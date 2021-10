Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 2-1 Eibar ; Primera Iberdrola

Le Real Madrid Femenino a récolté ses trois premiers points en championnat contre Eibar, après un but mené pour remporter le match 2-1 grâce à des frappes de Caroline Møller Hansen et Rocío Gálvez de chaque côté de la mi-temps. S’en tenant à trois de derrière lors du dernier match, Aznar est allé avec une formation de 3-4-1-2/3-4-3 avec Lorena jouant derrière un front 2 de Nahikari García et Møller.

Vous trouverez ci-dessous les notes des joueurs pour le jeu.

Onze de départ

GK : Méline Gérard : 7.5/10

Méline avait l’air décente avec son décès. À la 24e minute, elle a très bien fait pour sortir de sa ligne et dégager un dégagement. Plus important encore, elle a également exécuté un arrêt crucial 1v1 en première mi-temps.

LSF : Olga Carmona — 6,5/10

C’était le flanc gauche où Eibar a exploité l’espace derrière les wingbacks et généré la majeure partie de leur menace initiale. Olga a eu quelques touches bâclées, mais un manque d’effort n’est jamais une plainte de sa part.

LCB : Babett Peter — 6/10

Babett a eu un mauvais match contre Eibar, l’opposition réussissant à l’emporter à plusieurs reprises. Le but marqué par Eibar provenait d’une erreur défensive de toute la ligne de fond, mais Kuki a réussi à passer facilement devant Babett. La défenseure vétéran a perdu ses duels défensifs et a également été négligente avec ses passes.

DC : Rocío Gálvez — 7.5/10

Rocío Gálvez a complété le retour avec sa frappe au deuxième poteau sur un coup franc. Sa passe a encore une fois été brillante et sa menace offensive sur coups de pied arrêtés fait d’elle un atout incroyable dans les deux sens pour l’équipe. Sa nature dominante dans les duels aériens était également visible dans les situations défensives et elle était également solide dans ses duels 1v1.

RCB : Ivana Andrés — 7.5/10

Ivana a encore une fois été solide et agressive dans son approche défensive, étouffant rapidement les attaques naissantes. Elle a été cruciale pour aider Madrid à sortir le ballon de l’arrière.

RWB : Kenti Robles — 7/10

Malgré des difficultés initiales lorsqu’Eibar a exploité l’espace derrière, Kenti a été un catalyseur pour le retour du Real Madrid, car elle a effectué un centre précis sur la tête de Møller pour l’égalisation. La Mexicaine était dangereuse à l’avant et avec sa traversée.

SM/MRC : Claudia Florentino — 6/10

Claudia avait l’air perdue à jouer un rôle plutôt étranger. Elle a eu des moments où elle était hors de position et a dû recourir à des fautes pour arrêter les pauses. L’opposition a trouvé trop facile de dépasser notre milieu de terrain. Elle n’était pas vraiment progressiste dans son décès non plus.

SM/LCM : Claudia Zornoza — 6,5/10

Zornoza avait un sac mélangé. Alors que son décès semblait bâclé et qu’elle avait du mal à dicter le tempo, son coup de pied arrêté était bon et c’était une source majeure de danger pour le Real Madrid. Elle a également commis pas mal de fautes.

CAM/LCM : Lorena Navarro — 6.5/10

Lorena n’a pas eu de match hors du commun. Elle a essayé des trucs et s’est bien positionnée, mais a souvent perdu des balles et n’a pas pu trouver d’avenues vers l’avant. Elle a réussi à bien appuyer.

RS : Caroline Møller Hansen — 8/10

Caroline Møller Hansen a ouvert son compte pour Las Blancas pour nous ramener dans les débats. Elle a grandi dans le match après son but, appuyant, poussant vers l’avant avec le ballon et offrant une menace dans la surface. Elle était géniale en jouant dos au but et en s’offrant comme un exutoire.

LS : Nahikari García — 7/10

Nahikari a fait équipe avec Caroline Møller Hansen en tête dans la première mi-temps, mais a ensuite été remplacé en deuxième période. Elle a eu quelques bons moments avec son pressing mais n’était finalement pas la joueuse la plus percutante.

Suppléants

DG: Lucía Rodríguez – 7/10 (remplacé Olga; 64′)

La performance de Lucía Rodríguez était vraiment encourageante, car elle a avancé avec le ballon et a affronté et battu les joueurs. Elle avait l’air à l’aise d’opérer à gauche et de couper à l’intérieur.

LS : Athenea del Castillo — 7/10 (remplacé Nahikari ; 64′)

Malgré l’absence de la balle finale, Athenea a causé beaucoup de problèmes immédiatement après son introduction. Elle a dribblé les joueurs de l’opposition avec facilité et a fait monter la barre.

RS : Carla Camacho — NA (a remplacé Møller ; 86′)

C’était un rêve devenu réalité pour la jeune Carla Camacho, qui est devenue la plus jeune joueuse à faire ses débuts pour le Real Madrid Femenino à 16 ans et 164 jours. Elle a été convoquée en raison de ses solides performances avec l’équipe nationale de jeunes d’Espagne et le Real Madrid B.