Notes des joueurs : Real Madrid 2 – 1 Séville ; Liga 2021

Julen Lopetegui est revenu au Santiago Bernabeu en tant qu’entraîneur de Séville avec son premier match contre une équipe du Real Madrid dirigée par Carlo Ancelotti. Une victoire de l’équipe andalouse les placerait en tête du classement, devant le Real Madrid, avec 31 points. Malgré un match important de Ligue des champions contre Sheriff plus tôt dans la semaine, Carlo a répété une composition presque identique, Asensio remplaçant Rodrygo (une élimination tardive de la liste de l’équipe après avoir attrapé la grippe). Séville était de loin la meilleure équipe dans les 45 premières minutes, mais n’a réussi qu’un seul but grâce à son bon jeu. Une bourde du gardien de Séville, Bono, a permis à Madrid d’en récupérer un avant la mi-temps et d’aider à renverser le cours du match. Les hommes de Lopetegui ont commencé à fatiguer en seconde période et un moment d’éclat individuel de Vinicius Junior a permis à Madrid de remporter les trois points. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—9 : Le gardien belge réalise au moins un miracle par match. Un arrêt capital à la 93e minute a aidé le Real Madrid à maintenir la victoire.

Dani Carvajal—3 : Une nuit à oublier pour Dani Carvajal. Il a lutté avec le mouvement et l’échange entre Papu Gomez, Acuna et Rakitic. A eu un certain nombre de cadeaux bâclés, y compris une passe carrée à Militao qui a été touchée et interceptée par Séville menant à une contre-attaque dangereuse.

Eder Militao—8 : Encore une performance monstrueuse en backline. Un maximum d’équipe de trois interceptions, un maximum d’équipe de 7 dégagements et un maximum d’équipe de 6 duels aériens remportés. La note aurait été plus élevée s’il n’avait pas perdu la trace de Rafa Mir lors du premier but de Séville sur un corner.

David Alaba—7,5 : N’a montré aucun signe d’impact de sa blessure au genou. A fourni un dégagement vital sur la ligne de but en première mi-temps.

Ferland Mendy-8 : L’un des meilleurs jeux de balle de Ferland Mendy. Avait 6 dribbles terminés, dont 3 ont probablement été terminés dans une séquence où il s’est montré avec une roulette et un tour en L pour battre 3 joueurs. S’est battu pour rivaliser avec la menace offensive de Lucas Ocampos.

Casemire—4 : Amélioré en seconde période, mais a été médiocre en première mi-temps. Un mauvais contrôle du ballon et des passes sous les coups ont conduit à un certain nombre de possessions perdues et à de dangereuses opportunités de contre-attaque pour Séville.

Toni Kroos—7 : A été crucial pour changer de champ d’attaque et a frappé Carvajal avec un certain nombre de balles longues de champ croisé parfaites.

Luka Modric—5 : De manière inhabituelle, les performances du Croate sont assez bonnes. Semblait fatigué et a été retiré en seconde période.

Marco Asensio—4 : A pris deux tirs avec son pied gauche tonitruant, un en haut de la surface juste à la fin de la mi-temps – qu’il aurait dû tirer sur la cible. L’autre, un moment où il aurait probablement dû passer à Benzema sur le comptoir.

Vinicius Junior—8 : Bien qu’il n’ait pas bien joué pendant de longues périodes du match, le moment est arrivé et Vinicius l’a pris. Vient l’heure, vient l’homme. Le but de Vinicius Junior s’est inscrit dans les 90 premiers et a remporté 3 points pour le Real Madrid.

Karim Benzema—6,5 : Comme Vinicius, c’était un match où Benzema avait du mal à avoir son impact habituel. Malgré la défense acharnée de Séville, l’attaquant français a bondi sur l’erreur de Bono. Le but de Benzema était son 11e en Liga alors qu’il continue de marcher dans la course pour le Pichichi.

Remplacements :

Eduardo Camavinga—7: A apporté de l’énergie et de la motivation au milieu de terrain. A remporté quelques fautes et aidé à faire circuler la possession à la recherche d’un but gagnant.

Fede Valverde—7 : A remplacé Marco Asensio sur l’aile droite et, comme Camavinga, a apporté une amélioration de l’intensité et du rythme de match à une équipe du Real Madrid qui avait besoin d’un coup de main.

Nacho—N/A : A joué les dernières minutes du match pour aider à assurer la victoire.