants et a aidé Los Blancos à assurer la victoire.

Nacho – 5.5/10 : Nacho a été remplacé par Lucas Vazquez à l’arrière droit. Il a bien fait défensivement et a aidé l’équipe à surmonter les vagues d’attaques de l’Athletic.

Eduardo Camavinga – 6.5/10 : Camavinga a été présenté à la 80e minute. À ce stade, il était le seul joueur du Real Madrid à avoir tenté de ralentir le jeu et de rétablir la domination antérieure de Los Blancos.