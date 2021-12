Notes des joueurs : Real Madrid 2 – 0 Atlético Madrid ; Liga 2021

Il y avait un vainqueur clair dans le derby de Madrid et c’était le Real Madrid. Les buts de Karim Benzema et de Marco Asensio ont condamné le match, mais en réalité, Madrid a traversé de longues périodes en roue libre. Parfois, cela ressemblait à un match d’entraînement avec « Ole’s » pleuvant des tribunes de Bernabeu. Luka Modric était à son meilleur, Vinicius Junior continue de produire et Thibaut Courtois prouve une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs gardiens du monde. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—9 : N’a eu à gérer qu’un tir cadré en première mi-temps, mais a refusé l’Atletico avec quatre arrêts de l’intérieur de la surface en seconde mi-temps. Jusqu’à quatre feuilles blanches d’affilée et suscitent les éloges de vos coéquipiers, des médias et des fans.

Dani Carvajal—6 : Plus conservateur avec ses incursions offensives, mais a bien fait défensivement contre Greizmann, Lemar, Carrasco et Felix.

Eder Militao—7,5 : Ni Cunha ni Greizmann n’ont eu de succès contre le mur de briques brésilien. Sa forme au cours de cette séquence de matchs difficile a été inégalée.

David Alaba—6 : A soutenu Ferland Mendy avec toutes les surcharges fournies par Marcos Llorente et a systématiquement refusé l’espace à Rodrigo de Paul et Angel Correa.

Ferland Mendy—7 : A eu une bataille physique amusante avec Marcos Llorente et a soutenu Vinicius dans l’attaque.

Casemire—7,5 : A fait l’essentiel de son travail près du côté gauche de Madrid, en fermant et en limitant l’espace pour les hommes dangereux d’Atleti (Correa, RdP, Greizmann et Llorente). A remporté 7 de ses 9 duels au sol et complété 7 de 8 longs ballons.

Toni Kroos-8 : Avec 111 touches retentissantes, Kroos a joué un rôle essentiel dans la dynamique de l’équipe, faisant passer facilement le terrain de jeu du côté faible.

Luka Modric—10 : Quel joueur. Le Croate est à apprécier, c’est une légende du jeu et l’un des plus grands à avoir jamais porté la chemise blanche. Modric n’a pas marqué ni aidé dans ce match mais était de loin le meilleur joueur sur le terrain. Rien ni personne ne pourrait arrêter Luka Modric ce soir, à la fois offensivement et défensivement. Il est le joueur total.

Marco Asensio—7,5 : A joué Vinicius en bas à droite sur le jeu de transition de Madrid pour le premier but. A raté une belle occasion en début de seconde mi-temps, prenant trop de temps à tirer, mais a fait amende honorable en marquant son deuxième but en autant de matchs. Ancelotti pourrait-il redécouvrir le meilleur d’Asensio ?

Vinicius Junior—8,5 : Si mature dans sa prise de décision, il semble que chaque partie de son jeu se soit améliorée depuis le début de la saison. N’a pas réussi à marquer, mais a fourni les deux passes décisives, y compris un centre réduit et semi-levé de la droite à Karim Benzema pour retourner à la maison.

Karim Benzema—7,5 : Joué 45 minutes, mais c’était tout ce qu’il fallait pour avoir un impact. Le Français s’est accroché à un centre de Vinicius depuis la droite et a inscrit son 13e but de la saison en Liga.

Remplacements :

Luka Jovic—7 : L’un des architectes du deuxième but, réussissant une passe difficile, protégeant Kondgobia à l’aide de son cadre trapu, tournant et libérant Vinicius sur la gauche – ce type de jeu de hold-up et de liaison a été une force motrice derrière les bonnes performances récentes de Jovic .

Nacho—N/A : A joué à l’arrière droit pendant les 10 dernières minutes.

Rodrygo—N/A : A joué sur l’aile gauche, en remplacement de Vinicius Junior, pendant les 7 dernières minutes.

Fede Valverde—N/A : Branché sur l’aile droite de Marco Asensio pendant les 10 dernières minutes du match.