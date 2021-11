Notes des joueurs : Real Madrid 2 – 1 Rayo Vallecano ; 2021 La Liga

Après une victoire en milieu de semaine sur le Shakhtar, le Real Madrid est revenu au Santiago Bernabeu pour un match de la Liga contre ses voisins Rayo Vallecano. Carlo Ancelotti a apporté quelques changements à son alignement, avec Marco Asensio et Eduardo Camavinga remplaçant Lucas Vazquez et Luka Modric. Madrid était à l’aise pendant les 45 premières minutes après que Toni Kroos ait marqué un superbe but d’équipe et que Karim Benzema s’est accroché à une passe parfaite de David Alaba. L’équipe de Carlo Ancelotti aurait dû marquer deux ou trois de plus en première mi-temps et Vinicius avait un run individuel digne d’un prix Puskas s’il était marqué, mais ces occasions manquées continueraient à être regrettées. L’équipe a perdu le contrôle du match après la 75e minute et Rayo a presque égalisé à la 90e minute. Les rougeurs ont été épargnées après le dégagement de la ligne de but de Toni Kroo, mais Carlo Ancelotti ne sera pas content de la fin du match. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous.

Thibaut Courtois—7 : Il a effectué 5 arrêts, mais a été sollicité plus qu’il n’aurait dû l’être en seconde période avec l’attitude nonchalante de Madrid au cours des 15 dernières minutes.

Dani Carvajal-8 : Une excellente première mi-temps avec des livraisons de tiroirs de l’aile droite et des passes progressives dans la surface pour que Marco Asensio s’y accroche et crée le chaos. Une performance encourageante avant de s’élancer sur la trêve internationale.

Eder Militao—8,5 : Une autre performance de haut niveau d’Eder Militao en backline. A contribué avec un record d’équipe de 3 interceptions bien chronométrées.

David Alaba—7,5 : A produit sa 3e passe décisive de la saison en tant que défenseur central. Sa passe du flanc gauche était parfaite et a permis à Karim Benzema de passer pour les défenseurs du Rayo pour le deuxième but du Real Madrid. Aurait pu mieux faire sur le but encaissé, a permis à Falcao de se décoller l’épaule et de trouver de l’espace au second poteau.

Ferland Mendy—4 : Pas la meilleure performance pour Ferland Mendy. A été pris au ballon avec de lourdes touches et a presque offert à Rayo un but avec une passe carrée du pied droit à travers le but du Real Madrid.

Casemire—4 : Le Brésilien n’a pas été à son meilleur cette saison, surtout avec ses touches de balle et ses passes dans le tiers défensif du Real Madrid. Un échange entre Courtois et Casemiro en fin de match a produit des palpitations cardiaques pour beaucoup dans les tribunes de Bernabeu et ceux qui regardaient à la télévision.

Toni Kroos—8,5 : Le sauveur dans ce match. Toni Kroos a marqué un beau but pour donner à Madrid une avance rapide, se connectant avec une passe de Marco Asensio et décochant son tir dans le coin supérieur. Puis, à la 90e minute, un dégagement sur la ligne de but a été énorme pour empêcher Rayo Vallecano d’égaliser et de voler un point.

Eduardo Camavinga—7 : Première mi-temps très calme avec quelques touches nerveuses et des cadeaux bâclés, mais a grandi dans le match et a montré certaines de ses meilleures qualités en seconde mi-temps. Des carrys progressifs, des interventions défensives et la capacité de couvrir de larges étendues d’espace étaient tous à l’honneur en seconde période.

Marco Asensio-8 : Mis à part le match contre le Real Majorque, il s’agit de la meilleure performance d’Asensio de la saison. Contribué avec 3 tirs et 3 passes décisives, l’Espagnol a été particulièrement dangereux lors de la course en transition.

Vinicius Junior—8 : Electric, comme toujours, a presque marqué le but de la saison avec une incroyable course individuelle, battant trois défenseurs du Rayo à l’intérieur de la surface, mais le tir a été dégagé de la ligne.

Karim Benzema—7 : A marqué un grand but après s’être connecté avec un centre laser de David Alaba de la gauche, mais a raté sa juste part de gardiens dans ce match.

Remplacements :

Nacho—N/A : entré à la 90e minute pour Dani Carvajal.

Lucas Vazquez—5 : Quelques cadeaux bâclés lorsque l’équipe était en transition.

Eden Hazard—6: A joué comme un faux neuf et a essayé de mettre le ballon sur le ballon et de faire bouger les choses, mais n’a pas réussi à laisser sa marque sur le match.