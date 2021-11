Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 0-2 PSG ; UWCL

Le Real Madrid Femenino s’est incliné 2-0 face au PSG lors de la 4e journée de l’UEFA Women’s Champions League. L’équipe française a manqué de vainqueurs mérités, bien qu’il s’agisse d’une rencontre beaucoup plus compétitive que la défaite 4-0 de la dernière fois.

Allez ici pour le récapitulatif du match. Continuez à lire pour les notes des joueurs. Toutes les statistiques de sofascore.

Onze de départ

GK : Misa — 7/10: Misa a définitivement contribué à beaucoup de choses positives ce soir. Elle a effectué 4 arrêts et a frappé avec assurance un certain nombre de centres. De plus, elle a exécuté une excellente action de balayeuse qui a empêché un 1v1. Cependant, elle a peut-être mal jugé le premier but du PSG et aurait peut-être pu obtenir un pied plus fort sur le tir de Sakina Karchaoui qui a dévié dans le filet. C’étaient des situations difficiles pour Misa – la responsabilité principale incombe à la défense.

RB : Kenti Robles — 6/10: Kenti a fait un travail solide avec Ramona Bachmann et Kadidiatou Diani (les deux flancs échangés) en première mi-temps et a effectué quelques chevauchements prometteurs. D’un autre côté, sa passe était bâclée (58%) et elle n’a pas été en mesure de façonner des combinaisons précises avec Nahikari. Kenti a été contraint de sortir blessé à la 50e minute.

RCB : Rocío Gálvez — 6/10: Rocío était compétente contre le ballon mais aurait pu être plus propre avec. Rocío aurait également pu être plus rapide pour couvrir Katoto sur le coup franc décisif du PSG. Cependant, le défenseur n’était pas le principal coupable.

LCB/RCB : Ivana Andrés — 6.5/10: Ivana était encore une fois la force défensive la plus forte contre les champions de France. Il était surprenant de la voir commencer sur la gauche étant donné qu’Aznar était revenu à quatre arrière, mais sa distribution n’a pas souffert comme lors des matchs précédents sur ce flanc. Elle a réussi 90 % de ses passes en 61 tentatives.

DG : Olga Carmona — 7/10: Olga était l’étincelle la plus brillante de Madrid à l’avenir. Elle a eu quelques touches douces et ses courses qui se chevauchent ont causé des problèmes à Ashley Lawrence.

La meilleure chance de Madrid du match est venue d’un centre d’Olga qui a trouvé Esther au deuxième poteau. Carmona était également super active défensivement. Elle a enregistré 8 plaqués et 4 interceptions, mais a également été rattrapée à quelques reprises et a été dribblée à 6 reprises. Dans le contexte de l’opposition – Diani et Lawrence sont deux des menaces d’aile les plus dominantes au monde – Olga a à peu près résisté.

MRC : Maite Oroz — 8.5/10: Maite était magnifique sur le ballon. Sa précision de passe était de 96% et elle a réalisé 2 passes clés tout en complétant 4/5 longues balles.

Maite avait une précision de passe de 96% (46/48), ce qui était supérieur à tout autre démarreur sur le terrain. C’est en plus de 2 passes clés et de 4/5 longues balles terminées. Joueur spécial. pic.twitter.com/FA2jHukcE5 – Om, j’ai une sous-pile Arvind (@OmVAsports) 18 novembre 2021

Mélangé à tout cela, il y avait des passes inversées intelligentes, une noix de muscade effrontée et une tête extrêmement froide contre la presse. Ce fut un match de déclaration de l’un des meilleurs jeunes milieux de terrain centraux du monde.

Le seul vrai défaut de sa performance a été sa défense sur le deuxième but du PSG, car Maite a laissé Karchaoui voler un peu trop facilement.

LCM : Claudia Zornoza — 7.5/10: Zornoza n’était pas au niveau de Maite mais était quand même solide. Ses balles traversantes pour libérer Olga dans l’espace ont été la clé des moments offensifs prometteurs de Madrid et Claudia a également fait preuve de sang-froid sous la pression.

LAM : Teresa Abelleira — 6/10: Teresa a essayé d’interpréter son rôle de gauche au mieux de ses capacités, errant à l’intérieur pour créer parfois des looks 2-4-1-3 en possession. Elle s’en est bien sortie mais n’a finalement pas réussi à recevoir le ballon dans les zones dangereuses entre les lignes.

RW-RF/RS : Nahikari García — 5/10: Nahikari a dû se sacrifier dans ce rôle de pseudo-droite/avant droit pendant la majeure partie du match et n’a pas réussi à avoir un réel impact. Elle est finalement passée à deux avec Esther, mais a eu du mal à recevoir efficacement avec son dos au but.

RS : Caroline Møller Hansen — 4,5/10: Il y avait une grande confusion sur la façon dont Nahikari, Esther et Møller allaient occuper les espaces de manière équilibrée et efficace et Møller était celui qui a été le plus blessé par cela. Elle n’a ramassé que 16 touches en une heure d’action et n’a eu aucun effet perceptible sur le jeu.

LS : Esther González — 6,5/10: Esther a réussi le plus grand nombre de tirs et a fait une très bonne course dans la surface pour potentiellement égaliser les procédures en seconde période.

En dehors de cela, elle a eu du mal à trouver comment se déplacer par rapport à Møller et Nahikari, mais a probablement eu les meilleures touches de liaison entre les trois attaquants. La principale erreur d’Esther est survenue en défense, où elle n’a pas réussi à rester avec Marie-Antoinette Katoto sur un coup franc, permettant l’ouverture du score du PSG.

Suppléants

LCB : Babett Peter (remplaçant Rocío ; 46′) — 6/10: Babs a remplacé Rocío – déplaçant Ivana vers l’arrière centrale droite – et a fait un travail décent.

DD : Lucía Rodríguez (remplaçant Kenti ; 50′) — 5.5/10: Lucía était à peine impliquée offensivement et a passé le plus clair de son temps à essayer de contenir un Karchaoui renouvelé. Lucía a finalement échoué, se faisant prendre au dépourvu alors que l’arrière gauche du PSG dépassait Maite et retournait à l’extérieur pour attaquer le but de Misa.

AD : Athenea del Castillo (remplaçant Møller ; 60′) — 5/10: Le rythme de travail offensif et défensif d’Athénée ne peut jamais être mis en doute, et elle a fait de son mieux pour faire bouger les choses avec ses dribbles et ses tacles, mais peu de ses actions ont abouti à la fin de la journée.

LAM: Marta Corredera (remplacée Teresa; 73′) – N/A: Il n’y avait pas grand-chose à dire à part un tir à longue distance.

RCM : Aurélie Kaci (remplacée Maite; 73′) — N/A: Avait 5 touches.