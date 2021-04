Notes des joueurs: Real Madrid — Eibar 2-0; LaLiga 2020-21

Cela a pris une bonne partie du match, mais le Real Madrid a réussi à trouver un deuxième but et trois points lors de son match à domicile contre Eibar samedi.

Zidane est allé avec une formation 3-4-3 compte tenu de certaines des blessures de l’équipe. Cela a semblé fonctionner car le Real Madrid a dominé le match et a réussi à remporter la victoire. Offensivement, le Real a marqué trois buts en raison de hors-jeu. Défensivement, le Real a été enfermé et a pu lancer une feuille blanche à domicile.

Thibaut Courtois – 8,5: Il a déployé un effort solide pour mettre la main sur une feuille blanche, en particulier pendant combien de temps le Real s’est assis avec un but d’avance. Eibar avait quatre tirs cadrés, mais rien de trop dangereux. Il y a eu un moment dans la seconde mi-temps où la pluie a porté le ballon devant lui, mais il a récupéré et a effacé sa ligne. Cela aurait mis Eibar au même niveau.

Eder Militao — 8,5: Pour un joueur qui n’a pas vraiment beaucoup joué, il a joué un vrai solide aux côtés de Nacho. Il était calme et recueilli à l’arrière et un contributeur clé pour garder la feuille blanche. Son seul coup est sa passe inconfortable, ce qui l’empêche d’un score plus élevé ici.

Nacho — 8,5: Il a fait tout ce qu’on lui a demandé compte tenu des blessures de Sergio Ramos cette saison. Il a fait un autre grand effort et a évité les cartons jaunes. Il a donné le ballon à plusieurs reprises, mais est resté calme et a été solide dans l’ensemble.

Ferland Mendy — 8: Il n’y a pas grand chose à dire ici. Il était solide défensivement et a pu couvrir le côté gauche de Marcelo et Isco devant lui.

Lucas Vazquez – 7,5: Il était assez solide dans l’ensemble. Il a eu quelques tirs et a pu contribuer à l’effort offensif. Il a parfois eu des difficultés défensives avec Bryan Gil, mais aucune erreur coûteuse.

Luka Modric — 8,5: Après être devenu le joueur le plus capé de Croatie, il était aujourd’hui le moteur du Real Madrid. Son décès a été formidable et a conduit à quelques occasions offensives pour l’équipe. Il a joué un peu plus profondément que d’habitude compte tenu de l’absence de Toni Kroos, mais a quand même fait de très bons jeux.

Casemiro — 8,5: Il a aidé et a eu un but annulé en raison de hors-jeu. Il était également fort défensivement au milieu de terrain. Il a eu une chance de tirer un penalty et il a été tiré vers le bas dans la surface, mais aucun appel n’a été donné. Il était vraiment partout et compensé pour ne pas avoir de ligne arrière à quatre.

Marcelo – 8,5: Il a très bien travaillé dans un rôle d’ailier gauche étant donné qu’il avait quelqu’un derrière lui pour couvrir défensivement. Il avait beaucoup de liberté pour se déplacer et générer des passes tout en échangeant constamment des positions avec Isco. Cela semblait être l’une des meilleures performances de Marcelo et c’est une position dans laquelle il semble fonctionner le mieux actuellement.

Marco Asensio — 8,5: Ce fut l’une de ses meilleures apparitions de départ depuis un certain temps. Il joue mieux ces derniers temps, principalement en remplacement. Ici, il a réussi à marquer le premier but, a exclu un autre but et a été une menace constante tout au long de son départ. Il avait l’air très concentré et c’est le type de performance que le club a besoin de voir de lui de manière plus cohérente.

Isco — 8,5: Il était une menace pour l’équipe et a fait une excellente performance dans une rare apparition de départ. Il a réussi cinq passes clés et créé plusieurs occasions. Lui et Marcelo ont bien travaillé ensemble pour échanger pour générer de l’offensive.

Karim Benzema — 8: Comme Asensio et Casemiro, il avait un but exclu pour les hors-jeu. Il a regardé pendant une partie du match et avait du mal à trouver le filet. Il est arrivé en seconde période et a marqué le poignard qui a permis au Real Madrid de remporter la victoire. Il compte désormais six buts en quatre matches.

Sergio Arribas – 7,5: Il a remplacé Isco en seconde période. Le joueur de 19 ans avait l’air très mature dans cette apparence et avait un excellent contrôle du ballon défensivement. Il a également presque eu une passe décisive sur une chance de Vinicius. Il continue de surprendre et il est clair pourquoi Zidane fait confiance à ce jeune.

Toni Kroos — 7: Il a remplacé Modric et était sa première apparition après avoir manqué du temps avec l’Allemagne. Pas grand chose à dire ici qui se démarque, il était solide et cherche une préparation avant le match de Liverpool.

Rodrygo — 6,5: Entré pour le très bon Asensio et était un peu terne. Il n’a pas généré grand-chose et c’était une nette rétrogradation par rapport à la position de départ.

Vinicius — 7,5: Bien joué pour Marcelo. Il a fourni des résultats instantanés en aidant Benzema sur le but de clôture. Il a également failli marquer un but mais a raté l’occasion.

Mariano — N / A: Est venu beaucoup trop tard pour que Benzema donne une évaluation appropriée.

Le Real Madrid se tourne maintenant vers Liverpool en Ligue des champions mardi, puis El Clasico le week-end prochain dans un match important de la course au titre de la Liga.