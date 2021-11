Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 1-1 Deportivo Alavés

C’était un autre cas de deux points perdus pour Las Blancas, qui a poursuivi son début de saison difficile. Madrid est revenu à un losange de 4-4-2 avec Lorena jouant à la pointe du milieu de terrain et Esther et Nahikari à l’avant. Concédant à l’intérieur de l’ouverture trois minutes après un cadeau bon marché, le Real Madrid Femenino a réussi à se développer dans le jeu en première mi-temps avant d’annuler complètement la progression en deuxième période après les remplacements. L’équipe n’a pas encore affronté Barcelone cette saison et a déjà perdu 19 points avant la mi-parcours.

Voici les notes des joueurs du jeu.

Onze de départ

GK : Misa — 7/10

Misa n’a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps après avoir concédé le premier but à la 3e minute. Elle n’a pas tardé à quitter sa ligne pour dégager le ballon à quelques reprises, mais à part cela, Alavés ne l’a pas vraiment testée.

DG : Olga Carmona — 7/10

Olga a commencé le match très brillamment et était une menace constante pour l’avenir, mais au fur et à mesure que le match avançait – surtout après le remplacement d’Athenea – elle a joué de manière beaucoup plus conservatrice. Elle a réussi à mettre des balles brillantes dans la surface et à battre les joueurs pour le rythme.

LCB : Ivana Andrés — 7/10

Ivana a eu le temps et l’espace pour porter le ballon au milieu de terrain et elle l’a fait plusieurs fois et a choisi des joueurs avec ses passes. Défensivement, elle a bien couvert le terrain et a eu quelques interventions importantes.

RCB : Rocío Gálvez — 6/10

Rocio a eu un mauvais match sur et en dehors du ballon. Elle a failli mettre l’équipe en difficulté après que son dégagement raté soit tombé sur le chemin d’un attaquant d’Alavés. Dans les derniers instants, elle n’avait pas l’air bien dans les duels et son approche agressive pour fermer rapidement ses adversaires a concédé des fautes. Sa qualité de passage n’était pas non plus exposée.

DD : Lucía Rodríguez — 6,5/10

Lucía avait l’air décente en avançant, mais l’opposition a constamment ciblé l’espace derrière elle pour attaquer et a également trouvé beaucoup de joie dans le processus. Son port de balle était également correct. Elle a joué un ballon brillant dans le canal pour Nahikari au début du match.

DM/CM : Maite Oroz — 6/10

Maite avait l’air très décalé dans le match. Son faible dégagement a atterri juste devant Alba, qui a donné l’avantage aux visiteurs. Maite a en quelque sorte raté une réelle opportunité de donner l’avantage au Real Madrid lorsqu’elle est passée à 1 contre 1 avec le GK quelques minutes après le premier but. Elle a eu quelques autres moments bâclés où elle a abandonné la possession, ce qui est très différent de sa silhouette composée sur le ballon.

CM : Claudia Zornoza — 7.5/10

Zornoza a excellé dans un jeu de rôle légèrement avancé aux côtés de Maite et Teresa. Elle a présenté sa gamme en passant et a brillamment sélectionné les joueurs avec sa vision. Elle a récolté une passe décisive pour le but de Nahikari. Sa première touche était vraiment géniale et l’a utilisée pour battre les joueurs. Les balles diagonales qu’elle a dirigées au large ont créé beaucoup de menace et ont permis aux arrières latéraux d’avancer et de rejoindre l’attaque

CM : Teresa Abelleira — 6,5/10

Teresa n’a pas fait un bon match. À la 3e minute, sa mauvaise première touche a conduit à l’ouverture du score d’Alavés. Elle a grandi dans le jeu au fur et à mesure que la première mi-temps progressait et s’enchaînait bien, mais semblait parfois lente dans sa prise de décision et a abandonné la possession et a donné des fautes.

AM : Lorena Navarro — 6,5/10

Lorena n’a pas eu d’impact significatif sur les procédures. Le point culminant de son jeu est survenu à la 25e minute, lorsqu’elle a talonné un ballon pour que Nahikari puisse tirer, mais le tir de cette dernière était droit sur le gardien. Lorena était bonne avec sa conscience spatiale, mais à part cela, elle a perdu en duels.

ST/LW/RW : Nahikari García — 7/10

Nahikari a réussi à marquer lors de matchs consécutifs pour la première fois depuis qu’il a rejoint le Real Madrid. Elle a eu un bon match où elle a chuté, s’est bien liée et a remporté des fautes pour l’équipe. Tout cela a changé en seconde période, alors que Nahikari a été repoussé au large pour Athenea et Moller. Cela a considérablement diminué l’impact de Nahikari et a affecté le jeu offensif alors que Moller et Nahikari erraient dans le même espace que le temps.

BU : Esther González — 6,5/10

Esther a eu un match décent et a eu l’occasion de remporter le match à Madrid, mais elle n’a pu frapper que la barre transversale. Quelques domaines avec lesquels Esther a lutté pendant le match incluent son timing pour relâcher le ballon et tenir sa ligne. Elle était souvent prise hors-jeu.

Suppléants

CAM/ST : Caroline Møller Hansen — 6,5/10 (a remplacé Lorena ; 54′)

Moller a joué dans le cadre des deux premiers et a eu des moments bien rangés avec son jeu de liaison. Elle était dynamique en jouant à l’avant, se déplaçant dans des domaines où un soutien était nécessaire. Son premier contact était brillant mais sa compréhension avec Nahikari et Athenea n’a pas vraiment brillé.

AD/AG : Athenea del Castillo — 6/10 (remplacée Teresa ; 54′)

Athenea a presque remporté le match pour Madrid dans les dernières minutes lorsque son tir a touché la barre transversale. La balle finale n’était pas tout à fait là d’elle à plusieurs reprises et elle a fait une figure frustrante. Athenea avait l’air mieux sur la gauche plus tard dans la mi-temps, mais cela a affecté la sortie offensive d’Olga.

DD : Kenti Robles — 6/10 (remplacé Lucía; 71′)

Kenti a connu des moments brillants en attaque mais semblait sensible en défense, alors qu’Alavés continuait à trouver du succès en attaquant le côté droit de Madrid. Kenti a joué un ballon brillant dans la surface pour Esther, qui n’a pas réussi à le ranger.

CM : Kaci — NA (remplacé Maite ; 80′)

Kaci a fait son retour de blessure et avait l’air rouillée alors qu’elle s’engageait dans des duels défensifs.