Notes des joueurs: Real Madrid Femenino 2-0 Eibar

Le Real Madrid Femenino a fait un grand pas en avant pour se classer parmi les trois premiers aujourd’hui contre Eibar et a bondi au-dessus de Levante à la deuxième place. Marta Cardona a ouvert le score en première mi-temps. Sa course en solo en seconde période a aidé à établir le deuxième but, qui a été écarté par la remplaçante Lorena Navarro.

Notes des joueurs

XI de départ

Misa – 6/10: Misa a fait ce dont elle avait besoin dans le but contre Eibar. Elle n’a été contrainte à rien de difficile car l’attaque d’Eibar était édentée tout au long du match.

Kenti Robles – 6.5 / 10: Robles n’était pas obligé de défendre beaucoup ce jour-là. Elle s’est avancée et a essayé de trouver des joueurs de Las Blancas dans la surface avec ses centres.

Babett Peter – 6,5 / 10: Peter n’a pas été testé par les attaquants d’Eibar mais elle a bien fait de jouer hors de la presse situationnelle du côté basque avec sa capacité sur le ballon et ses passes.

Ivana Andrés – 6,5 / 10: Ivana a été bonne sur le ballon tout au long du match. Elle a initié l’accumulation de l’arrière et était calme et en sécurité sur le ballon face à la presse d’Eibar.

Marta Corredera – 6/10: Corredera a été déployé en tant qu’ailier gauche dans un 4-2-3-1. Elle a été impliquée dans un jeu dangereux autour de la boîte. Sa passe déviée a trouvé Marta Cardona en tête du premier but.

Teresa Abelleira – 7,5 / 10: Teresa faisait partie du double pivot avec Maite Oroz. Elle a aidé à faciliter l’accumulation et a semblé dangereuse lorsqu’elle s’est retournée et a conduit dans l’espace. Teresa a récupéré le ballon et s’est retournée pour courir à la défense, relançant le jeu qui a abouti au but de Cardona.

Maite Oroz – 7,5 / 10: Oroz a dirigé le milieu de terrain comme elle le fait normalement. Elle faisait partie intégrante de la distribution madrilène et a récupéré le ballon sur tout le terrain pour reprendre possession de Las Blancas.

Sofia Jakobsson – 5.5 / 10: Jakobsson a été isolé en tant que seul attaquant pendant de longues périodes du match. Elle a été déplacée vers l’aile gauche après l’introduction de Jessica Martínez, mais n’a pas évolué dans le match.

Olga Carmona – 7/10: Olga a joué comme arrière gauche derrière Corredera dans ce match. Olga était l’un des joueurs les plus dangereux de la première mi-temps, atteignant la signature et effectuant des centres de qualité. Elle a été remplacée par Martínez à la 56e minute.

Kosovare Asllani – 6/10: Asllani a connu de bons moments sporadiquement tout au long du match. Elle s’est bien associée à Teresa et Maite Oroz au milieu de terrain mais n’a pas été très impliquée dans le dernier tiers.

Marta Cardona – 8/10: Cardona a joué un rôle dans les deux buts et s’est avéré trop difficile à gérer pour Eibar. Le ballon trouva heureusement Cardona et elle s’en alla calmement. La course de slalom de Cardona a créé la chance pour Lorena qui a abouti au deuxième but.

Substituts

Jessica Martínez – 6/10: Martinez a remplacé Olga Carmona à la 56e minute. Elle a bien fait de terminer le service sur coup de pied arrêté mais n’a pas pu se convertir.

Kaci – 6/10: Kaci a également été présenté à la 56e minute. Le match est devenu plus chaotique en seconde période et Kaci a remporté des duels au milieu de terrain et a déclenché des opportunités de transition pour Las Blancas.

Lorena Navarro – 7/10: Lorena est arrivée et a fait beaucoup de très bon travail sur et en dehors du ballon. Elle a bien pris le deuxième but de l’équipe et a mis le jeu au lit.

Thaisa – N / A: À la 85e minute, Thaisa est venu aider à clôturer le match.