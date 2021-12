Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 3-0 WFC Kharkiv ; UWCL

Le Real Madrid Femenino a battu le WFC Kharkiv 3-0 dans une affaire assez confortable pour clôturer les phases de groupes de la Ligue des champions.

Voici la réaction immédiate et les citations d’après-match. Continuez à lire pour les notes des joueurs.

Onze de départ

GK : Misa — 6,5/10: Misa n’avait pas grand-chose à faire, mais elle sortait brusquement de sa ligne, comme toujours.

RB : Kenti Robles — 8.5/10: Kenti était une force dominante sur le flanc droit, chargeant vers l’avant sur le chevauchement et le sous-plan, initiant des combinaisons dynamiques, réalisant des livraisons de qualité et revenant pour éliminer les attaques. Elle a terminé sa soirée avec une passe décisive, 5 plaqués, 2/3 centres et une précision de passe de 86 %.

RCB : Babett Peter — 7/10: Babs a fait un travail solide au centre-arrière droit alors qu’elle joue normalement du côté opposé. Ses passes et sa défense étaient pour la plupart propres et elle a marqué le premier but.

LCB : Rocío Gálvez — 6.5/10: Une performance similaire de Rocío; sauf seulement plus de 45 minutes et sans le but, bien qu’elle soit passée de près en ce qui concerne ce dernier.

DG : Marta Corredera — 6,5/10: Ce fut l’une des meilleures performances de passes progressives de Corredera depuis longtemps. Cependant, elle a toujours conservé une partie de sa négligence caractéristique en tant que distributrice, réalisant un nombre décevant de 75 % de ses passes. Elle a également été souvent brûlée par le POTM de Kharkiv, Olha Ovdiychuk. D’un autre côté, Corredera lui a lancé un défi critique à la mort.

MRC : Maite Oroz — 8/10: Maite était classe, réussissant 90% de ses passes et marquant un golazo pour porter le score à 2-0.

Quelques cadeaux étranges et un démarrage lent des procédures maintiennent sa note inférieure à ce que certains pourraient souhaiter.

LCM : Teresa Abelleira — 8/10: Tere était également assez impressionnante une fois qu’elle a nettoyé quelques premières erreurs. Son passage de commutateur était une facette importante du jeu de possession de Madrid, tout comme ses contributions défensives et sa livraison sur coups de pied arrêtés.

AD : Marta Cardona — 5.5/10: Cardona travaille toujours à retrouver le rythme. Les 30 premières minutes de sa performance ont été extrêmement bâclées, mais elle a causé des problèmes considérables à l’arrière gauche Olga Basanska à la fin de la journée. Petit à petit, la meilleure joueuse de Madrid se retrouve.

AG : Caroline Møller Hansen — 7.5/10: Møller a fait scander son nom par les supporters locaux à deux moments différents du match, telle était son contrôle du ballon en douceur. Il y a eu beaucoup de discussions sur sa meilleure position, dont Alberto Toril a parlé après le match, et vous pouvez voir les deux côtés de l’argument aujourd’hui.

Parfois, son positionnement près de la ligne de touche semblait être un gaspillage de son jeu de retour au but et de son potentiel pour faire des courses dans la surface. À d’autres moments, elle avait l’impression d’être à son meilleur pour rattraper les défenseurs et porter le ballon dans les zones de danger. C’est une joueuse intrigante dont la polyvalence donne à Toril plusieurs options en fonction du contexte.

MOC : Kosovare Asllani — 5/10: Un match tranquille pour la superstar après trois performances de renom. Kharkiv était compacte entre les lignes et l’a limitée à seulement 12 touches en première mi-temps, après quoi Asllani a été remplacée par un coup.

ST/RS : Nahikari García — 6,5/10: La domination des coups de pied arrêtés de Madrid a couvert certains problèmes créés par le jeu ouvert. Ces problèmes ont rendu difficile pour Nahikari de s’imprégner du match. Néanmoins, son mouvement en tant que joueuse la plus avancée était solide et elle s’est montrée prometteuse avec une partie de son travail de liaison et de défense.

Suppléants

MD : Esther González — 7.5/10 (remplacée Asllani; 46′): Esther a opéré comme une attaquante en profondeur, tombant fréquemment dans le demi-espace gauche pour aider à faire progresser le jeu. Son effet sur la progression a été très positif et elle a terminé sa soirée avec un but bien marqué, grâce au magnifique centre de Kenti.

LCB : Claudia Florentino — 6,5/10 (remplacée Rocío; 46′): Claudia a fait sa part dans le dos. Peut-être aurait-elle pu être plus précise à certaines occasions, mais a également fait sa juste part de bonnes interventions.

AD : Lorena Navarro — 7/10 (Cardona ; 57′): Lorena a eu une influence notable dans ses ~36 minutes d’action. Après son entrée en jeu, elle a d’abord effectué une excellente course derrière avant de se retirer et de lier le jeu à un niveau d’incisive et d’intelligence qui représente bien son style de jeu.

RCM : Aurélie Kaci — 6/10 (Maité; 71′): A fait ce qu’elle devait faire et a gardé les choses simples.

AG: Athenea del Castillo — 6,5/10 (Møller; 71′): ~20 minutes suffisent amplement à Athenea pour embarrasser les défenseurs à plusieurs reprises et se faire une nuisance générale.