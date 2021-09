Notes des joueurs : Real Madrid 5 – 2 Celta Vigo ; Liga 2021

Après 560 jours, le Real Madrid est rentré chez lui dans son stade bien-aimé Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti ne s’inquiétait pas du match en milieu de semaine contre l’Inter Milan, ni du match du week-end suivant contre Valence, ni d’éventuelles blessures à long terme après la pause internationale alors qu’il sortait son onze de départ le plus fort disponible. Bien que les quatre joueurs sud-américains – Casemiro, Militao, Valverde et Vinicius JR – ne soient revenus de leur vol de 7 heures que jeudi soir, tous les quatre ont commencé. Ce fut un match chaotique, joué à un rythme effréné, mais comprenant un grand total de 7 buts avec Vinicius JR, Karim Benzema et Luka Modric qui ont tous volé la vedette. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : A réalisé un total de 3 arrêts dans ce match, dont 2 de l’intérieur de la surface pour garder le Real Madrid dans le match en première mi-temps. Fait intéressant, Madrid a choisi de jouer longtemps sur les coups de pied de but et a presque marqué deux fois d’un long ballon de Courtois à Vinicius JR. Si le Belge peut ajouter un service de qualité avec sa longue distribution de balles à son répertoire, il ne fera aucun doute qu’il est l’un des meilleurs du jeu.

Dani Carvajal—6,5 : Pas impliqué dans le côté offensif du jeu du Real Madrid, mais a gardé Santa Mina et Brais Mendez silencieux. A eu une équipe de 5 plaqués et a remporté 6 de ses 8 duels au sol.

Militao—4,5 : Un défi tardif sur Denis Suarez lui a valu un carton jaune précoce. Il semble toujours être lent à démarrer la saison – luttant pour se défendre avec 50 mètres d’espace derrière lui. En tant que point positif, il a été crucial dans les airs – remportant ses 3 duels aériens et annulant toute menace de Santi Mina et Iago Aspas dans les airs.

Nacho—4 : Bien qu’il ait pris une mauvaise décision de parier sur le deuxième but concédé et qu’il ait été impliqué dans le premier but concédé avec une passe ricochet, Nacho a par ailleurs bien joué. L’erreur sera glorifiée, mais Nacho a eu la précision de passe la plus élevée avec 98% du 4e plus grand nombre de passes (60), a remporté tous ses duels au sol, à égalité pour l’équipe ayant le plus de dégagements (4) et a terminé toutes ses longues balles. L’organisation sur la presse et les erreurs individuelles ont été la chute de la défense de l’équipe, pas Nacho.

Miguel Gutierrez—5,5 : Performances de haut en bas. A été pris au ballon et a lutté contre la pression du Celta au début du match, en particulier en première mi-temps. Mais comme le match contre le Betis, il a grandi dans le jeu en 2ème mi-temps. L’arrière a une qualité indéniable à l’avenir et a effectué un centre parfait à Benzema pour le 2e but madrilène du match.

Casemire—6 : Il avait l’air un peu lourd, en particulier dans une course à pied avec Iago Aspas, mais a tenu son rôle malgré le manque d’énergie. A joué une belle passe à Fede Valverde pour aider à percer le premier but du Real Madrid.

Luka Modric—9 : Le croate est tout simplement de classe mondiale. Il a dicté tout le bon jeu de Madrid et a aidé à faciliter la progression à l’arrière. Ce doit être un pur bonheur de jouer aux côtés de Modric – chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, passez simplement le ballon au Croate et il trouvera une issue. A produit un incroyable talent individuel, battant quatre joueurs du Celta Vigo en une séquence de dribble, avant de tirer avec l’extérieur de sa botte. Le tir a été paré, mais a donné à Camavinga l’occasion de marquer son premier but.

Fede Valverde—7 : A fourni une merveilleuse passe décisive à Benzema sur le premier but égalisateur, redirigeant le long ballon de Casemiro vers le but pour que le Français vole dans le dos pour le filet. Malgré un repos limité, il a couru sans relâche et a utilisé ses fortes capacités de transport de balle pour faire progresser rapidement l’équipe sur le terrain. Au fur et à mesure que le jeu avançait, il s’est déplacé de plus en plus vers l’aile droite plutôt que vers le centre du terrain.

Vinicius JR-9 : Le Brésilien arrive à maturité. Il a découvert la confiance toujours insaisissable devant le but, comme en témoignent ses quatre buts en quatre matchs de Liga. Vini est juste électrique et sa course directe et sa capacité à prendre des joueurs en 1 contre 1 le séparent comme étant unique, différent de tous les autres dans l’équipe. Avec 5 dribbles terminés, dont la séquence qui a valu la 90e minute de pénalité, et 3 tirs cadrés — Vini devient une menace constante et l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

Eden Hazard—6 : Le Belge a joué un rôle plus central, tandis que Fede Valverde s’est déplacé vers l’aile. Le changement de position atténue son manque d’explosivité et se concentre sur ses touches habiles et ses coups subtils pour combiner le milieu de terrain et l’attaque. Hazard était impliqué et avait quelques tirs cadrés, mais n’a jamais vraiment laissé son empreinte sur le match. Sur le 2e but concédé par Madrid, c’était Hazard jouant comme ailier gauche, qui n’a pas réussi à suivre la course d’Hugo Mallo et a permis à l’arrière de profiter pleinement de l’espace laissé derrière Miguel et Nacho.

Karim Benzema—10 : King Karim – le Français vieillit comme un bon vin, meilleur à chaque saison qui passe et à chaque match qui passe. Il a recommencé l’année en tant que joueur le plus utile de l’équipe et a réussi un tour du chapeau bien mérité ce soir, ainsi qu’une autre passe décisive.

Remplacements :

Eduardo Camavinga-8 : Quels débuts pour le joueur de 18 ans – un but au Santiago Bernabeu dans les 6 minutes suivant le début du match. A couvert beaucoup de terrain pendant son séjour sur le terrain et peut être un atout important pour Carlo Ancelotti cette saison.

Marco Asensio—N/A : Entré pour Luka Modric, mais a joué sur l’aile droite alors que Fede Valverde s’est déplacé au centre.

Rodyrgo—N/A : Entré à la 89e minute pour Vinicius JR.

Marcelo—N/A : Entré à la 89e minute pour Miguel.