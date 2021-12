Notes des joueurs : Real Sociedad 0 – 2 Real Madrid ; Liga 2021

Tous les dominos se sont alignés en ce samedi fatidique en Liga. Barcelone a subi sa première défaite avec Xavi Hernandez à la barre, l’Atletico Madrid a perdu à la 90e minute contre un but du Real Madrid (Take Kubo), et avec une victoire contre la Real Sociedad, le Real Madrid pourrait se tailler une avance de 10 points au sommet de la Liga. Malgré la défaite de Benzema sur blessure à la 17e minute, Madrid est sorti d’une Reale Arena électrique avec les 3 points. Vinicius Junior a ouvert le score sur une passe décisive de Luka Jovic, puis le Serbe a saisi son propre but, et Eder Militao a été inspiré dans le dos pour aider Madrid à garder sa cage inviolée. Bref, une belle journée au bureau pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : Le Belge n’a jamais été testé – pas un seul arrêt n’a dû être fait. A eu quelques réclamations élevées importantes de centres et un coup de poing de compensation pour conjurer tout danger d’une opportunité Isak.

Dani Carvajal—7 : Oyarzabal était inexistant dans ce match et même Alexander Isak a perdu quelques duels physiques avec Dani Carvajal.

Eder Militao—10 : La meilleure performance du Brésilien sous le maillot du Real Madrid. Interventions cruciales, tacles au bon moment, distribution nette, dégagements de buts refusés – Militao avait un peu de tout dans ce match. Au total, 10 dégagements, 2 contres, 2 interceptions, 5 plaqués, 3 duels aériens gagnés et 1 grosse occasion créée pour Vinicius Junior en seconde mi-temps. Le défenseur le plus cher de l’histoire du Real Madrid commence à ressembler à une bonne affaire.

David Alaba—7 : S’il y avait un match où ses capacités aériennes auraient été testées, c’était contre la Real Sociedad avec Isak et Sorloth en tête. Alaba et Militao ont géré tout ce qui leur arrivait avec facilité.

Ferland Mendy—7 : Adnan Januzaj, Isak, Sorloth – peu importait qui c’était, personne n’avait réussi à courir à Mendy.

Casemire—6 : Un travail solide dans la base du milieu de terrain, a eu quelques passes médiocres mais a bien géré le match et a été remplacé pour éviter toute suspension pour le match contre l’Atletico.

Toni Kroos-8 : Il donne l’impression que tout est si facile que le milieu de terrain allemand était à son niveau élevé constant.

Luka Modric—7 : A 36 ans, le Croate ne montre aucun signe de ralentissement. Comme Kroos, réalisez une performance constante.

Rodrygo—5 : A eu du mal à prendre le dessus sur Diego Rico, qui est généralement un maillon faible de la ligne de fond de La Real. J’ai eu de bonnes combinaisons avec Vinicius Junior.

Vinicius Junior—9 : Absolument injouable pour le moment, il a marqué le premier but et a failli avoir le troisième pour condamner le match après une belle passe en profondeur d’Eder Militao. Nous manquons de superlatifs pour décrire la saison que Vinicius Junior produit.

Karim Benzema—N/A : Il a été blessé à la 17e minute et a dû être remplacé.

Remplacements :

Luka Jovic—10 : Est-ce que je donne un 10 à Luka Jovic ? Je donne à Luka Jovic un 10. Le Serbe a fait l’objet d’un rejet sans fin de son talent, mais il a fait taire les opposants ce soir avec un but et une brillante passe décisive. Serait-ce le début de la carrière de Luka Jovic au Real Madrid ?

Eduardo Camavinga—7,5 : A remplacé Casemiro en tant que milieu de terrain défensif et n’avait pas peur de se retrouver coincé dans un certain nombre de tacles. Le moment fort est survenu à la fin de la seconde mi-temps lorsqu’il a refusé la Real Sociedad avec un tacle glissant propre mais croustillant à l’intérieur de la surface du Real Madrid.

Fede Valverde—6 : A remplacé Toni Kroos et a montré une partie de sa capacité de progression de balle. Également couvert pour Camavinga dans un rôle de milieu de terrain défensif lorsque le Français a été rattrapé plus haut sur le terrain.

Marco Asensio—5 : A mené une opportunité d’attaque importante, mais peut-être choisir la mauvaise passe dans la phase finale du contre avec un ballon hors de portée de Fede sur la gauche plutôt que la course de Jovic au milieu.