Notes des joueurs : Real Madrid Castilla 3-0 Sabadell

Le Real Madrid Castilla a battu Sabadell 3-0 dimanche soir et a remporté sa quatrième (!) victoire consécutive, le hissant à la 7e place, au moins temporairement.

Ils ont réussi à inverser leur saison et semblent avoir mis la mauvaise passe derrière eux. Dans un match où Castilla a dominé les débats du début à la fin, il n’y avait pas grand-chose à craindre. Quelques problèmes étaient répandus ici et là, bien sûr, mais pour la plupart, Castilla avait l’air bien. Leur pressing a causé beaucoup de problèmes à Sabadell, et après un début offensif lent, ils ont également commencé à créer des occasions régulièrement.

Voici mes notes de joueurs :

Toni Fuidias-6.5 : Il n’y a pas grand-chose que Fuidias avait à faire dans ce match. Il passe relativement bien le ballon par l’arrière. Il a réalisé un assez bon arrêt vers la 36e minute – une tentative de coup franc, à la suite d’une faute dans une position dangereuse de Juame Jardi. Le gardien de but a fermé l’angle sur quelques tirs des joueurs de Sabadell, mais encore une fois, pas grand-chose à faire.

Sergio Santos-6 : Santos n’a pas été impliqué dans le jeu de construction autant qu’il l’aurait souhaité. Il a fait des courses dans le troisième attaquant alors qu’il savait qu’il était couvert par Peter Gonzalez. A part ça, quelques interventions défensives, quelques bonnes passes, c’est vraiment ça. Rien d’extraordinaire de la part de l’Espagnol.

Rafa Marin-7.5 : Rafa a fait un très bon match. Défensivement, il était aussi pragmatique, dégageant le ballon les uns après les autres. Il a également été impliqué dans le tiers offensif, en particulier en première mi-temps lorsqu’Aranda a mis le ballon dans la surface sur un coup franc, son effort dérivant juste à côté, et encore lorsqu’il n’était pas assez rapide pour s’accrocher au centre de Peter. Il était bien rangé en possession et était certainement le défenseur central le plus actif dans la plupart des séquences défensives.

Mario Gila-7 : Comme je l’ai dit, Gila était un peu moins active simplement parce que Marin faisait la plupart du travail pour lui. Mais, il a eu son lot d’interventions défensives. Il était super avec le ballon et a réussi à sélectionner Latasa à plusieurs reprises grâce à de longs ballons. Il était très important dans la circulation du ballon.

Pablo Ramon-6 : Ramon a commencé sur la gauche contre Sabadell et a réalisé un match assez décent. Rien d’enthousiasmant, mais rien de méchant non plus. A eu un assez bon centre en première mi-temps, mais a été relativement calme en attaque par ailleurs. Oh, et il a en quelque sorte dribblé deux ou trois joueurs dans des espaces restreints dans une séquence en fin de match. Rien ne s’est passé à cause de ça, mais c’était cool à voir.

Mario Martin-6.5 : En première mi-temps, Martin a réalisé quelques très bonnes interceptions. Il était un peu lent en possession, mais a aidé Castilla en jouant le ballon à plusieurs reprises. Il a réussi quelques blocs en deuxième mi-temps, était toujours bien positionné et a eu un match calme mais percutant au milieu du parc.

Carlos Dotor-7.5 : J’étais confus quant à savoir s’il fallait lui donner une note plus élevée que celle-ci. Dotor a réalisé une très bonne seconde mi-temps. Il était beaucoup plus impliqué, il avait l’air beaucoup plus actif, et il a gagné et marqué un penalty pour marquer son premier but de la saison. Mais, la première mi-temps est ce qui a fait baisser sa note d’un point, il avait juste l’air un peu lent dans la plupart des séquences et se sentait hors de la boucle lorsqu’il défendait. Il s’est amélioré, cependant, et c’est ce qui compte.

Peter Gonzalez-5.5 : N’a pas eu le meilleur match offensivement, mais a bien couvert Sergio Santos chaque fois que l’Espagnol a bondi. Il a fait quelques très belles passes et était bon avec le ballon, mais rien d’impactant de sa part dans ce match. Il n’avait pas l’impression qu’il n’était pas impliqué, ou qu’il n’avait pas reçu le ballon autant qu’il l’aurait espéré, mais il n’a tout simplement pas fait autant qu’il aurait pu avec.

Oscar Aranda-7.5 Aranda a inscrit un penalty à la 54e minute, marquant son quatrième but de la saison. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son pressing. Il était tellement diligent avec la presse et il n’a jamais renoncé à gagner le ballon, ce qui a forcé Sabadell à faire quelques revirements.

Juanme Jardi-8 : Jardi a fait un beau centre à Latasa pour le premier but du match, mais il a fait bien plus que cela. Le plus souvent, il remontait et aidait la défense. Quand ils ont gagné le ballon, il a sprinté large pour ouvrir une opportunité de contre-attaque. Il a eu un tas d’interceptions et de tacles en raison du pressing de Latasa et Aranda, tout en en faisant lui-même une partie. Excellent jeu de Jardi.

Juanmi Latasa-7.5 : Latasa était également assez bon aujourd’hui. Il a reculé plusieurs fois contre son défenseur et a utilisé son cadre pour gagner des duels aériens. Il a remporté pas mal de têtes et a passé le ballon au large pour lancer les attaques. Il était, comme je l’ai dit, une grande présence quand Castilla n’avait pas le ballon. Il a exhorté son équipe à aller de l’avant et à appuyer tout en le faisant lui-même, j’ai vraiment aimé cela chez lui. Il n’a pas fait une bonne deuxième mi-temps, mais il a fait ce qu’il avait à faire. A reçu un carton jaune dans le premier, cependant.

Suppléants-

Ivan Morante-7 : Meilleur remplaçant des cinq. Il était très impliqué dans le jeu, a récupéré le ballon plusieurs fois et était doué pour le garder. J’ai également eu quelques bonnes passes.

Sergio Arribas-5.5- Cela n’a pas vraiment eu un impact énorme sur le jeu. Son pressing était bon, il a fait quelques passes, quelques belles touches. Rien à retenir, cependant.

Parc Marvin-6.5 Marvin a apporté avec lui une énergie bien nécessaire. Son pressing était fantastique, et il a utilisé son rythme pour dépasser son homme et traverser plusieurs fois, dont l’un était très bon, mais malheureusement, le tir de Dotor n’était pas assez bon. Il a également eu une course brillante en fin de match, mais il a raté sa chance à la fin car il n’était pas assez composé.

Andri Gudjohnsen-N/A Rien de remarquable de Gudjohnsen.

David Gonzalez-N/A Rien de notable de la part de David.