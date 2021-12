Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 3- 0 Sporting Huelva

Le Real Madrid a affronté le Sporting Huelva lors de son dernier test de 2021 et a réussi à récolter les trois points grâce aux buts d’Esther, Nahikari et Athenea en 11 minutes. Las Blancas entre dans la trêve hivernale en sixième position – 5 points derrière l’Atletico Madrid en troisième.

Toril a décidé de maintenir la formation 3-4-1-2/3-5-2 du dernier match, avec Nahikari et Esther formant les deux premiers. Maite était stationné en haut dans le rôle de milieu de terrain offensif. Madrid a cherché à s’appuyer sur des coups de pied de but en utilisant une ligne de quatre, Ivana agissant presque comme un LB et Babett étiré vers la droite – presque dans la même ligne verticale que Kenti. Cela n’a pas particulièrement aidé Madrid, car Babett avait du mal à recevoir et à se tourner vers l’avant et les deux CB s’étirant si large laissaient beaucoup d’espace vacant. Sans le ballon, Madrid s’est restructuré en 4-4-2, avec Maite comme RM.

Voici les notes des joueurs du jeu.

GK : Misa — 7/10

Misa n’a pas été testée régulièrement mais a effectué quelques arrêts en vol sur des tirs à distance. Une fois de plus, nonchalamment, il a retiré un coffre dans les dernières minutes.

RCB : Babett Peter — 6/10

Babett a de nouveau été positionné au RCB dans le dos 3 et a eu beaucoup de mal à posséder. Recevoir le ballon sur son pied droit plus faible signifiait qu’elle avait du mal à faire avancer le ballon. Il y avait beaucoup de longues balles pleines d’espoir sur le dessus, ce qui entraînait fréquemment des revirements. Les choses se sont améliorées en seconde période avec une légère restructuration de la forme de l’équipe lors de la préparation. A eu une bonne tête offensive à la 48e min.

DC : Rocío Gálvez — 6/10

Rocio en tant que CB du milieu s’est souvent retrouvée avec beaucoup d’espace à couvrir. Elle se faisait souvent battre en duel et n’avait pas l’air convaincante avec le ballon.

LCB : Ivana Andres — 6/10

Ivana n’avait pas son meilleur des jeux positionné comme LCB. Elle a presque joué le rôle de LB pendant notre phase de préparation et elle a eu des moments bâclés avec ses touches et son port de balle, ce qui a entraîné des revirements. Elle a également eu un peu de mal avec sa défense agressive.

RWB : Kenti Robles — 6,5/10

Kenti était initialement stationné assez haut sur le terrain et a demandé de faire des courses derrière, qui n’ont jamais vraiment été trouvées. Plus tard, elle s’est déplacée légèrement plus profondément pour ramasser le ballon et était bonne avec son centre et ses courses en attaque. Son décès était légèrement décalé.

LWB : Athenea del Castillo — 8.5/10

Un autre jeu, une autre masterclass absolue d’Athénée, qui prend tout son sens. Elle a remporté un match brillant avec un autre GOLAZO tout en essayant de reproduire son hurleur du week-end dernier. Elle était une menace avec ses dribbles et était l’une de nos principales voies de progression dans le dernier tiers.

CM : Kaci — 7/10

Kaci s’est améliorée au fur et à mesure que le match avançait et nous a vraiment bien aidés des deux côtés du terrain avec sa couverture au sol. Elle avait l’air fragile sur le ballon en première mi-temps mais s’est améliorée dans cet aspect en seconde.

CM : Claudia Zornoza — 7/10

Zornoza a récolté une passe décisive pour le but de Nahikari après avoir effectué une course de fuite dans la surface et exécuté des touches vraiment soignées. A part ça, elle a fait un bon jeu.

MOC : Maite Oroz — 8/10

Maite a repris le rôle n°10 et a été fantastique. Sa capacité à recevoir le ballon sur le demi-tour sous pression est brillante et ses passes incisives. Elle apparaissait dans toutes les zones de droite et faisait très fréquemment ces courses dans le canal gauche; elle a même eu une tentative de coup franc direct au but qui a été sauvée.

FC : Nahikari García — 7/10

Nahikari a eu des flashs en première mi-temps, mais cela n’a pas été convaincant avant la deuxième période, où elle s’est davantage impliquée et a fini par marquer un but sur une passe décisive de Zornoza. L’objectif devrait l’aider à créer un certain élan à partir de maintenant – on l’espère.

FC : Esther González — 8/10

Esther a continué à marquer des buts en marquant le premier but et en aidant le deuxième but de Nahikari. En première mi-temps, elle était la seule joueuse à pouvoir saisir des occasions, principalement en raison de ses capacités individuelles. Elle était excellente pour laisser tomber et recevoir pour ensuite porter le ballon vers l’avant et créer le deuxième but de la même manière.

Suppléants

RWB/RM : Marta Cardona — 6,5/10 (remplacé Zornoza ; 66′)

Cardona a réussi à obtenir quelques minutes de plus à son actif et avait l’air légèrement mieux en quelques instants. Ses touches étaient toujours bâclées et ses tentatives de dribble ne se produisaient pas souvent, mais il y avait des éclairs d’elle-même avant la blessure lorsqu’elle a réussi à battre les joueurs.

CM : Teresa Abelleira — 7.5/10 (remplacée Esther; 66′)

L’introduction de Teresa a aidé le Real Madrid à mieux contrôler le jeu. Son décès a été bon et elle a apporté un sentiment de calme en possession. Elle a également ajouté de l’acier défensivement.

MOC : Lorena Navarro — 7/10 (a remplacé Maite Oroz; 74′)

Lorena est arrivée et a continué dans la même veine que Maite, faisant la navette et jouant un rôle dynamique. Ses passes étaient nettes et elle s’est assez bien connectée.

LB : Lucía Rodríguez — NA (remplaçant Babett ; 83′)

Elle a passé un bon moment où elle a porté le ballon et cela a donné une opportunité à Madrid.

BU : Carla Camacho — NA (a remplacé Nahikari ; 83′)

Carla Camacho, 16 ans, qui a été sensationnelle pour les équipes de jeunes, a eu quelques minutes sur le terrain.