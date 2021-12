Notes des joueurs : Real Madrid Castilla 1-2 CD Castellon

J’attendais ce match avec impatience. Le Real Madrid Femenino a remporté la victoire hier, tout comme l’équipe première. J’aurais vraiment adoré voir Castilla gagner aussi, mais c’est comme ça. Castilla a perdu à domicile, cette fois contre le CD Castellon.

Les hommes de Raul ont été meilleurs pendant la majeure partie du match, et n’importe quel autre jour, je dirais qu’ils méritaient une victoire ici. Mais, je ne pense pas vraiment qu’ils l’aient fait. La façon dont vous jouez dans l’ensemble n’a pas d’importance si vous continuez à faire des cadeaux étranges ou à faire de grosses erreurs en défendant et que vous ne terminez pas vos chances en attaque. Castellon s’est généralement assis et a laissé Castilla faire son travail, mais a ensuite attendu que l’équipe locale fasse une erreur et en profite. Les hommes de Raul jouent deux matchs sur la route après cela, et ils doivent arranger les choses, car ils occupent maintenant la 12e place.

Luis Lopez-4 : Pas un grand jeu de Lopez. Dès le départ, il a commis une horrible erreur dans la première minute qui s’est soldée par un but. La confiance de Castilla aurait certainement été entravée car ils poursuivaient le match quelques secondes après son début. J’aurais pu faire un peu plus dans le deuxième but aussi, mais ce n’était pas vraiment de sa faute.

Pablo Ramon-4.5 : Ramon n’a pas eu un match fantastique non plus. Il a juste regardé hors de la boucle. Ramon n’était pas beaucoup impliqué dans le jeu de construction de Castilla et était juste là. L’Espagnol aurait dû fermer son homme dans le premier but, et aurait également pu faire mieux en transition lors de la préparation du deuxième but.

Mario Gila-5 : Maintenant, je dirais que Gila mérite une partie du blâme pour le deuxième but, mais le fait est que c’était un échec collectif. Chaque joueur de cette zone avait un travail à faire et aucun d’eux ne l’a fait, et cela inclut Gila. A part ça, il allait bien. Il a eu quelques interventions en première mi-temps et était bon avec le ballon. C’est vraiment ça.

Rafa Marin-5.5 : Marin était le défenseur central le plus agressif des deux contre Castellon. Il a fait des paris mais la plupart d’entre eux ont réussi. Il était bon avec le ballon, mais encore une fois, comme le reste de la défense, son positionnement était médiocre lors du deuxième but. En fait, il avait l’air d’être dans le no man’s land à ce moment-là, parce qu’il ne contribuait à rien. Marin ne couvrait personne, il n’arrêtait pas le tireur, il n’a vraiment rien fait.

Miguel Gutierrez-7.5 : De loin, le meilleur défenseur sur le terrain pour Castilla. L’un des meilleurs joueurs en général. Il était tellement impressionnant en attaque et mettait en danger la défense de Castellon à chaque fois qu’il récupérait le ballon. Sa traversée était à point comme toujours, mais la façon dont il s’est créé de l’espace était amusante à regarder. Cela aurait pu être meilleur en défense de transition, car il prenait parfois son temps pour revenir du troisième attaquant. Super jeu, cependant.

Antonio Blanco-6 : Un bon match du capitaine. J’ai l’impression que les milieux de terrain d’aujourd’hui – à l’exception de Carlos Dotor – ont juste essayé de jouer trop prudemment, et Blanco n’a pas utilisé sa vision aussi bien qu’il aurait pu. Il n’a pas pris de risques, et il a juste choisi l’option sûre, sauf pour essayer de faire bouger les choses. Cependant, il a assez bien passé le ballon et a fait quelques jolies touches et dribbles. Était OK sur la défensive. Rien d’autre. Oh, et il s’est fait « megger » dans la préparation du deuxième but. Frais.

Ivan Morante-5 : Rien de vraiment intéressant à noter de Morante. Il a eu quelques interventions défensives et quelques bonnes passes, mais je ne me souviens en fait de rien de marquant.

Carlos Dotor-6.5 : Dotor était probablement le meilleur milieu de terrain sur les trois qui ont commencé. Il était impliqué des deux côtés du terrain et a eu quelques très bonnes occasions qui auraient pu se retrouver au fond des filets. Dotor a également créé pour les autres et s’est assez bien lié avec les ailiers. Rien d’incroyable, mais rien de méchant du tout.

Peter Gonzalez-8 : Le meilleur joueur sur le terrain pour Castilla. Presque tout le bien est venu de son côté, et il a montré une fois de plus pourquoi il est si apprécié des fans. Pierre était excellent. Il a eu la passe décisive pour le but de Latasa et a créé tellement d’occasions pour ses coéquipiers qui auraient tout simplement dû donner lieu à des buts. Peter a également traversé le ballon sur la barre transversale une fois, ce qui était bien. Mais oui, il était génial.

Sergio Arribas-6.5 Arribas a également eu un match assez décent. Eh bien, je dirais qu’il a eu une bonne première mi-temps, mais ensuite une seconde mi-temps médiocre. Il a eu une assez bonne course de la droite vers la surface et a réussi un superbe tir qui a été sauvé. Il cherchait à se créer des occasions en première mi-temps et était bien placé pour un contre-presse si Castilla perdait le ballon. En seconde période, Arribas avait une chance avec laquelle il aurait pu faire mieux. Mais sinon, c’était presque invisible, ce qui n’est jamais une bonne chose.

Juanmi Latasa-7 : Hormis le but qu’il a marqué, je dirais qu’il n’a pas eu autant d’impact qu’il l’aurait souhaité. Latasa s’est lié au reste de la ligne avant et s’est mis en bonne position pour tirer le ballon, mais soit le tir était trop mauvais, soit Latasa n’a jamais vraiment reçu le ballon. Il a eu quelques têtes décentes, c’est vraiment tout. Bon pressing, cependant.

Remplacements

Oscar Aranda-N/A : Honnêtement, je me sens un peu mal pour Aranda. Il a été remplacé à la 55e minute, avec tous les yeux rivés sur lui pour avoir un impact sur le match. Au lieu de cela, il a été retiré du jeu 29 minutes plus tard. C’est toujours bizarre de voir un remplaçant se faire remplacer, mais Raul ne semble pas penser de cette façon. Aranda était largement inefficace, donc je ne blâme pas l’entraîneur non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, n’est-ce pas ?

Sergio Santos-4 : Jeu terrible de Santos. Peut-être que je suis un peu dur avec lui, peut-être que je ne le suis pas. La plupart de ses passes ou centres ont été dépassés et il a tué de nombreuses attaques de Castilla. En fait, je ne pense pas être dur. Santos était le remplaçant le moins performant aujourd’hui. Raul ne serait pas d’accord avec moi, cependant.

Andri Gudjohnsen-N/A : Rien de remarquable de Gudjohnsen.

Mario Martin-N/A : Rien de notable de la part de Martin.

Juame Jardi-N/A : Rien de notable de Jardi.