Notes des joueurs : Real Madrid 1 – 2 Shérif Tiraspol ; Phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021

Le Real Madrid est entré dans l’histoire mardi soir, mais pour toutes les mauvaises raisons. Pour la première fois dans la longue et illustre histoire du club, le Real Madrid a perdu contre une équipe moldave et a perdu contre une équipe moldave au Santiago Bernabeu dans le cadre de l’UEFA Champions League. Beaucoup ont qualifié la défaite de choc de plus gros bouleversement de l’histoire de la compétition. Malgré la réputation moins glamour de leurs adversaires, Carlo Ancelotti a réalisé très peu de rotations. La principale surprise a été le milieu de terrain : trois vainqueurs de balles à haute énergie – Casemiro, Camavinga et Valverde – plutôt que des passeurs ou des contrôleurs créatifs et incisifs, ont été sélectionnés. Le manque de contrôle au milieu de terrain, la presse décousue, quelques erreurs individuelles, ainsi que tout simplement la vieille malchance ont conduit à une victoire miracle pour Sheriff.

Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—6 : N’avait aucune faute dans les buts, mais a presque offert un but au shérif après que le Real Madrid en ait déjà concédé un.

Nacho—6 : De l’arrière central à l’arrière gauche à l’arrière droit – Nacho a été invité à brancher tous les éléments de la défense. Certaines critiques pour ne pas avoir réussi à fermer le shérif gauche arrière Cristiano assez rapidement sur le premier but.

Militao—6,5 : Bien joué lors de la défense dans des scénarios isolés. Les problèmes défensifs de l’équipe découlent d’un problème de pression systémique plutôt que d’un problème de défenseur central. La seule critique serait que lui et Alaba doivent pousser la ligne de fond plus haut et combler les écarts entre les lignes lorsque l’équipe presse.

David Alaba—7 : Encore une fois, comme Militao, il a bien performé en défense, mais a été mis dans des situations problématiques en raison de la presse décousue. Intensifié tard sur le premier but encaissé après un effet domino de Hazard en retard puis de Camavinga en retard. Toujours réussi 2 passes clés du centre du dos et complété 6/6 longs ballons.

Miguel—4 : N’a pas réussi à converger au centre lorsqu’Alaba est intervenu avant le premier but du shérif, puis n’a pas reconnu l’urgence nécessaire pour revenir pour empêcher la tête libre de Yakshiboev.

Casemire—4 : Un autre mauvais match de Casemiro – le nouveau système de pressage fait souvent sortir Casemiro jusqu’à la surface de l’opposition. C’est maintenant un phénomène régulier et cela a un impact sur le jeu du Brésilien.

Camavinga—6 : Difficile de cerner le rôle envisagé par Carlo pour le milieu de terrain français car il était partout. Parfois, il était le milieu de terrain le plus profond, d’autres fois le plus haut. Il a sillonné avec beaucoup de fluidité, mais son dépassement vertical a encore besoin de travail.

Fede Valverde—7 : Point positif de ce match, Fede a failli marquer à plusieurs reprises. Un tir a été dévié de la barre transversale et un gardien de but du shérif, Giorgos, a forcé un superbe arrêt pour empêcher une finition supérieure à 90.

Vinicius JR-7 : 4 passes décisives, 3 dribbles terminés, un “presque but” en première mi-temps, Vinicius a joué un rôle important dans le jeu dans le dernier tiers. Sa finition a régressé par rapport aux sommets du début de saison, mais sa capacité à créer le danger s’est maintenue. A tiré le penalty pour le but égalisateur avec un brillant “elastico” à l’intérieur de la surface. La seule marque noire dans son livre sera due au but gagnant du shérif. A choisi de doubler la marque d’Alaba dès la remise en jeu, laissant Bruno libre et forçant Modric à franchir le pas, ce qui a ensuite permis à Thill d’être libre en haut de la surface pour sa volée.

Eden Hazard—6 : Le Belge a eu des “moments” dans ce match, mais continue de regarder si loin de la version Chelsea de Hazard. A fait trois fautes en première mi-temps, a réussi quelques tirs cadrés, s’est bien connecté avec Benzema, mais n’a jamais vraiment marqué le match. Le premier but encaissé est dû à un mauvais pressing et à une mauvaise couverture au nom de Hazard.

Karim Benzema—6,5 : A marqué l’égalisation avec une pénalité bien prise. A réussi 3 passes clés et a parsemé le filet du shérif de tirs, mais n’a tout simplement pas pu trouver de but en jeu ouvert.

Remplacements :

Rodrygo va—7: Encore une fois, un impact positif sur le banc. Enroulé dans le centre que Jovic a failli marquer et a lui-même eu une grande opportunité après un recul de Vinicius.

Luka Jovic—5 : Le pauvre est maudit. A eu une occasion en or de gagner le match pour le Real Madrid et d’une manière ou d’une autre, sa volée a été bloquée. Le shérif est ensuite allé immédiatement dans l’autre sens et a marqué.

Luka Modric—7 : Avec les quatre autres remplaçants, ils ont tenté de renverser la vapeur, mais le but vainqueur de Sheriff à la 89e minute a été un coup de poignard au cœur.

Toni Kroos—7 : L’Allemand n’a pas raté une étape dans sa rentrée. On aurait dit que son auto habituel avait terminé 5 des 6 longues balles, une précision de 91% sur 37 passes et beaucoup d’implication (49 touches) en seulement 24 minutes. J’ai essayé d’aider Madrid à renverser le cours du match, mais cela n’a pas suffi.