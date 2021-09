Notes des joueurs : Real Madrid Castilla 2-1 Gimnàstic de Tarragona

in

Le Real Madrid Castilla a remporté une large victoire dimanche après-midi en battant Gimnàstic de Tarragona 2-1 à l’Alfredo Di Stefano. Le résultat ramène les réserves dans la lutte pour la promotion précoce, se refermant à un point de la dernière place pour les play-offs au moment de la rédaction.

Voici les notes des joueurs pour le jeu.

Luis Lopez – 8 : Il a failli coûter un but à Castilla en première mi-temps lorsqu’il a laissé tomber le ballon au milieu d’un lancer, le donnant directement à un attaquant de Gimnástic. En dehors de cela, Lopez a été exceptionnel, en particulier dans les 10 dernières minutes lorsque les visiteurs sont entrés en force pour égaliser. Il sera intéressant de voir qui gagnera lorsque Fuidias sera disponible au cours des prochains matchs.

Sergio Santos – 7 : Une performance typiquement solide de Santos. Sécurisé défensivement et a connu de bons moments en attaque avec son centre. Un peu décevant, il n’a pas pu obtenir une passe décisive étant donné qu’il a été trouvé dans de bonnes positions tout au long du match. Néanmoins, peu de plaintes au sujet de sa performance aujourd’hui.

Pablo Ramon – 8 : Le point culminant du match a été sa course courageuse dans le milieu de terrain de Gimnastic, saisissant pratiquement une pré-assistance pour le premier but d’Oscar Aranda.

37′ GOOOOOOOOOOAAAALL SCAR ARANDA !!!! Aide de Marvin Park. Regardez le travail de Pablo Ramón au début. Castille 1-0 Gimnàstic de Tarragone. pic.twitter.com/P52ZNYo3PQ – Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) 19 septembre 2021

Quelques interventions solides défensivement, mais n’étaient pas trop occupées car Castilla dominait la possession.

Mario Gila – 6.5 : Un match relativement calme pour Gila. N’a pas été appelé à trop d’action et a largement attiré l’attention avec quelques passes à longue distance dans les trois premiers. Il a presque eu une course à la Ramon, mais a été dépossédé par la défense en visite avant de pouvoir éclipser son partenaire défensif.

Alberto Retuerta – 7 : Le jeune arrière latéral a fait preuve d’une bonne assurance défensivement et semblait être déployé du côté le plus réservé du terrain par rapport à Santos et Park de l’autre côté. Expulsé sur blessure à la 69e minute.

Ivan Morante – 6 : N’a pas commis d’erreurs criminelles, mais n’a pas non plus montré sa qualité depuis le centre du terrain. Probablement d’avoir de meilleures sorties à l’avenir.

Carlos Docteur – 6 : Certainement le milieu de terrain le plus actif par rapport à Morante. Quelques moments nerveux où il a été rattrapé par la presse de Gimnàstic mais a réussi à se tirer d’affaire. Encore une fois, capable de mieux.

Oscar Aranda – 9 : Suivi d’une solide performance dans la Ligue des jeunes de l’UEFA avec un affichage dominant du centre du terrain. A marqué les deux buts de Castilla, le premier une excellente tête en grande partie de sa propre fabrication et le second une finition cool du bas du dos de Peter. Une plaque tournante de l’énergie offensive en dehors de ses objectifs.

Peter Federico – 8 : Enfin déployé à son poste d’ailier naturel, Peter a joué l’un de ses matchs les plus prolifiques de la saison jusqu’à présent. Une menace constante dans les zones étendues et n’a jamais cessé de travailler sur le ballon. Préparez le deuxième but d’Oscar Aranda pour couronner un après-midi productif.

Parc Marvin – 7 : Après avoir impressionné ces derniers mois en tant qu’arrière latéral, Marvin a fait sa propre déclaration plus loin. A flotté dans la croix pour le premier but et, comme son coéquipier du côté opposé, a travaillé extrêmement dur hors du ballon.

Juan Latasa – 5: Son jeu a été éclipsé par une blessure à la cheville qu’il a brièvement subie malgré son inconfort évident. A été remplacé par Andri Gudjohnsen après quelques touches lâches et a boité. J’espère que ce n’est rien de grave.

Suppléants

Andri Gudjohnsen – 6 : Remplacé admirablement par Latasa étant donné qu’il revient d’une blessure massive qui l’a empêché de jouer pendant la majeure partie de la saison dernière. Presque marqué d’un corner en seconde période, mais n’a pas pu marquer une tête difficile sur la cible.

Allvaro Carillo – 6.5 : A joué un rôle clé dans l’arrêt de ce qui semblait être un certain égaliseur pour les hôtes au cours des 10 dernières minutes.

Théo Zidane – N/A : A remplacé Aranda dans les deux dernières minutes du temps additionnel.