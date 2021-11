Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 1 – 0 Rayo Vallecano

Le Real Madrid Femenino a réussi à mettre 3 autres points au tableau et a réussi à enchaîner 2 victoires consécutives grâce à un nouveau but d’Esther. Aznar a aligné l’équipe dans une formation 5-2-1-2 avec Moller Hansen jouant derrière le duo d’Esther et Nahikari. Claudia Florentino a remplacé Babett Peter dans la formation et Misa était de retour dans le XI après avoir terminé les protocoles COVID. Madrid n’a jamais vraiment été testé pendant le match mais avait toujours l’air nerveux en terminant le match.

Voici les notes des joueurs du jeu.

Onze de départ

GK : Misa — 6,5/10

A donné un moment à cœur ouvert vers la fin du match lorsqu’elle a reçu une passe en retrait bancale de Teresa. Dans l’ensemble, elle n’a pas été testée dans le jeu avec Rayo semblant édenté en attaque. Elle a terminé le jeu en contrôlant nonchalamment une balle rebondissant maladroitement sur sa poitrine, puis en la laissant rebondir sur sa tête, pas sûre que ce soit prévu mais c’était un moment à cœur ouvert.

LSF : Olga Carmona — 7/10

Olga a commencé le jeu très brillamment et était une menace constante pour aller de l’avant. La balle finale n’est pas toujours venue, mais elle a fourni la largeur et a également été très brillante sur le chevauchement. Elle a fouetté un centre brillant pour Nahikari en première mi-temps, mais le tir de cette dernière était large. Elle-même a tenté le but après s’être bien positionnée en effectuant des courses en retard sur le chevauchement.

LCB : Ivana Andrés — 7/10

Ivana était de retour dans l’alignement et a dirigé la ligne de fond. Elle était à ses occupations habituelles, arrêtant les attaques avant qu’elles ne deviennent dangereuses et s’élançant haut pour fermer les adversaires. Sur le ballon, elle avait aussi l’air à l’aise.

DC : Rocío Gálvez — 7.5/10

Rocío était vraiment dominante dans sa performance. Elle n’a pas laissé les adversaires renifler le but et dans les derniers instants de nervosité, elle a également réussi à dégager les lignes. Sa couverture au sol et sa défense 1v1 étaient également très solides.

RCB : Claudia Florentino — 6,5/10

Claudia était également agressive dans sa défense mais a réussi dans une moindre mesure car elle a infligé quelques fautes. Son style de défense laisse une impression avec elle mettant le corps en ligne dans les duels de défense. Elle a bien couvert le sol.

RWB : Kenti Robles — 6,5/10

Kenti a eu quelques centres décents et était une menace régulière pour avancer, mais cela ne s’est pas produit souvent. C’était un jeu relativement correct selon ses normes.

CM : Maite Oroz — 7.5/10

Maite avait l’air vraiment solide une fois de plus au milieu du parc, maintenant l’équipe ensemble. En première mi-temps, elle a presque tout fait, qu’il s’agisse de récupérer la possession ou d’essayer de se faufiler parmi les joueurs et de créer quelque chose. Son rythme de travail défensif était vraiment bon, car elle lisait et découpait bien les dangers.

CM : Claudia Zornoza — 6,5/10

La performance de Zornoza était un sac légèrement mitigé. D’une part, elle a joué quelques bons switchs qui ont créé un danger en attaque et ont eu un effort à longue distance sur le poteau et de l’autre il y avait quelques cadeaux bâclés au milieu du parc qui ont donné lieu à une opportunité de transition. Dans l’ensemble, sa performance a été un net positif.

AM : Caroline Møller Hansen — 8.5/10

Ce fut l’une des meilleures performances de Møller dans sa brève carrière à Madrid jusqu’à présent. Elle a été déployée en tant que n ° 10 derrière Nahikari et Esther et a présenté tant de ses forces. Sa capacité à recevoir avec un défenseur sur le dos et à le laisser tomber pour l’arrière qui se chevauche, puis à continuer sa course dans la surface ou ses courses dans le canal ou ses mouvements dans la surface étaient tous exposés ici.

FC : Nahikari — 8/10

C’était sans doute la meilleure performance de Nahikari sous un maillot madrilène. Elle était vraiment dynamique, abandonnant, repoussant les défis et utilisant sa vision pour faire jouer ses coéquipiers. Elle a récolté une brillante passe décisive pour le but. Elle aurait pu marquer un but dès le début sur un centre d’Olga mais son effort a été large. Son jeu de liaison était également exposé.

FC : Esther Gonzalez — 8/10

Esther a marqué lors de matchs consécutifs pour Madrid et a aidé à obtenir 3 autres points. Elle aurait même pu réussir un coup du chapeau dans le match. Elle avait l’air bien et continue de gagner en confiance et d’ajouter des objectifs qui manquaient à l’équipe. Sa capacité à créer de l’espace pour elle-même pour tirer est fantastique. Parfois, sa prise de décision et son timing pour lâcher le ballon étaient légèrement décalés.

Suppléants

CM : Teresa Abelleira — 6,5/10 (remplacée Maite ; 73′)

Teresa avait l’air légèrement rouillée depuis son retour de blessure, ce qui est compréhensible. Elle a presque cédé le but après une très mauvaise passe en retrait à Misa dans les 10 dernières minutes.

AM : Lorena — NA (a remplacé Olga ; 81′)

A joué un bon ballon pour Esther à la pause dont la première touche était lourde. Son positionnement était vraiment dynamique.

LWB: Lucia Rodriguez – NA (remplacé Møller; 81′)

Lucia a joué le LWB et a affiché une bonne vitesse de récupération pour se remettre en position.

CF: Athenea del Castillo – NA (remplacé Nahikari; 81′)

A formé le front 2 avec Esther pour clore le match et avait l’air vraiment menaçant. Elle a créé le danger sur la pause et a ajouté une étincelle à l’attaque.