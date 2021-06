Notes des joueurs: Real Madrid Femenino 1 -1 UD Granadilla Tenerife

in

Le Real Madrid Femenino a fait match nul aujourd’hui contre l’UD Granadilla Tenerife à Madrid. Las Blancas a dominé tout au long de la première mi-temps et Teresa Abelleira a donné l’avantage aux Blancs avec une superbe finition dans le coin supérieur. Ils ont été ternes en seconde période et ont concédé via un penalty.

Madrid a terminé sa première saison officielle avec 74 points, ce qui lui a valu une deuxième place à Primera Iberdrola.

Notes des joueurs

Yohana — 6/10 : Yohana n’a pas été très perturbé tout au long du match mais a mal géré quelques arrêts qui ont permis à Tenerife de se donner une seconde chance. Elle est allée dans le bon sens sur le coup de pied de pénalité mais n’a pas pu le retenir.

Samara Ortiz — 6.5/10 : Samara a joué 59 minutes avant d’être remplacé par Kenti Robles. Elle a fait quelques courses dangereuses alors qu’elle affrontait des défenseurs. Samara a également bien défendu.

Claudia Florentino — 5.5/10 : Claudia Florentino était en sécurité sur le ballon et a brisé les lignes avec son dribble. Mais elle a été surprise à deux reprises dans le jeu qui a donné lieu au penalty de Granadilla Tenerife. Florentino a été tourné puis dribblé avant qu’Ivana Andrés ne soit forcée à un défi de glissade dans la surface de réparation.

Ivana Andrés — 6.5/10 : Ivana a bien défendu à part concéder un penalty doux qui a abouti au but de Granadilla. Elle a également été cruciale pour le succès de Las Blancas en première mi-temps. Ivana a été précise avec sa passe par le dos et a montré sa qualité sur le ballon.

Olga Carmona — 6,5/10 : Olga a fait des runs incroyables. Elle a réussi à battre plusieurs défenseurs et à trouver des coureurs dans la surface. Olga a également eu des cadeaux bâclés et a retourné le ballon beaucoup plus que d’habitude.

Aurélie Kaci — 6/10 : Kaci a bien fait de recevoir le ballon dans le demi-tour et de frapper la défense pour tenter de déverrouiller la ligne de fond de Granadilla. Mais elle a dérivé dans et hors du match et a eu du mal à récupérer le ballon en seconde période et a été remplacée par Kosovare Asllani à la 59e minute.

Maite Oroz — 8/10 : Oroz a été incroyable en première mi-temps. Elle et Teresa ont donné le rythme du match et ont fait partie intégrante du succès de Las Blancas. Oroz a été excellent des deux côtés du ballon, enchaînant des passes tout en brisant les attaques et en récupérant la possession.

Teresa Abelleira — 8.5/10 : Teresa a également été brillante en première mi-temps. Elle a dépassé les défenseurs, a étendu le terrain avec des livraisons élevées et a cherché à déverrouiller la défense avec des passes pénétrantes. Teresa a fourni le seul but du Real Madrid après avoir joué un une-deux avec Jessica Martínez et lancé le ballon, pour la première fois, dans la lucarne supérieure du filet.

Sofia Jakobsson — 7/10 : Jakobsson a été actif sur le flanc gauche pendant une grande partie de la première mi-temps. Elle a couru dans l’espace et a affronté ses défenseurs. Plus d’une fois, Jakobsson a réussi à marquer et a joué des centres dangereux dans la surface. Deux de ces centres ont été repoussés par un attaquant au moment crucial pour priver Jakobsson de passes décisives.

Marta Cardona — 6/10 : Ce fut l’un des matchs les plus calmes de Cardona de la saison. Elle a eu du mal à monter sur le ballon et Granadilla a bien fait de l’étouffer quand elle l’a fait. Flash a été remplacé à la 72e minute.

Jessica Martínez — 6/10 : Jessica a été isolée pendant la majeure partie du match. Elle n’a pas eu beaucoup de touches mais a bien fait de retourner le doublé de Teresa et a aidé le but merveilleux du milieu de terrain.

Suppléants

Kenti Robles — 7/10 : Kenti a remplacé Samara à l’arrière droit à la 59e minute. Elle était solide défensivement et a ajouté une étincelle bien nécessaire en attaque.

Kosovare Asllani — 7/10 : Asllani a remplacé Kaci à la 59e minute. Elle a joué dans un rôle de milieu de terrain offensif et a passé de bons moments en défense. Le décès d’Asllani l’a laissée tomber dans quelques moments clés, mais elle a fait une apparition percutante.

Lorena Navarro — 6/10 : Lorena est entrée dans le match à la 59e minute pour Jessica. Elle, comme la plupart des Las Blancas en seconde période, a eu du mal à s’impliquer et à créer dans le dernier tiers. Le Real Madrid a connu de bons moments à la fin du match et Lorena a aidé à en fournir certains.

Babett Peter — 6/10 : Peter a remplacé Claudia Florentino à la 72e minute. Elle est entrée et a apporté plus de solidité à l’arrière.

Ariana Arias — 6/10 : Arias est entré dans le match pour Marta Cardona à la 72e minute. Elle n’a pas su s’impliquer beaucoup dans ses 12 minutes d’action.