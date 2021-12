Notes des joueurs : Real Madrid 2 – 0 Inter Milan ; Phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021

La dernière journée de match du Groupe D a amené un affrontement en tête du classement entre deux géants européens – l’Inter Milan et le Real Madrid. Les deux équipes se sont qualifiées pour le tour suivant, mais la chance de se qualifier en tant que tête de série était trop alléchante pour que l’une ou l’autre équipe prenne des risques avec leurs alignements. L’équipe de Carlo Ancelotti a connu une formidable forme, remportant ses 8 derniers matches, mais les inquiétudes concernant le manque de rotation ont prévalu. Malgré ces inquiétudes, Carlo a épuisé une équipe presque inchangée depuis le week-end, avec Luka Jovic à la place de Karim Benzema, blessé. L’Inter Milan a tenté de porter le match au Real Madrid au début, mais après le but de Toni Kroos, Madrid a commencé à prendre le contrôle du match et a finalement remporté la victoire après le carton rouge de Nico Barella en seconde période. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7,5 : Juste un autre jour au bureau pour le grand belge et une autre feuille blanche. Avait 3 arrêts à faire, tous depuis l’intérieur de la surface, y compris une tête tardive de Skriniar.

Dani Carvajal-8 : Un grand match de l’Espagnol sur le flanc droit. Sa capacité à se déplacer dans les points centraux et à inverser sa position a permis au Real Madrid de se développer à la fois par l’arrière et dans le dernier tiers. Contribution avec 3 passes clés.

Eder Militao—9 : Une autre performance stellaire de Militao, ressemblant de plus en plus à l’héritier de Pepe. Comme Pepe, a été impliqué dans un moment de confrontation avec Nico Barella, mais c’est finalement l’Italien qui a été expulsé et Militao vient de gagner un carton jaune. A eu un record d’équipe parmi les suivants : 6 dégagements, 5 interceptions et 6/6 duels aériens gagnés.

David Alaba—6 : Tâche difficile marquant Eden Dzeko sur les centres, mais a réussi à grincer des dents dans ce match sans être affecté. Toujours un atout important dans la construction par l’arrière.

Ferland Mendy—7 : Souvent, il a été placé dans des duels 50/50 avec Denzel Dumfries, dont Mendy a eu raison – remportant 3 de ses 4 duels au sol. Dumfries a tenté de s’imposer physiquement au Français, mais cela n’a abouti qu’à des fautes.

Casemire—7,5 : Critique pour la défense de la surface de l’équipe, fournissant une urgence et doublant le porteur du ballon, chaque fois que nécessaire. A traité l’espace entre les lignes avec un grand effet, mais en passant en transition toujours en dessous de la moyenne.

Toni Kroos-8 : A marqué un cracker d’un but avec son pied gauche plus faible. Décidé de terminer et de tirer de l’extérieur de la surface – un thème dominant de cette saison, l’Allemand tire environ un tir de plus par match que la saison dernière – et le ballon s’est niché dans le coin inférieur. Terminez le match avec 10/11 longues balles terminées, 96% de précision des passes sur 69 passes et 2 passes clés, dont une brillante passe filetée pour Rodrygo à l’intérieur de la boîte.

Luka Modric-8 : Constamment un exutoire pour ses coéquipiers qui se construit à l’arrière grâce à la pression de l’Inter. Quelle joie ce doit être pour Dani Carvajal, Casemiro et Militao de toujours savoir qu’ils peuvent jouer à Modric lorsqu’ils sont dans une impasse.

Rodrygo—8 : Frappez le poteau après que Kroos ait enfilé une balle progressive parfaite dans la surface. Quelques minutes plus tard, il a trouvé le ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation de six mètres et a frappé son tir dans le filet du poteau proche. Défensivement, effectuez un énorme retour en arrière pour marquer Perisic – l’ailier gauche de l’Inter.

Vinicius Junior—7,5 : L’équipe a doublé et triplé presque à chaque fois qu’il a touché le ballon, mais a quand même réussi à utiliser ses compétences physiques et techniques pour échapper à une pression intense. Pas son meilleur match en termes d’impact global, mais a quand même contribué avec 3 passes clés.

Luka Jovic—6,5 : Il a eu une bataille physique constante avec Skriniar, mais a bien fait d’utiliser son solide cadre trapu et de tenir le ballon / jeu de connexion. Combiné avec Carvajal à la fin de la première mi-temps pour presque marquer d’une puce habile sur Handanovic. Était plus impliqué dans la possession que contre la Real Sociedad et a fait du bon travail en changeant le terrain de jeu.

Remplacements :

Eduardo Camavinga—6 : A remplacé Casemiro à la 70e minute pour jouer à la base du milieu de terrain face à 10 hommes de l’Inter Milan. J’ai essayé de toucher le ballon le plus souvent possible et j’ai terminé le match avec 22 touches.

Fede Valverde—N/A : Remplacement tardif avec seulement 8 touches dans son caméo de 10 minutes.

Marco Asensio-8 : A marqué un beau but – un prototype de but de Marco Asensio, venant de la droite et frisant un tir avec son pied gauche qui a résonné au poteau éloigné.

Mariano—5 : A eu une excellente occasion de marquer à quelques mètres du but, mais s’est attardé sur le ballon et l’occasion a été perdue.

Eden Hazard—N/A : A joué les 8 dernières minutes après avoir remplacé Vinicius Junior.