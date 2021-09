Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 1 – 1 Manchester City ; Éliminatoires UWCL R2, 1ère manche

Le Real Madrid Femenino a fait ses débuts européens hier contre Manchester City. Le match a marqué le début de quelque chose de spécial, une page pour les livres d’histoire et Madrid s’est assuré qu’ils arrivent de la manière la plus Real Madrid possible, marquant un égaliseur à la 92e minute. Le match s’est terminé 1-1 alors que Weir avait marqué le premier but au début de la 2e mi-temps.

Les deux équipes manquaient de joueurs clés dans tous les départements, les visiteurs n’ayant pas les services de Walsh, Kelly et Bronze tandis que Las Blancas était sans Cardona, Asllani et Maite dans ce match. L’équipe locale s’est alignée dans un 4-4-2; Lucía Rodríguez a joué en tant que LB, Olga et Athenea ont commencé en tant que joueuses larges, et Nahikari et Esther ont opéré en haut.

Le Real Madrid s’est développé au fil du temps. Après une première phase où City semblait avoir le contrôle, Madrid a réussi à s’emparer de la possession grâce à son bon plan de contre-pression. Madrid a réussi à créer de solides opportunités sur son flanc droit mais n’a pas pu en profiter. Les hôtes ont vu une pénalité donnée en leur faveur alors qu’Ivana a été renversée par Bunny Shaw lorsqu’ils se sont engagés dans un duel de balle lâche. Esther ne pouvait pas se convertir.

L’égalité sera décidée lorsque Madrid se rendra à Manchester le 8 septembre.

Notes des joueurs

Onze de départ

Messe — 7.5/10: Misa a répondu avec brio à chaque fois qu’elle a été appelée à l’action. Ses réflexes étaient au rendez-vous alors qu’elle repoussait les tirs en sécurité et maintenait Madrid dans le match dès le début.

Kenti — 8.5/10: Le premier buteur du Real Madrid dans l’histoire de l’UWCL et l’a également marqué au « temps du Real Madrid ». Kenti était solide aux deux extrémités du terrain. Elle a largement réussi à garder un couvercle sur Lauren Hemp et s’est très bien combinée avec Athenea sur le côté droit alors que Madrid cherchait à attaquer City. Sa traversée s’est bien déroulée comme d’habitude.

Ivana Andrés — 8/10: Ivana a mené la défense et a été fantastique avec son approche agressive. Elle a lu et coupé des pièces avec brio, ce qui a donné des opportunités de tournage pour Las Blancas. Elle était brillante à intensifier le terrain pour intercepter les attaques. Elle a valu à Madrid un penalty après un duel de balle lâche avec Shaw.

Babett Peter — 7/10: Babett a eu un bon match où elle avait l’air bien défensivement. Il y a eu un moment nerveux où elle n’a pas pu dégager les lignes assez bien et cela a abouti au premier but de City. Dans l’ensemble, elle avait l’air décente en défense 1v1.

Lucía Rodriguez — 6.5/10: Lucía a été déployée sur le côté gauche pour accueillir Olga et Athenea dans le XI. Jouer sur le flanc opposé a limité son impact sur le côté offensif car elle a dû passer le ballon sur son pied dominant.

Athénée du Castillo — 8.5/10: Athenea n’a jamais cessé de courir et d’attaquer la défense de la ville. Elle a continué à bombarder les attaquants avec le même enthousiasme tout au long du match et ses duels avec Stokes ont fait une très bonne montre. Son rythme et son contrôle étroit tout en portant le ballon vers l’avant ont beaucoup aidé Madrid en jouant à la pause. Son rythme a également aidé Madrid dans leur contre-pression. Le but marqué par Madrid s’est manifesté par l’un des buts d’Athénée vers la droite et a traversé la surface.

Aurélie Kaci — 6.5/10: Kaci a connu de bons moments, comme celui où elle s’est envolée dans la surface du côté droit et a joué un centre bas dans la surface pour Esther. Elle avait aussi des laissez-passer égarés.

Teresa Abelleira – 6.5/10: Teresa Abelleira était stationnée plus profondément que Kaci. Madrid a manqué de contrôle tout au long du match n’ayant aligné que deux milieux de terrain, mais elle a parfois bien lu le jeu, ce qui lui a permis d’intercepter et d’arrêter les attaques de l’opposition. Après le remplacement de Zornoza, Teresa a eu la liberté de s’aventurer plus haut sur le terrain.

Olga Carmona — 7/10: Olga s’est améliorée au fur et à mesure que le jeu avançait. Son centre de la gauche trouva Esther brillamment mais la tête de cette dernière toucha la barre transversale. Le rythme de travail d’Olga était excellent, comme d’habitude, car elle a contribué aux deux extrémités du terrain avec une influence croissante au fur et à mesure que le match avançait.

Nahikari Garcia — 6/10: Nahikari n’a pas eu le meilleur des jeux alors qu’elle est tombée plus profondément en jouant une sorte de rôle de soutien à Esther dans le 4-4-2. Elle a bien appuyé pour aider Madrid à reprendre possession du ballon en hauteur. Elle a ensuite été déplacée sur le côté gauche alors qu’Olga faisait place à Zornoza. Elle a réussi deux tirs au but, mais les deux étaient des efforts maîtrisés.

Esther González— 6/10: La performance d’Esther avait deux facettes. D’une part, elle s’est retrouvée dans de bonnes positions pour marquer. D’un autre côté, elle n’a pu capitaliser sur aucune de ces opportunités et n’a pas lâché le ballon au début de la transition. Elle a également raté un penalty.

Suppléants

Claudia Zornoza — 6,5/10: Zornoza a été amené à remplacer Olga à la 71e minute. Zornoza s’est enfoncé plus profondément et a permis à Teresa de s’aventurer en avant.

Caroline Møller Hansen — NA: Caroline Møller a été introduite très tard dans le match (à la 85e min).