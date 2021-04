Notes des joueurs: Real Madrid Femenino 1-1 Real Betis

Le Real Madrid Femenino a raté une énorme opportunité de passer deuxième du classement Primera Iberdrola après avoir enregistré un score de 1-1 contre le Real Betis.

Dans une performance franchement médiocre, de nombreux joueurs les plus fiables de Madrid ont commis un certain nombre d’erreurs et l’équipe a eu du mal à créer des séquences dangereuses – sans parler de tirs cadrés.

Notes des joueurs

XI de départ

GK | Misa: Évaluation – 5/10

Le Real Betis a poussé haut sur les tirs au but et Misa était largement inexacte avec sa longue distribution et semblait manquer de concentration en première mi-temps, mal maîtrisant une tentative de tir inoffensive de 45 verges et concédant un corner. Dans un moment potentiellement plus dangereux, Misa n’a pas réussi à saisir une tête de Dorine Chuigoué sur coup franc, permettant à Andrea Medina de mettre le ballon au fond des filets. Heureusement, le but a été exclu pour les hors-jeu.

Misa s’est un peu rachetée après la pause, sauvant une tête sur un autre coup franc à la 70e minute, avant d’empêcher un 1v1 de se matérialiser dans les dernières minutes grâce à son action brevetée de contrôle de balayage.

RB | Marta Corredera: Évaluation – 4/10

Corredera a eu du mal avec son efficacité de passage progressive toute l’année, mais a été indulgente pour son inadéquation à un rôle d’arrière gauche. Ainsi, il y avait de grandes attentes pour elle dans sa position naturelle sur l’autre flanc contre le Betis, mais elle a déçu. Sa passe en avant était extrêmement bâclée au début et elle était un handicap défensif. Elle a perdu à plusieurs reprises la trace de Chuigoué sur des coups francs, essayant même de passer cette affectation à quelqu’un d’autre dans une séquence qui a abouti au but hors-jeu que Misa a échappé.

Le seul moment positif de Corredera est survenu à la fin de la première mi-temps, quand elle a délivré un bon centre depuis l’espace que Kosovare Asllani a largement dirigé.

Corredera a été remplacé par Kenti Robles à la 61e minute.

RCB | Claudia Florentino: Évaluation – 5,5 / 10

Claudia Florentino était généralement aventureuse avec ses actions de portage de balle, cherchant à vaincre la pression et à attirer l’attention défensive avant de trouver un coéquipier ouvert. Bien qu’elle ait eu le rare cadeau, Claudia était en grande partie positive en possession tout en étant rarement mise au défi défensivement.

La seule fois où elle a dû réagir à une menace, elle a été lente, ne parvenant pas à vérifier la buteuse Aixa Salvador une fois que le Betis # 8 s’est libéré de Maite et Teresa.

Claudia a quitté le terrain en même temps que Corredera pour Babett Peter.

LCB | Ivana Andrés: Évaluation – 6/10

Ivana a largement eu un match propre avec et sans le ballon, réussissant même à obtenir un tir d’un corner au début de la seconde période. Elle a également été absolument critique pour arrêter un centre à la 75e minute, ce qui a finalement déclenché un contre et conduit à un but pour son équipe.

Cependant, elle a également commis une grosse erreur à la 45e minute sur une séquence défensive chaotique sur le flanc. De manière inhabituelle, elle a mal jugé quand intervenir et a abandonné le canal gauche, permettant à Angela Sosa de traverser l’écart. Si Rosa Márquez n’avait pas complètement raté son tir à bout portant, l’erreur d’Ivana aurait abouti à un but.

De plus, Ivana a perdu un duel avec Mari Paz Vilas sur le but du Betis, bien que l’arrière central de Madrid ait pu être victime d’une faute.

LB | Olga Carmona: Évaluation – 6/10

Olga était l’un des rares points forts offensifs du jeu. Elle a essayé d’initier des combinaisons avec Jakobsson, de jouer des passes verticales et de briser le bloc du Betis à grande vitesse, mais n’a pas vu assez de balle. Elle est revenue dans la procédure après l’égalisation de Madrid et a toujours ressemblé à l’une des personnes les plus susceptibles de créer le vainqueur.

Néanmoins, elle a échoué défensivement sur le but du Betis, après avoir été tirée hors de position pour appuyer sur Márquez après que ses coéquipiers n’aient pas réussi à gérer l’attaquant du Betis. L’espace laissé par Olga n’a jamais été correctement rempli et l’équipe adverse a pu progresser de ce côté-là pour créer son objectif. Cela dit, Olga a été tirée en avant par une séquence défensive cassée et d’autres joueurs ont eu l’occasion de la couvrir comme elle l’a fait pour ses coéquipiers, il est donc difficile de trop blâmer la jeune Espagnole.

DM | Maite Oroz: Évaluation – 5,5 / 10

Je ne sais pas ce qui se passait avec Maite aujourd’hui. Elle a eu ses moments classiques de qualité sur et contre le ballon aux côtés de moments vraiment bizarres sous pression. Sa perte de possession à la 75e minute, qui a créé un compteur extrêmement dangereux pour le Betis, était emblématique de son inexplicable manque d’attention en tant que principal canal de développement de l’équipe.

RCM | Aurélie Kaci: Évaluation – 6/10

Kaci était plus ou moins un passager dans ce jeu. Elle a eu quelques passes décentes sur toute la ligne à Cardona et était active en défense mais a eu peu d’impact global.

Elle est partie pour Thaisa à la 67e minute.

LCM | Teresa Abelleira: Évaluation – 5/10

Teresa était encore plus bâclée que Maite dans les premières étapes et n’a pas réussi à faire sentir son influence plus haut sur le terrain. La pression de Teresa alors que le milieu de terrain central s’intensifiait était solide et elle a exécuté la passe à Asllani sur la séquence de création de buts, mais sa prestation a été en fait sous-estimée et a rendu le travail de la Suédoise plus difficile qu’il ne le fallait.

RW | Marta Cardona: Évaluation – 6,5 / 10

Cardona était similaire à Olga en termes de positivité sur le ballon, trouvant Maite sur le sous-jacent à la 44e minute pour mettre en place le centre de Corredera qui était la meilleure chance de jeu ouverte de Madrid du match. Malgré cela, Cardona ne pouvait pas prendre le jeu par la peau du cou et trouvait rarement des situations 1v1 favorables sur lesquelles capitaliser. Elle a toujours eu un certain impact, contrôlant parfaitement une passe de Thaisa et changeant de jeu pour placer le ballon de Teresa à Asllani sur le sous-match.

LW | Sofia Jakobsson: Évaluation – 6/10

Jakobsson était assez incompatible avec ses actions tout au long du match. En un instant, elle mettait une bonne croix ou coupait à l’intérieur pour tenter un tir. Dans un autre, elle concéderait inutilement la possession. Ce n’était pas le jeu que Madrid attendait de l’un de ses joueurs les plus décisifs dans un contexte où un certain nombre d’autres contributeurs clés se débattaient.

ST | Kosovare Asllani: Évaluation – 6,5 / 10

Asllani était un fantôme pendant la majorité du match, touchant rarement et envoyant une tête large à la fin des quarante-cinq premières minutes. Son implication a complètement changé après que son équipe ait marqué un but et elle a joué un rôle déterminant pour ramener Madrid dans le match. Elle avait une bonne synergie avec la remplaçante Thaisa et a effectué une course sous-jacente cruciale pour recevoir le ballon de Teresa à la 75e minute. À partir de là, elle a bien fait de se rendre à la signature et de forcer une croix qui a clairement mis en contact avec la main d’un défenseur. Asllani ensuite cooly a fait 1-1 à partir de la tache.

Substituts

RB | Kenti Robles: Évaluation – 5,5 / 10

Remplacement de Corredera à la 61e minute mais n’a pas fourni le coup de pouce attendu en qualité offensive. Au lieu de cela, elle a imité le suspect de son homologue défendant sur coups francs, permettant à Mari Paz Vilas de s’ouvrir et de forcer Misa à effectuer un arrêt.

LCB | Babett Peter: Évaluation – 6/10

Entré pour Claudia Florentino à la 61e minute et échangé de côté avec Ivana.

C’était un déclassement de Claudia en termes de distribution en raison de balles inutiles dans le canal. Pour compenser cela, elle a produit un tacle brillant pour sauver les rougeurs de Maite sur la séquence susmentionnée qui a finalement conduit au penalty de Madrid.

RCM | Thaisa: Évaluation – 7/10

Remplacé par Kaci à la 67e minute, Thaisa a instantanément réalisé de bonnes passes verticales et a cherché des coureurs. Sa balle lissée à Cardona sur la chaîne de possession des pénalités était de classe.

ST | Lorena Navarro: Évaluation – 6,5 / 10

Entré pour Teresa à la 84e minute et a failli avoir un impact rapide avec un coup d’envoi au-dessus d’un centre de Jakobsson. La passe de Lorena a trouvé Asllani, qui a forcé le Betis à un dégagement désespéré et ultime.