Notes des joueurs: Real Madrid 2-2 Séville; LaLiga 2020/21

Après le match nul de Barcelone et de l’Atlético Madrid samedi, le Real Madrid a eu une chance de prendre le dessus de la Liga avec une victoire sur Séville, mais les visiteurs étaient les plus affamés au stade Alfredo Di Stefano.

Karim Benzema a vu un but exclu avant que Fernando ne trouve le fond des filets en première période. Le remplaçant Marco Asensio a égalisé après seulement une minute sur le terrain, mais le chaos de la VAR a infligé à Séville un penalty qu’Ivan Rakitic a coolement converti. Dans les dernières minutes, la magie de Toni Kroos a valu au club un point crucial.

Voir les notes complètes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 7: N’a pas été trop testé dans le but mais sera frustré de ne pas garder une feuille blanche. Je ne pouvais rien faire non plus pour la pénalité. Terminé avec 87% de réussite et une sauvegarde.

Alvaro Odriozola – 7: L’un des meilleurs matchs d’Odriozola ces dernières semaines. A agi comme un exutoire offensif pour le Real Madrid en première mi-temps et a placé une pléthore de centres. Il a également maintenu son rythme tout au long du match. Terminé avec deux dribbles, deux plaqués et une passe clé.

Eder Militão – 5.5: C’est moins que prévu car Militão a eu une performance décente jusqu’au handball dans la surface. C’était clair, oui, ainsi que coûteux, mais il convient de noter que cela ne devrait pas effacer tout le travail qu’il a fait pour le club ces derniers temps. Tout simplement un événement malheureux. Terminé avec un coup et un plaquage.

Nacho – 6,5: Performance décente ce soir. Rien de trop spectaculaire mais a fait le travail. Bien collaboré avec Militão et n’avait pas peur de monter dans le dernier tiers. Terminé avec 95 pour cent de réussite, un tir, une aérienne gagnée et une passe clé.

Marcelo – 6,75: Capitaine du côté ce soir en l’absence de Sergio Ramos et a également eu une bonne performance. Terminé avec un tir, trois passes clés et trois plaqués. Subbed après 66 minutes.

Casemiro – 8: A joué la majeure partie du match sur un carton jaune qui l’a obligé à être plus prudent mais a été crucial en termes de maintien de la possession et de positionnement sur tout le terrain. Terminé avec 90 pour cent de passes réussies, quatre tirs, un aérien gagné et deux plaqués.

Toni Kroos – 9: Le meilleur joueur de la soirée pour les hôtes (une déclaration habituelle). A dirigé l’attaque de Madrid et les a fait progresser. Teed up une grande chance pour Vini, aidé le but d’Asensio et forcé le but égalisateur. Terminé avec 95% de passes réussies, un coup, un plaquage et trois passes clés.

Luka Modric – 7,5: Comme Kroos, Modric a joué un rôle déterminant dans ce match. Lié avec son partenaire de milieu de terrain pour l’époque où il était. Terminé avec 91% de réussite, une passe clé, deux coups et un dribble. Subbed après 66 minutes.

Fede Valverde – 7,5: A remporté un départ surprise ce soir en haut sur l’aile droite et a été très calme en première mi-temps. Cependant, il a eu une bonne performance défensive et a finalement pris vie après avoir rejoint le milieu de terrain lorsque Asensio est entré en action. Terminé avec 93 pour cent de passes réussies, un coup, un aérien, deux passes clés et trois plaqués.

Karim Benzema – 8: Il a pris un départ brillant après que sa tête percutante ait trouvé le fond du filet, mais le VAR l’a écarté (juste). Crucial dans la préparation du but d’Asensio et a de nouveau été victime du VAR après avoir vu son penalty ignoré. Continue d’être le point focal de l’attaque de Madrid. Terminé avec un coup, deux dribbles et trois passes clés.

Vini Jr. – 6.75: On a l’impression que cela se dit après chaque performance, mais la mauvaise finition de Vinicius a éclipsé le reste de sa performance. J’ai raté une opportunité devant mais c’était difficile à contrôler. Plus tard, a eu un beau jeu pour envoyer Benzema sur son échappée. Encore une fois, il faut trouver la touche finale que nous savons qu’il a mais compensée par de bonnes statistiques. Terminé avec 93 pour cent de passes complétées, trois tirs, trois dribbles, deux passes clés et deux plaqués. Remplacé après 79 minutes.

Suppléants:

Marco Asensio – 7,5: Parlez d’un super sous. Entré et a immédiatement eu un impact après avoir rejoint Kroos et marqué le premier but du club. Il avait l’air alerte pour le moment où il était sur le terrain. Terminé avec un coup, 91% de réussite et un dribble.

Miguel Gutiérrez – 6,5: Entré pour Marcelo dans un échange direct et a eu une bonne performance. On dirait que c’est un autre membre de Castilla qui gagne tranquillement sa place au sein de l’équipe senior. Terminé avec un dribble.

Eden Hazard – 6,75: Chuté sur le banc ce soir après le choc de la Ligue des champions avec Chelsea. Il a fallu environ 15 minutes pour avoir un impact et à la fin, il a forcé le tir de Kroos à détourner Diego Carlos et à le niveler pour Madrid. Doit avoir une meilleure performance sur une note individuelle, cependant (surtout lorsque l’équipe a besoin d’un objectif). Terminé avec un dribble.