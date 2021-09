Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 0-1 Real Sociedad

Le Real Madrid Femenino a perdu 1-0 contre la Real Sociedad dans un match difficile à regarder pour des raisons différentes de celles contre Levante, Atlético Madrid et Granadilla. Contrairement à ces rencontres, Las Blancas a été la meilleure équipe pendant la majeure partie des 90 minutes et a pourtant manqué d’efficacité dans le dernier tiers.

Pour en savoir plus sur les performances globales de Madrid, consultez la réaction immédiate de Grant Little. Pour une analyse à un niveau individuel, continuez à lire.

Onze de départ

GK : Misa — 7/10: Misa n’avait pas grand-chose à faire à part quelques petites choses : elle a pataugé dans la foule dans un coin et a complètement raté le centre et a fait un très bon arrêt 1v1 contre Amaiur Sarriegi. La première action était certainement une erreur, mais elle est dépassée par la valeur fournie par Misa la deuxième fois qu’elle a été appelée en service.

RB : Kenti Robles : — 6,5/10: N’a pas été aussi impliqué que prévu pour les périodes de domination territoriale de Madrid. Elle a quand même avancé avec une intention typique et a bien défendu dans l’ensemble.

RCB : Ivana Andrés : — 7,5/10: Ivana était impérieuse comme d’habitude en défense, intensifiant pour couper les passes verticales dangereuses et couvrant les pistes derrière avec facilité. Son transport et sa distribution de balle étaient tout aussi impressionnants, mais elle s’est heurtée deux fois à des problèmes inutiles en essayant de jouer par l’arrière, ce qui maintient sa note à un niveau inférieur à 8/10. Est venu à la moitié avec un coup (vraisemblablement).

LCB : Rocío Gálvez : — 6,5/10: Une performance un peu mitigée de Rocío. A certainement eu ses moments contre le ballon et dans la distribution, même si elle a certainement eu ses erreurs dans les deux départements. Je pourrais lui donner une note plus élevée si elle n’était pas si déconnectée lors de la protection de l’espace dans le canal gauche. Cependant, je respecte le fait qu’elle a dû changer de camp et défendre en tant qu’arrière centrale droite pendant la moitié du match après le départ d’Ivana.

DG : Lucía Rodríguez — 7/10: C’était la Lucía que nous attendions sur le ballon. Même hors de position à l’arrière gauche, elle est bien meilleure sous la pression et dans sa distribution que ce qu’elle a montré en début de saison. Elle a joué un rôle déterminant dans certaines des meilleures séquences de construction de Madrid. D’un autre côté, elle a eu un peu de mal contre Amaiur. C’est normal étant donné la qualité de l’attaquante de La Real et Lucía n’était certainement pas la seule à avoir perdu plusieurs fois contre elle.

MRC : Claudia Zornoza — 6,5/10: Zornoza était aussi bien meilleur avec le ballon qu’à l’extérieur à Granadilla. Sa distribution a été rapide et ciblée et elle a effectué un certain nombre de tirs à longue distance. De plus, c’était l’un de ses meilleurs jeux défensifs. Elle a remporté beaucoup de ses duels au milieu de terrain, ce qui était particulièrement impressionnant étant donné qu’elle a souvent affronté Nerea Eizaguirre. Bien que tout cela laisse présager une note élevée, elle a eu quelques lacunes graves dans des situations plus profondes où elle a dû suivre les courses au lieu de la presse et elle a échoué. Sa qualité de balle n’était pas irrésistible au point de pouvoir le masquer.

LCM : Maite Oroz — 7.5/10: Maite était classe et nous a montré à tous pourquoi Madrid l’avait désespérément manquée. Sa pause, son accouchement de passage, son sens de la position et son anticipation en ont fait un package complet pour la nuit. Mis à part le nettoyage de quelques erreurs mineures, elle n’avait besoin que d’une action particulièrement importante dans le dernier tiers pour faire d’elle ma joueuse du match.

AD : Athenea del Castillo — 5/10: Athenea a eu du mal à faire avancer les choses aujourd’hui. Aucune de ses attaques d’isolement ne s’est produite et elle était inhabituellement négligente avec certaines de ses séquences de transport. Cela faisait mal dans un match où Madrid avait vraiment besoin d’efficacité offensive et/ou de magie. Ce n’était pas trop une surprise de la voir retirée à la demi-heure.

VG : Olga Carmona — 5,5/10: C’est dur mais je ne sais pas quel argument il y a pour la mettre plus haut. Elle a eu ses moments offensifs (elle a combiné à droite pour créer une bonne occasion en 2ème mi-temps) et était l’une des joueuses les plus menaçantes de Madrid, mais elle a commis deux erreurs que je ne peux pas ignorer : (1) n’a pas suivi Emma Ramirez sur la séquence qui a conduit au penalty (et donc au but) et (2) a eu un mauvais cadeau au milieu de terrain qui a permis à Amaiur d’obtenir un 1v1 avec Misa. C’est sans mentionner un certain nombre de petites erreurs. Olga peut certainement faire et a fait mieux que cela.

RS : Lorena Navarro — 8/10: Lorena a eu une autre sortie impressionnante, affichant son intelligence et sa portabilité hors ballon. Elle a été le facteur clé qui a permis à Madrid de jouer directement dans la presse de La Real et était nette et rapide avec ses touches. Elle a fait de bons runs de soutien dans la surface et a maintenu un niveau d’impact similaire lorsqu’elle a été placée sur l’aile après l’entrée de Nahikari García.

MS : Esther González — 6,5/10: Esther a été légèrement positive grâce à un travail de construction similaire à celui de Lorena et était une menace dans la surface. Cependant, elle a bâclé une croix plantée directement sur sa tête et a mal contrôlé certaines livraisons dans la région. C’était une tuerie, car Madrid a manqué d’efficacité au dernier tiers toute la nuit. Esther a également parfois dû faire mieux en relâchant le ballon vers l’avant après avoir chuté profondément, ce qui a été un thème précoce avec elle cette saison.

Suppléants

LCB : Babett Peter — 7/10 (remplacé Ivana; 46′): Peter a assez bien réussi à remplacer le meilleur défenseur central de l’équipe. Plus important encore, elle a gardé ses passes au sol et a aidé Madrid à continuer à jouer en amont de manière contrôlée.

MD : Nahikari García — 6,5/10 (remplacé Athenea del Castillo; 60′): Nahikari n’a pas eu beaucoup de moments forts à part une tête, mais quelle chance c’était. Elle a fait courir un manuel vers le poteau arrière, tirant parti de la gravité hors ballon de Lorena, et a tiré directement sur le gardien. Une chance de faire la différence contre son ancienne équipe manquée.

AD : Caroline Møller Hansen — N/A (remplacée Lorena Navarro ; 81′): La pauvre Møller continue d’être introduite dans des conditions extrêmement difficiles et dans une équipe avec laquelle elle n’a aucune chimie. Il est clair qu’elle manque de rythme et qu’elle était à peine perceptible pendant les 10 minutes environ qu’elle a jouées.