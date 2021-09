Notes des joueurs : Real Madrid 6 – 1 Real Majorque ; Liga 2021

Carlo Ancelotti a effectué quatre rotations sur le côté pour faire face à Majorque: Rodrygo a remplacé Hazard, Asensio a remplacé Modric, Camavinga pour Casemiro et Miguel Gutierrez s’est branché à gauche tandis que Nacho a remplacé Carvajal blessé à l’arrière droit. L’âge moyen de l’équipe était de 25 ans. Une différence de 5 ans par rapport à l’âge moyen du onze de départ de la première journée. Des jambes jeunes et fraîches seront cruciales pour aider le taureau à traverser la corvée de matches qui s’accumule dans les semaines et les mois à venir. Le match a également été l’occasion pour Takefusa Kubo de se pavaner devant son club parent et de disputer son premier match au Santiago Bernabeu. Malheureusement pour Kubo, une équipe de fortune de Majorque s’est avérée être un désastre défensivement. Le Real Madrid a fait une émeute, marquant six buts, dont un triplé pour le Majorquin lui-même, Marco Asensio.

Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—7 : Il a eu très peu à faire au cours des 90 minutes, mais a effectué 4 arrêts au total avec 2 à l’intérieur de la surface.

Nacho—6,5 : A joué à l’arrière droit et a gardé Lago Junior silencieux. J’ai eu quelques paris brumeux, mais sinon j’ai fait un autre changement solide.

Militao-8 : Monstre dans l’air, Militao dominait Hoppe et Kang In Lee.

David Alaba-8 : Le premier match au Santiago Bernabeu et la capacité de l’Autrichien à aider Madrid à monter sur le terrain avec à la fois sa capacité de transport de balle et ses passes verticales étaient pleinement visibles.

Miguel Guttierrez—7 : Le Canterano a eu une autre opportunité à l’arrière gauche et malgré un premier 1 contre 1 mal calculé contre Kubo, Miguel a tenu le coup défensivement et était un excellent partenaire de Vinicius dans l’attaque. Enroulé quelques excellentes livraisons dans la boîte – une pierre angulaire de son jeu.

Camavinga—7 : A reçu une ovation debout du Bernabeu lors de son premier départ dans sa nouvelle maison. Était propre et confiant en possession, mais exposé à quelques reprises dans le schéma de pression d’Ancelotti avec ce qui comportait parfois un milieu de terrain plat trois.

Marco Asensio—10 : Après les rumeurs en milieu de semaine, Asensio a fait son discours sur le terrain. Un triplé contre son club d’enfance, certitude une soirée que Marco Asensio n’oubliera jamais.

Fede Valverde—7 : Joué en tant que milieu de terrain central gauche était un peu plus audacieux et incisif avec son passage venant de cette position.

Vinicius JR—8.5 : A réussi une passe décisive, aurait dû marquer quelques buts, mais était une nuisance constante pour la ligne de fond de Majorque. Souvent, il faudrait trois joueurs de Majorque entourant le ballon pour essayer de le gagner contre Vini, mais il trouvait toujours un moyen de monter sur le terrain.

Rodrygo va—7,5 : Un autre match fort sur l’aile droite, Rodyrgo pousse fort pour une place de titulaire dans cette équipe. A eu une belle course en solo sur le flanc droit résultant en une passe décisive pour Benzema, mais le but a été refusé en raison d’un examen VAR d’une poussée de Benzema.

Karim Benzema—10 : 2 buts, 2 passes décisives, 5 passes décisives – assez dit, KB9 continue de faire des ravages en Liga.

Remplacements :

Antonio Blanco—7 : A joué 30 minutes en sortant du banc pour Camavinga, qui était à un avertissement d’être expulsé. Il avait l’air assuré sur le ballon et ses passes ont mis ses coéquipiers dans des positions plus favorables avec les gens en avance sur leur chemin sur leur pied fort. Très calme sur le terrain, joue son jeu quel que soit l’adversaire ou le score.

Lucas Vazquez—5 : Impact limité, la balle s’est coincée sous ses pieds à plusieurs reprises.

Isco—7 : Une autre bonne démonstration sur le banc, réussi en quelque sorte 5 dribbles terminés en seulement 20 minutes.

Luka Jovic—7 : Pauvre Luka Jovic, l’homme ne peut pas acheter un but pour le moment. Une belle volée de coups de ciseaux a été renversée par le bout des doigts de Reina et une autre tête qui a secoué la barre transversale.

Sergio Santos—6 : Un début pour le jeune arrière droit de Castilla, a réussi un centre de qualité dans la surface à Jovic.