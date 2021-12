Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 1-3 FC Barcelone

Le Real Madrid Femenino s’est incliné 3-1 face au FC Barcelone lors du premier Clásico de la saison. C’était une défaite méritée contre un adversaire largement supérieur, mais Madrid a livré un combat énorme en seconde période et sortira de cette défaite la tête haute.

Certains joueurs se sont démarqués lors de la tentative de retour de Las Blancas, comme indiqué ci-dessous (en plus des évaluations sur le reste des performances de leurs coéquipiers) :

Onze de départ

GK : Misa — 8.5/10: Misa a tendance à trouver sa meilleure forme d’arrêt de tir chaque fois que le Real Madrid affronte La Blaugrana, ce qui a aidé à empêcher le score de devenir embarrassant dans le passé. Aujourd’hui, ce n’était pas différent, et son double arrêt à la 8e minute avant que Lieke Martens ne finisse par trouver le filet est peut-être symbolique de la difficulté infernale de jouer contre Barcelone.

RB : Lucía Rodríguez — 7/10: Tenter de garder une trace de Fridolina Rolfö sur la ligne de touche ET de Martens dans le canal gauche est un cauchemar. Il est difficile de dire que Lucía a accompli cette tâche, mais elle a fait quelques excellentes interventions sur la surface et a été de qualité à l’avenir, obtenant une passe décisive en seconde période via un centre glorieux.

RCB : Rocío Gálvez — 5/10: Rocío a le plus souffert de la focalisation du côté gauche de Barcelone et de la synergie entre Rolfö, Lieke et Mariona Caldentey. Induit par la manipulation magistrale des canaux par les Catalans, Rocío n’a pas pu suivre Martens sur le troisième but et était probablement le seul qui aurait pu suivre la réduction du même buteur pour le premier match. Rocío a également perdu dans un duel 1v1 contre Irene Paredes sur le deuxième but. Cependant, tout n’était pas mauvais. Rocío a exécuté elle-même quelques actions défensives solides, empêchant sa note de devenir trop basse.

LCB : Ivana Andrés — 7/10: Le maintien d’Ivana Andrés au poste d’arrière central gauche reste un mystère déroutant, surtout à la lumière du départ de David Aznar. Cela limite complètement la valeur qu’elle ajoute en tant que porteuse et passeuse progressive; son orientation corporelle est maladroite, dirigeant toutes ses actions à l’intérieur. Néanmoins, Ivana était encore assez forte défensivement et a fait la majorité des meilleures défenses de Madrid à l’intérieur et à l’extérieur de la surface.

DG : Olga Carmona — 5,5/10: Si Rocío n’a pas eu le travail le plus dur de la nuit, alors c’est Olga qui l’a fait. Cette dernière a dû affronter la plus grande dribbleuse du monde en Caroline Graham Hansen tout en parvenant à impacter le match offensivement. Comme on pouvait s’y attendre, la performance de Carmona a été très mitigée, gérant une poignée de plaqués et d’interceptions ainsi que quelques passes lobées décentes tout en luttant pour avancer et être stellaire défensivement. C’est grâce à son éthique de travail et à ses compétences qu’elle n’a pas été complètement dépassée.

MRC : Aurélie Kaci — 6/10: Kaci a été impressionnante avec certaines de ses passes rapides et a rapidement trouvé des coureurs plus en avant. Elle a couru fort contre le ballon mais a été traînée hors de position assez facilement par les mouvements profonds de Mariona.

LCM : Claudia Zornoza — 7.5/10: Zornoza a porté la résistance de la presse et l’accumulation du Real Madrid. Certaines de ses touches et passes sous pression étaient carrément scandaleuses, ce qui en fait peut-être sa meilleure performance avec le ballon de la saison. Son hésitation à suivre les coureurs dans les canaux empêche sa cote de monter en flèche.

AD/G : Athenea del Castillo — 7/10: Bien qu’Athenea ait été dans et hors des procédures et ait eu du mal à essayer de rester compacte tout en aidant contre Rolfö, elle était un fil conducteur chaque fois qu’elle pouvait allumer les postcombustion. L’avenir est radieux pour le joueur de 21 ans.

LW : Caroline Møller Hansen — 6/10: Møller a connu des moments positifs facilitant les combinaisons et jouant dans des espaces restreints, mais n’a finalement pas offert assez de largeur pour déplacer l’aiguille autant.

RS : Kosovare Asllani — 8/10: Asllani a encore une fois été magnifique, recevant le ballon sous pression avec grâce et force et réalisant à elle seule des progressions dangereuses pour son équipe.

Le but de consolation de la Suédoise à la 52e minute a résumé tout ce qu’elle a de bien ; mouvement intelligent, contrôle rapproché et liaison pour entrer à Madrid dans le dernier tiers, suivi d’une course au bon moment dans la surface pour catalyser l’avantage.

Las Blancas avait tellement besoin d’elle.

LS/LW : Esther González — 6,5/10: Esther a eu ses moments offensifs, essayant de forcer les combinaisons et de se faire menacer dans la surface, mais elle n’a finalement pas réussi à laisser une énorme impression sur ce front. C’était à l’autre bout du fil qu’elle se démarquait, pressant et reculant comme un monstre absolu.

Suppléants

AD : Marta Cardona — 4/10 (a remplacé Møller ; 59′): Cardona est plus en arrière sur le calendrier de récupération qu’Asllani et cela se voit. Aucun de ses dribbles n’a été réussi et elle a eu peu d’influence perceptible sur le jeu. Il faudra un peu de temps et de patience avant que le MVP 20/21 du Real Madrid ne revienne à son meilleur niveau, mais cela en vaudra largement la peine.

DD : Kenti Robles — 6/10 (a remplacé Lucía ; 72′): Kenti a fait un travail décent défensivement pendant environ 20 minutes impaires. N’a pas eu beaucoup d’occasions de menacer constamment en attaque.

MRC : Maite Oroz — 6/10 (remplacé Kaci ; 72′): Maite a eu un jeu assez normal. Pas grand chose à commenter ici.

DM : Teresa Abelleira — 6,5/10 (remplacée Asllani ; 87′): Bien qu’elle n’ait joué que 5 minutes, Teresa était extrêmement active défensivement et mérite une note positive pour son impact.

BU : Nahikari García – N/A (remplacé Athenea; 87′): Ne s’est pas suffisamment impliqué pour évaluer équitablement.