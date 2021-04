Notes des joueurs: Real Madrid 3-1 Liverpool; Ligue des Champions 2020/21

Cue l’hymne, la Ligue des champions est de retour. À l’approche du match aller contre Liverpool, les hommes de Zinedine Zidane ont été confrontés à une pléthore de problèmes. Premièrement, ils sont au milieu d’un calendrier difficile avec El Clásico pris en sandwich entre les deux jambes, puis plusieurs joueurs sont blessés (dont Sergio Ramos) et ils ont perdu Raphael Varane contre COVID-19 le jour du match.

Pourtant, le Real Madrid a trouvé un moyen de contourner tous ces obstacles et a sans doute réalisé l’une de ses meilleures performances ces dernières semaines. Les buts de Vinicius Junior et Marco Asensio ont assuré une victoire 3-1 donnant aux Blancos une emprise cruciale sur le match nul.

Voir les notes des joueurs ci-dessous.

Thibaut Courtois – 7,5: N’a pas eu grand-chose à faire de la nuit car Liverpool a eu très peu de tentatives au but. Malheureux de laisser entrer le but de Mohamed Salah mais ne pouvait pas faire grand-chose étant donné qu’il était à bout portant. Bien communiqué avec le partenariat nouveau look entre Nacho et Eder Militão, nous en serons donc heureux. Quelques passes mal interprétées, cependant.

Lucas Vazquez – 8: L’un des joyaux cachés de cette saison (comme dans beaucoup d’autres) et a prouvé qu’il était le joueur utilitaire du groupe. Vazquez a développé ses capacités défensives exceptionnellement bien cette saison avec Carvajal souvent absent et il était sur le ballon aujourd’hui. Excellent suivi, a bien fonctionné avec Asensio et était physiquement fort dans la surface aux côtés des défenseurs centraux. Terminé avec une victoire aérienne et trois plaqués.

Eder Militão – 8,5: Il a eu une énorme pression sur ses épaules pour Varane à la dernière minute et mon garçon, est-ce qu’il est intervenu. Sans aucun doute l’une des meilleures performances de Militão en blanc. Était physique, avait de bonnes capacités de prise de décision et était confiant dans pratiquement chaque étape. Terminé avec un dribble, un plaquage et quatre antennes.

Nacho – 8: Compte tenu des absences de Ramos, Nacho est le remplaçant habituel de la ligne arrière de Zidane et il a eu une autre bonne performance. Bien jumelé aux côtés du Militão rarement utilisé et il a aidé à faire taire l’attaque parsemée de stars de Liverpool. Terminé avec deux plaqués.

Ferland Mendy – 8,25: Une autre performance décente de Mendy qui a travaillé avec Vinicius pour faire de la vie un enfer pour Trent Alexander-Arnold. A aidé à élargir le jeu de Madrid pour les aider à surmonter parfois un Liverpool bloqué et à réussir un dernier tacle sur Salah à un moment donné. Terminé avec une passe clé, deux dribbles et deux plaqués.

Casemiro – 8: C’est rare de dire cela, mais Casemiro était l’un des joueurs les plus faibles tout au long de ce match – mais pas de beaucoup. J’ai eu du mal à passer et avait l’air très fatigué pendant les 90 minutes. Cependant, ses compétences défensives étaient toujours en jeu pour Madrid. Terminé avec un coup, une passe clé, deux sauts gagnés et huit tacles stupéfiants.

Toni Kroos – 9: Une autre masterclass du maestro du milieu de terrain allemand. Quoi de neuf? A créé les deux occasions pour les deux buts en première mi-temps (dont l’une était une aide glorieuse pour le premier match de Vini). Il y avait des passes mal placées, cependant, que nous voyons rarement. Terminé avec 91 pour cent de passes réussies, un coup, un plaquage et quatre passes clés.

Luka Modric – 8,5: Qu’est-ce qu’un joueur Modric. Comme Kroos ce soir, une fois de plus, il a montré pourquoi il était l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mettre plus d’un changement défensif que d’autres l’ont fait, ce qui était un bon bonus, d’autant plus que Liverpool a poussé pour un deuxième but. A aidé le deuxième but de Vini et terminé avec une passe clé et trois plaqués.

Marco Asensio – 8,25: A atteint un record personnel ce soir en trouvant le fond des filets lors de quatre matches consécutifs et a maintenant marqué à chacune de ses apparitions à élimination directe à l’UCL pour le Real Madrid. Après être revenu d’une déchirure de l’ACL plus tôt cette saison, c’est tout un rebond. Instinctif et clinique devant le but ce soir et a montré qu’il avait des améliorations défensives majeures lorsqu’il a aidé Vazquez à contrôler l’aile droite. Terminé avec cinq coups, une passe clé et un plaquage. Remplacé après 70 minutes.

Karim Benzema – 8 ans: Portait le brassard de capitaine ce soir en l’absence de Ramos et Marcelo. Était très calme ce soir en termes de recherche de la cible, mais a eu une influence sur la création de chances. Cela aurait été bien de le voir sur la feuille de match, cependant. Dans l’ensemble, de bonnes performances et je serai heureux de ne pas avoir fait tout le travail lui-même pour décrocher la victoire ce soir. Terminé avec 90% de réussite, un passage clé et quatre coups.

Vini Jr. – 9: Mon oh mon Dieu, quelle nuit pour Vinicius Junior qui a juste suinté de confiance tout au long du match. N’a pas eu peur d’allumer les brûleurs après et de courir contre la fragile défense de Liverpool, avait un bon jeu de jambes et une bonne prise de décision (il mûrit et vous pouvez le dire). Une brillante course en solo pour ouvrir le score, puis une arrivée clinique en seconde période pour couronner la victoire et assurer un doublé. Terminé avec quatre coups, deux dribbles, une passe clé et un plaquage. Remplacé après 85 minutes.

Suppléants:

Fede Valverde – 7: Ravi de voir Valverde revenir avec l’équipe et gagner quelques minutes contre Liverpool. Entré pour Asensio à la barre des 70 minutes. Liverpool détenait la majeure partie de la possession pendant le temps qu’il était sur le terrain, mais a utilisé sa vitesse pour essayer de bondir en avant quand il le pouvait. De bons moments défensifs aussi. Terminé avec trois sauts gagnés et un plaquage.

Rodrygo – N / A: Pas assez de temps sur le terrain pour une note mais un camée décent après être venu pour Vini Jr.