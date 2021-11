Notes des joueurs : Real Madrid 2 – 1 Shakhtar ; Phase de groupes de la Ligue des champions 2021

Près de deux semaines après s’être affrontés en Ukraine, le Real Madrid et le Shakhtar se sont à nouveau duels pour trois précieux points en Ligue des champions. Ces deux équipes sont devenues des ennemis familiers, s’étant également affrontées lors de l’édition de la phase de groupes de l’année dernière. Les questions pour Carlo Ancelotti avant le match étaient de savoir qui remplacerait Rodrygo blessé sur le flanc droit et Benzema serait-il en assez bonne santé pour récupérer sa position de départ ? Benzema a en effet récupéré son rôle d’attaquant partant et dans une sélection surprise, Lucas Vazquez a été choisi comme option préférée sur l’aile droite avec Dani Carvajal à l’arrière droit.

Cela a fini par être une autre performance modérée au Santiago Bernabeu, mais quelques mages de Vinicius Junior et des buts de Karim Benzema ont suffi à mener l’équipe à terme. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : Il a réalisé pas moins de deux arrêts cruciaux et la distribution de ses pieds était forte. L’une des meilleures performances de passe de Courtois toute la saison.

Dani Carvajal—5 : Toujours en train de reprendre le rythme et a été remplacé en seconde période alors que Carlo gère ses minutes.

Eder Militao—6,5 : Ce serait une note plus élevée, sans l’erreur critique commise par Militao sur le but du Shakhtar. Complètement endormi et a permis à Fernando un tir franc au but. Outre son erreur, il a été énorme en intensifiant et en lisant les voies de dépassement. Cette partie de son jeu continue de se développer.

David Alaba—6 : Pas toujours sur la même longueur d’onde que le reste de la backline et sa cote chute, peut-être durement, car il est le leader de la backline et est censé remettre toutes les troupes en ordre.

Ferland Mendy—5 : Quelques fautes inutiles et un impact limité dans le dernier tiers – pas l’un des meilleurs jours de Mendy au bureau.

Casemire—5 : La performance typique de Casemiro cette saison, a facilement donné le ballon dans son propre troisième, mais est apparu sur le but du feu vert avec une pré-assistance cruciale, faisant rouler le ballon dans la surface de Shakthar à Vinicius Junior.

Toni Kroos—5 : A eu une passe inhabituellement mauvaise à Militao en première mi-temps, ce qui a presque conduit à une dangereuse opportunité pour le Shakthar. A bien appuyé dans les 20 premières minutes et a réussi quelques bons tacles dans le match, mais n’a pas marqué son autorité habituelle.

Luka Modric—6 : Aurait dû marquer dans les 10 premières minutes après avoir été joué avec un 1 contre 1 à l’intérieur de la surface de six mètres. A fait partie du beau jeu de préparation avant le deuxième but de Madrid.

Lucas Vazquez—6,5 : Ancelotti a commencé Lucas sur l’aile droite pour fournir de la largeur et de la solidité défensive et il a fait les deux.

Vinicius Junior—9 : Même lorsque Madrid joue mal, Vinicius peut faire la différence. Le vrai signe d’une superstar. Sa forme actuelle le place parmi les meilleurs au monde. 2 passes décisives, 5 passes décisives et 4 dribbles terminés – une menace.

Karim Benzema-8 : Deux buts lors d’une soirée où il n’était pas aussi impliqué offensivement qu’il l’est habituellement en ce qui concerne la constitution de l’équipe. A admis après le match qu’il travaille toujours sur un problème, mais qu’il profite de chaque match.

Remplacements :

Nacho—6 : A joué à l’arrière droit, remplaçant Carvajal, et a renforcé la ligne de fond pendant les 25 dernières minutes.

Luka Jovic—5 : A fait quelques fautes en brandissant le ballon et a libéré Vinicius Junior sur une contre-attaque dangereuse.