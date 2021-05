Notes des joueurs: Real Madrid 2-1 Villarreal; 2020/21 La Liga

Dans l’une des fins les plus dramatiques d’une saison de LaLiga, cela s’est passé au fil du temps alors que le Real Madrid accueillait Villarreal au stade Alfredo Di Stéfano. Pourtant, malgré une victoire de retour, la victoire de l’Atlético contre Valladolid voit l’équipe de Diego Simeone remporter le titre.

Pour la dernière fois cette saison, voici les notes des joueurs:

Thibaut Courtois – 7: Sera frustré de ne pas terminer la saison avec une feuille blanche mais. Vous avez effectué une sauvegarde et terminé avec une réussite à 100%.

Alvaro Odriozola —7,75: Il semblait que chaque jeu de la première mi-temps était envoyé par Odriozola. S’offrait à l’aile droite et inscrivait une poignée de centres pour l’équipe. Terminé avec 94 pour cent de réussite, une passe clé et un dribble. Subbed après 68 minutes.

Eder Militão – 7: Mauvais dégagement et n’a pas marqué son homme pour le but de Villarreal. Cependant, avait encore une bonne performance dans la ligne de fond. Terminé avec un tir, 92 pour cent de passes complétées et deux plaqués.

Raphaël Varane – 7,5: Une autre performance standard du Français. Bien collaboré avec Militão et gardé un œil sur les joueurs de Villarreal quand il le pouvait. Terminé avec un taux de réussite de 90%, trois sauts gagnés et deux plaqués.

Miguel Guitérrez – 7: Comme Odriozola a eu une solide première mi-temps et semblait désireux de faire partie de l’action. Ça va certainement être dans le mix la saison prochaine. Terminé avec deux plaqués. Subbed après 68 minutes.

Casemiro – 7: Une autre performance classique de Casemiro. J’ai travaillé avec Modric et aidé à contenir toutes les menaces de Villarreal. Terminé avec un coup (aurait dû être mieux dirigé), un dribble, un aérien gagné et trois plaqués. Subbed après 68 minutes.

Fede Valverde – 7: Solide 90 minutes individuellement mais ne pouvait pas ajouter grand-chose au match. Sera à la recherche de continuer le bon travail avant la saison prochaine. Terminé avec un tir, cinq dribbles, un duel aérien gagné, une passe clé et un plaquage.

Luka Modric – 8,5: A couru le milieu de terrain tout le match sans Toni Kroos et a tout donné. Encore une belle performance du joueur de 35 ans. Terminé avec le but gagnant, trois tirs, un dribble, trois passes clés et une aérienne gagnée. La magie Modric une fois de plus.

Marco Asensio – 5,5: A remporté le départ ce soir mais n’a malheureusement pas pu profiter au maximum de son temps sur le terrain. Offert très peu dans l’attaque (c’était généralement Valverde ou Odriozola). Terminé avec deux tirs, un dribble, un aérien gagné et un plaquage. Subbed après 55 minutes.

Karim Benzema – 8,5: Quelle belle façon de terminer la saison pour Benzema avec un autre but et une passe décisive. A agi en tant que sauveur du club toute la saison et a continué à le faire jusqu’à la fin. Terminé avec cinq tirs, un dribble, deux passes clés et deux plaqués.

Vini Jr. – 6: Comme Asensio n’a pas offert grand-chose mais a eu les meilleures opportunités en seconde période juste avant d’être remplacé, il monte donc légèrement. Terminé avec un coup, une passe clé et une aérienne gagnée. Subbed après 55 minutes.

Suppléants:

Isco – 6,5: Entré pour Asensio et a ajouté un peu d’étincelle à l’équipe. J’ai eu une bonne opportunité de marquer mais je n’ai pas pu capitaliser. Devra attendre et voir s’il reste avec le club.

Rodrygo – 6,75: Est venu sans environ une demi-heure pour jouer et a eu un impact. De belles courses (comme celle pour faire pression sur Rulli) et ont aidé le but de Benzema. J’espère en voir plus à l’avenir, mais il a bien rebondi de la blessure. Terminé avec un dribble et deux passes clés.

Nacho – 6: Il est également venu à la 68 pour aider Madrid à chercher la victoire. Camée décent. Terminé avec un tacle.

Marcelo – 5,5: A joué les 20 dernières minutes et a ajouté un peu d’énergie au match. Ravi de le voir gagner quelques minutes.

Mariano Diaz – 4: J’en suis venu à la barre des 68 minutes mais n’a pas pu ajouter grand-chose au match. Une course décente mais ne pouvait pas se connecter avec le ballon. Seulement six touches et un très faible taux de réussite de 33%.