Notes des joueurs : Santa Teresa 1-5 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a démantelé Santa Teresa 5-1 aujourd’hui. Las Blancas a commencé rapidement avec Marta Cardona marquant trois minutes après le début du match. Lorena a doublé l’avance trois minutes plus tard et Cardona et Samara Ortíz ont porté le score à 4-0 à la mi-temps. La remplaçante Ariana Arias a ajouté un cinquième en seconde période avant que Santa Teresa n’obtienne un but de consolation.

Notes des joueurs

Messe — 6,5/10 : Misa n’avait presque rien à faire aujourd’hui. Santa Teresa ne représentait aucune menace à l’avenir et elle n’était pas dans le but lorsque Las Blancas a concédé.

Samara Ortiz — 8.5/10 : Samara a obtenu son premier départ pour le Real Madrid Femenino et en a profité au maximum. Elle a été déployée à l’arrière droit et a bien défendu. Samara allait également de l’avant. Elle a tiré un penalty avec son dribble rapide, puis l’a converti. Samara a également aidé le cinquième but.

Babett Peter — 7/10 : Peter a fait tout ce qu’on lui a demandé. Elle n’a pas subi beaucoup de pression et a nettoyé les contre-attaques de Santa Teresa.

Ivana Andrés — 8/10 : Ivana a eu une performance défensive similaire à celle de Peter. Elle a fait exactement ce qu’elle devait faire pour éliminer le petit danger que Santa Teresa produisait. Ivana était excellente en possession, dictant de l’arrière centrale et cassant les lignes avec ses passes.

Olga Carmona — 7,5/10 : Olga n’a pas reçu trop de responsabilités défensives en raison du manque de menace que représentait Santa Teresa. Elle avançait à un rythme soutenu et jouait des centres dangereux. Olga a aidé le but de Lorena qui a donné à Las Blancas une avance de 2-0.

Maite Oroz — 8/10 : Maite était dominant en possession. Elle et Teresa ont démontré une bonne compréhension du positionnement de l’autre, ce qui a permis à chacune d’entre elles d’entrer dans le dernier tiers et de créer le danger. Maite était dangereuse dans un rôle profond et plus haut sur le terrain. Elle a joué une merveilleuse passe à Samara avant que l’arrière droit n’aide Arias.

Teresa Abelleira — 8/10 : Teresa a également bénéficié de sa compréhension du mouvement de Maite Oroz. Teresa a bien avancé et a déverrouillé la défense de Santa Teresa avec une passe ébréchée que Cardona a hoché la tête au fond du filet. De plus, elle était importante dans la construction, permettant à Maite d’aller de l’avant parfois.

Kosovare Asllani — 7.5/10 : Asllani fait généralement les gros titres et marque les buts. Aujourd’hui, elle a fait beaucoup de travail sous-estimé. Asllani a chuté profondément pour aider au milieu de terrain et a relevé des défis dans sa propre boîte de 18 verges.

Jessica Martínez — 6/10 : Jessica a eu un match tranquille. La majeure partie de l’offensive est venue des flancs et elle n’a pu mettre la fin du service de ses coéquipières qu’à quelques reprises. Jessica a bien fait de se battre à travers les défis et de garder le ballon sous pression.

Marta Cardona — 9.5/10 : Cardona a marqué un curleur aux pieds faibles signature seulement trois minutes après le début du match. À la 6e minute, elle a changé le point d’attaque avec une passe à l’extérieur de la botte à Olga, qui a ensuite aidé Lorena. Cardona a obtenu son doublé à la 14e minute après avoir effectué une excellente course de l’épaule arrière de la défense et dirigé le centre de Teresa au fond des filets.

Suppléants

Aurélie Kaci — 6.5/10 : Kaci est venu et s’est impliqué immédiatement. Elle a été autorisée à conduire dans le dernier tiers et a créé un certain danger.

Sofia Jakobsson — 6/10 : Jakobsson a pu causer des problèmes à Santa Teresa sur le flanc droit mais n’a pas été en mesure de créer des opportunités concrètes.

Ariana Arias — 7.5/10 : Arias était énergique hors du banc. Elle a effectué des courses tranchantes dangereuses derrière la défense et a été récompensée par une balle de Samara qui a coupé la ligne. Arias l’a pris dans la foulée et a terminé calmement.

Claudia Florentino — N/A : Claudia a remplacé Samara à la 78e minute. Elle est entrée et a joué tout de suite pour clore le match.

Sara Ezquerro — N/A : Sara Ezquerro est également entrée en jeu à la 78e minute pour faire ses débuts avec le Real Madrid Femenino. Elle a été marquée mais a fait un bon arrêt avant le but et a été suspendue à sec grâce à un malheureux rebond sur le poteau, dont Santa Teresa a profité.