Notes des joueurs : Real Madrid Femenino 3-2 Real Sociedad

Le Real Madrid s’est classé parmi les trois premiers et s’est qualifié pour l’UEFA Champions League avec une victoire 3-2 face à la Real Sociedad dimanche. La Real a pris une avance de 2-0 après un but en première mi-temps et un penalty en début de seconde mi-temps, tous deux transformés par Amaiur. Las Blancas en a récupéré un à la 70e minute grâce à Asllani, ce qui a donné le coup d’envoi à la remontada. Kenti Robles a marqué à la 81e minute et Jessica Martínez a converti trois minutes plus tard dans une victoire spectaculaire.

Messe — 6/10 : Misa a été battue à deux reprises par Amaiur mais elle n’a été fautive sur aucun des buts encaissés. Des erreurs à l’arrière et un arbitrage douteux ont conduit aux deux buts. Misa n’a pas été beaucoup testée en dehors de ces deux occasions.

Kenti Robles — 8.5/10 : Robles a été impliqué dans l’attaque tôt et a bien remonté défensivement. L’arrière droit a joué un rôle crucial dans le retour, réalisant une course brillante et finissant calmement pour égaliser le match à 2-2. Robles a également étouffé l’attaque de La Real avec d’importantes interventions défensives.

Babett Peter — 6/10 : Peter était solide ce jour-là. Elle a bien défendu malgré la défense qui a concédé deux fois. Peter a également fait sentir sa présence sur les coups de pied arrêtés. Elle a presque converti une tête sur un corner.

Ivana Andrés — 6.5/10 : Ivana était également bonne défensivement. Elle est bien intervenue pour s’assurer qu’Amaiur était hors-jeu, mais l’arbitre a raté l’appel et La Real a marqué. Ivana était bonne avec le ballon en seconde période et a aidé le Real Madrid à maintenir sa domination en possession.

Olga Carmona — 7/10 : Olga a commencé le match à l’arrière gauche. Elle avait les mains pleines défensivement devant faire face à un Amaiur en forme. Olga a été battue par l’attaquant de La Real sur le premier but mais a créé un danger en attaque. Corredera est entré en jeu en seconde période et Olga a été déplacée sur le terrain et a finalement aidé le vainqueur du match.

Aurélie Kaci — 6.5/10 : Kaci a beaucoup couru offensivement et défensivement. Elle n’a pas eu son meilleur match avec le ballon mais a bien avancé et a été active dans le dernier tiers.

Maite Oroz — 7/10 : Maite Oroz n’a pas fait une bonne première mi-temps. Elle a donné le ballon à plusieurs reprises dans des positions dangereuses, dont l’une a conduit au premier but. Cependant, elle a bien récupéré et a joué un rôle crucial dans la possession et la création de hasard. Oroz a divisé la défense, aidant le but de Robles et ouvrant la défense au but d’Asllani.

Thérèse — 9,5/10 : Teresa était la meilleure joueuse sur le terrain. Elle a aidé à dicter la possession et a constamment battu à elle seule la presse de La Real. Teresa s’est également retrouvée dans des positions dangereuses, a reçu au demi-tour, a poussé vers la défense et a joué des passes décisives. Sa résistance à la presse a déclenché les premier et deuxième buts de Las Blancas

Kosovare Asllani — 8/10 : Asllani a effectué des courses tardives en profondeur qui ont déstabilisé la défense de la Real Sociedad. Elle s’est constamment retrouvée dans des positions dangereuses mais n’a pas eu cette finition clinique pendant la majeure partie du match. À la 70e minute, elle a finalement converti sa chance. Marta Cardona a joué une passe parfaite au pied d’Asllani, qui l’a tapé pour porter le score à 2-1.

Sofia Jakobsson — 6.5/10 : Jakobsson était actif sur le flanc gauche. Elle s’est bien combinée avec Olga Carmona et a rendu la vie difficile à La Real. Jakobsson s’est retrouvée à plusieurs reprises dans des positions dangereuses mais n’a pas pu tirer le meilleur parti de ses chances.

Marta Cardona — 7/10 : Cardona a eu un impact limité par rapport à ses normes élevées jusqu’à la fin du match. Elle a fourni la passe décisive à Asllani et a eu l’occasion de porter le score à 4-2 avec le dernier coup de pied du match, mais elle a tiré son tir juste à côté.

Suppléants :

Jessica Martínez — 9/10 : Martínez était la définition d’un super sous-marin et a changé le match. Sa course a ouvert un espace pour que Cardona se heurte au premier but. Ensuite, elle a joué le ballon à Maite Oroz, qui a aidé Kenti Robles pour le deuxième but, avant de terminer avec sa tête pour porter le score à 3-2.

Marta Corredera — 7/10 : Corredera est entré en jeu et a fourni une solidité défensive à l’arrière gauche, permettant à Olga Carmona d’avancer. Corredera a également joué un coup franc levé à Olga Carmona, qui a aidé Martínez pour le vainqueur.

Lorena Navarro — N/A : Lorena a été présentée dans le temps additionnel.