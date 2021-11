Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 2-1 Valence

Le Real Madrid Femenino a remporté sa deuxième victoire en championnat de la saison après huit matchs et a ajouté trois points à son total contre Valence, 15e. Esther Gonzalez a marqué un doublé avec l’aide de deux passes décisives de Claudia Zornoza dans un match où Madrid manquait les joueurs clés Ivana Andrés, Misa et Athenea del Castillo en raison des protocoles COVID. Las Blancas n’a pas bien fermé le match et les problèmes structurels persistent, mais ils seront heureux d’avoir remporté la victoire.

Voici les notes des joueurs du jeu.

Onze de départ

GK : Méline Gérard — 6/10

Méline Gérard avait un jeu de routine, elle n’était pas beaucoup testée et quand elle l’était les coups étaient doux et directs. Elle a bien fait de mettre la main sur un effort à longue distance et de l’enchaîner avec un superbe arrêt à bout portant avant le but de Valence. Sa distribution n’était pas géniale.

LSF : Olga Carmona — 6/10

Olga avait l’air menaçante à l’avenir. Elle a affronté des joueurs et les a battus mais la balle finale manquait. Elle est également apparue au deuxième poteau en option dans la surface pour les centres de l’autre flanc.

LCB : Babett Peter — 7/10

Babett était vraiment solide dans ses duels défensifs et a eu une chance de marquer dans les dernières minutes du match. Sur le ballon, c’était une bonne performance de sa part, souvent en avant, même si sa distribution aurait pu être meilleure.

DC : Rocío Gálvez — 7/10

Rocío a remplacé le CB du milieu dans les trois derniers et elle a très bien fait, fermant rapidement l’opposition et lisant et interceptant le jeu admirablement.

RCB : Lucía Rodríguez — 7/10

Lucia a été invitée à remplacer RCB et a fait un bon travail. Elle avait la liberté de bombarder vers l’avant avec le ballon à ses pieds et Valence étant pauvre lui a laissé la place nécessaire pour le faire.

RWB : Kenti Robles — 6,5/10

Ce n’était pas le meilleur des jeux de Kenti car elle n’a pas réussi à avoir une barre d’impact à quelques centres. Elle a réussi une frappe suite à un coup franc du bord de la surface mais c’était assez simple pour la gardienne. Kenti a effectué une course clé dans la surface en seconde période mais son tir a été bloqué.

CM : Maite Oroz — 7.5/10

Le retour de Maite a été un gros coup de pouce pour le Real Madrid, qui avait l’air un peu mieux pour contrôler et dominer la possession avec elle sur le terrain. Sa présence sur le plan défensif était également bonne, car elle a fermé l’opposition et remporté les deuxièmes ballons. Elle a également montré ses capacités dans le dernier tiers, créant quelques opportunités. Cependant, sa sortie impressionnante a été légèrement entachée par un cadeau bon marché près de la propre boîte de Madrid.

CM : Claudia Zornoza — 8/10

Les prouesses de Zornoza en matière de bris de ligne et de coups de pied arrêtés étaient à l’honneur dans le match hier. Elle a joué un ballon brillant et incisif pour Esther sur le premier but, puis a livré une passe en boucle pour le deuxième de Madrid. Il y avait aussi quelques passes bâclées et quelques fautes dans son affichage.

MOC : Lorena Navarro — 6,5/10

Lorena n’a pas eu le meilleur des jeux avec le ballon mais a eu un impact avec son bon positionnement et ses mouvements hors ballon, qui ont ouvert les voies de passes et permis aux autres de recevoir. Elle a eu pas mal de passes ratées.

FC : Nahikari García — 7/10

Nahikari a fait un bon match mais a parfois essayé d’en faire un peu trop et n’a pas relâché le ballon assez rapidement. Elle a également bien travaillé en tandem avec Esther, occupant la défense lorsqu’Esther a abandonné. Il y avait des moments où les deux attaquants encombraient la même zone.

FC : Esther Gonzalez — 8.5/10

Esther a marqué ses deux premiers buts pour le Real Madrid lors d’une soirée pluvieuse à Madrid. La deuxième attaquante a été le choix du peloton, ce qui l’a vue contrôler magnifiquement la balle en boucle de Zornoza et se tourner pour marquer une finition frappante. Elle occupait la ligne de fond et avait l’air bien tout en tombant aussi.

Suppléants

CM : Teresa Abelleira — 7/10 (a remplacé Lorena ; 62′)

Teresa a fait son retour et sa deuxième apparition cette saison. Elle est venue et a apporté un certain contrôle sur la possession. Son passage était net, mais il y avait quelques touches rouillées saupoudrées dans sa performance. Teresa a bien appuyé par devant.

RCB : Claudia Florentino — 7/10 (a remplacé Kenti ; 74′)

Claudia a été amenée à apporter une certaine stabilité défensive après que les visiteurs ont égalisé et que les choses se sont transformées en une affaire de bout en bout. Sa première action après son entrée en jeu a été une bonne interception pour arrêter l’attaque adverse. Elle a arrêté une pause dangereuse quelques minutes plus tard.

LWB: Marta Corredera – NA (remplacé Nahikari; 83′)

Corredera a eu quelques bonnes touches une fois pour Olga. Elle a été traînée loin pour une grande chance vers la toute fin du match.

CF : Caroline Møller Hansen — NA (remplaçant Olga ; 83′)

Møller a fait quelques courses dans la surface mais rien de significatif.