Notes des joueurs : Real Madrid 4- 1 Valence ; Liga 2022

Le Real Madrid a démantelé une pauvre équipe de Valence à domicile au Santiago Bernabeu. Karim Benzema et Vinicius Junior ont poursuivi leur séquence de buts, Marco Asensio a réalisé l’une de ses meilleures performances sous le maillot du Real Madrid, Mendy s’est considérablement amélioré dans le dernier tiers, Courtois a réussi un arrêt de classe mondiale et Toni Kroos ainsi que Luka Modric dominé le milieu de terrain. Ce fut une soirée positive pour Los Blancos car ils maintiennent leur avance en tête du classement.

Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—9 : A effectué un superbe arrêt pour nier Wass en seconde période, puis a poursuivi avec un arrêt sur penalty sur Guedes, seulement pour que le rebond tombe aux mains des Portugais. Au total, il a effectué 6 arrêts et a produit un autre arrêt par match contre un refus de but.

Lucas Vazquez—7 : Le tandem Lucas-Asensio dominait le duo Gaya-Guedes. Les deux de Valence sont restés silencieux tandis que le flanc droit madrilène a réalisé un certain nombre de bonnes combinaisons qui ont presque mené à des buts.

Eder Militao—8 : Presque marqué à la 6e minute du match après s’être connecté avec un coup franc de Toni Kroos. A joué d’innombrables longues passes en diagonale pour libérer Vinicius sur la gauche. Même réussi un tir apprivoisé de 50 verges sur le but de Cillessen.

David Alaba—7 : Maxi Gomez était inexistant dans ce match et cela était en grande partie dû au marquage de David Alaba. L’un des moments forts du match de l’Autrichien a été un duel physique 50/50 avec Maxi Gomez qui a vu l’Uruguayen tomber sur ses pieds en raison de la force et du sang-froid d’Alaba.

Ferland Mendy—8,5 : Sa meilleure performance offensive de la saison. Joueurs brûlants avec son changement de vitesse, laissant tomber son épaule et portant le ballon sur de grandes distances, cut-backs, 3 passes clés dont 1 passe décisive. Le Français a bien fait de donner de la largeur sur la gauche, laissant à Vinicius plus d’espace pour couper au centre.

Casemire—7,5 : A fait une intervention cruciale au milieu du terrain, engloutissant une passe carrée de Gaya à l’intérieur de la moitié de terrain de Valence, puis se dirigeant vers le but et obtenant un penalty pour aider Madrid à ouvrir le score.

Toni Kroos-8 : Met juste tranquillement dans une classe de maître de milieu de terrain match après match. L’Allemand avait un record d’équipe de 114 touches, 94 passes (précision à 95%), 3 passes clés, 12 des 14 longs ballons terminés et a remporté 4 des 5 duels au sol. Presque décroché une passe décisive avec un coup franc bouclé qui a rencontré la tête d’Eder Militao.

Luka Modric—8: Le Croate fait une sacrée saison à 36 ans. Il continue de dominer les matchs au milieu de terrain et contre Valence, ce n’était pas différent. Musah, Wass et Guillamon étaient une classe inférieure à Modric, Kroos et Casemiro.

Vinicius Junior—8,5 : Il a fallu un certain temps au Brésilien pour se frayer un chemin dans le match, mais une fois qu’il l’a fait, il a montré sa maturité et son développement de cette saison. L’ailier a fait des choix judicieux alors qu’il était sur le ballon dans le dernier tiers et a réussi à marquer deux buts.

Marco Asensio—9 : De loin la meilleure performance majorquine de la saison. De bonnes combinaisons avec Lucas et Modric sur le flanc droit, des courses de balle ciblées dans le but de créer de l’espace, et Asensio a même suivi à plusieurs reprises, y compris un tacle brutal sur Gaya en première mi-temps. Valence a dû faire une faute sur Asensio à la fin du match – il était le joueur le plus encrassé sur le terrain (5). Son jeu manquait juste d’un but et il a eu la malchance de ne pas en marquer un après avoir eu deux grosses occasions dans le match – l’une d’une volée sur son pied droit en première mi-temps et l’autre parfaitement préparée pour un tir du pied gauche enroulé à l’intérieur du boîte mais a été bloqué.

Karim Benzema—8: A marqué deux superbes buts – une pénalité de précision et une finition élégante et composée dans la surface pour le quatrième de Madrid. A atteint une étape importante en marquant ses 300e et 301e buts pour le club.

Remplacements :

Dani Ceballos—7,5 : Une introduction positive hors du banc. A remplacé Modric au milieu de terrain et a réussi une « pré-assistance » sur le quatrième but. A joué quelques longues passes en diagonale pour libérer Vinicius dans l’espace.

Eduardo Camavinga—3 : Forcé dans le rôle de pivot solitaire à la place de Casemiro et n’avait pas l’air tout à fait à l’aise. Dribblé s’est retrouvé dans le pétrin et a perdu le ballon dans la moitié de terrain madrilène menant à un contre de Valence. A perdu la possession 3 fois en 19 minutes. A eu un moment amusant où il a failli obtenir un autre carton jaune, en se glissant dans deux joueurs de Valence pour essayer de gagner le ballon.

Fede Valverde—N/A : Entré à la 87e minute pour Vinicius Junior, mais échangé avec Asensio et joué sur le flanc droit.

Isco—N/A : Entré à la 89e minute pour Karim Benzema.

Nacho—N/A : Entré à la 87e minute pour Lucas Vazquez à l’arrière droit pour consolider le résultat.