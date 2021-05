Notes des joueurs: Real Madrid 2-0 Osasuna

Le Real Madrid a battu Osasuna à la Ciudad Real Madrid 2-0 samedi. Eder Militao a ouvert le score avec une tête de balle sur un corner à la 76e minute. Casemiro a doublé l’avance et scellé le résultat quatre minutes plus tard.

Thibaut Courtois – 6/10: Courtois n’a pas été beaucoup testé contre Osasuna. Le Belge a été contraint à un arrêt bondissant par un centre mishit et a paré un tir de l’extérieur de la surface de réparation.

Raphael Varane – 6/10: Varane était en sécurité sur le ballon et a coupé le danger à l’arrière. Il a été remplacé à la mi-temps par Nacho.

Eder Militao – 9/10: Militao était impérieux ce jour-là. Il a forcé Courtois dans une situation difficile avec une passe en arrière tôt mais n’a pas mis un pied de mal pour le reste du match. Militao a fait des défis importants et a réussi presque tous les coups arrêtés. Sa tête a ouvert le score pour Los Blancos.

Alvaro Odriozola – 6,5 / 10: Odriozola montait et descendait bien le flanc droit et était bon des deux côtés du ballon. Il avait régulièrement de l’espace pour courir sur la ligne arrière et délivrait des croix dangereuses.

Marcelo – 6/10: Marcelo a joué à l’arrière gauche mais a opéré en haut du terrain sur le flanc gauche et parfois sur le côté gauche du milieu de terrain. Il a fourni un excellent centre à Eden Hazard en première mi-temps. Marcelo a été remplacé par Miguel Gutierrez à la 64e minute.

Casemiro – 7,5 / 10: Une grande partie de la construction du Real Madrid est passée par le Brésilien. Il a montré sa capacité à pulvériser des passes sur le terrain pour changer le point d’attaque et lancer l’équipe vers l’avant. Sa présence défensive était importante et il a ajouté le deuxième but du match.

Antonio Blanco – 8/10: Blanco a réalisé une performance complète au milieu de terrain. Il était bon en possession et a brisé les attaques d’Osasuna sur tout le terrain. Il a bien récupéré le ballon et a aidé à dicter le rythme du match.

Marco Asensio – 6/10: Asensio a fourni une balle précise à la tête de Militao qui a forcé le gardien d’Osasuna à effectuer un arrêt du bout des doigts. Il a bien suivi mais a eu du mal à créer un danger dans le dernier tiers.

Vinicius Jr. – 6.5 / 10: Vinicius Jr. a eu du mal à prendre la ligne de fond en raison du manque d’espace dont la défense d’Osasuna lui accordait. Il a été nourri au but par Asensio et a tiré son tir large sous un angle difficile. Il a grandi dans le match en seconde période mais a été remplacé par Rodrygo à la 64e minute.

Eden Hazard – 7/10: Hazard avait l’air solide pendant ses 72 minutes d’action. Il a réussi quelques bons coups et a bien couru à la défense. Hazard a eu l’occasion de figurer sur la feuille de match mais s’est vu refuser un bon arrêt à la 26e minute.

Karim Benzema – 7/10: Benzema avait l’air un peu décalé tout au long du match. Il est tombé au milieu de terrain et a dérivé sur le terrain pour aider le Real Madrid à créer des surcharges. Benzema n’a pas eu son impact habituel pendant la majorité du match, mais il a bien performé à la fin, fournissant la passe décisive au but de Casemiro.

Substituts

Nacho Fernandez – 6/10: Nacho a remplacé Varane à la mi-temps. Il a eu un mauvais cadeau que Militao a géré et a bien performé pour le reste de la seconde période.

Miguel Gutierrez – 6/10: Gutierrez est entré en jeu à la 64e minute pour Marcelo. Il a bien patrouillé la gauche et a passé de bons moments en avant et en défensive.

Rodrygo – 7/10: Rodrygo a également été introduit à la 64e minute. Il a joué sur l’aile droite et a créé beaucoup de danger. Il a presque ouvert le score après une bonne course au milieu, mais il a traîné son tir juste à côté.

Isco – 7,5 / 10: Isco avait l’air vraiment bien dans son camée de 18 minutes. Le milieu de terrain espagnol a dansé autour de la défense d’Osasuna, a fourni l’aide pour le match d’ouverture et a failli marquer le troisième but du match à la 88e minute.

Sergio Arribas – N / A: Arribas a remplacé Asensio à la 83e minute.