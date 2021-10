Notes des joueurs : Séville 3-0 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a réalisé une autre performance oublieuse contre Séville, ce qui signifie qu’ils n’ont réussi qu’un total de 4 points sur 21 possibles en championnat cette saison. Deux buts brillants d’Inma Gabarro, 18 ans, et un but sur place de l’ancienne attaquante du Real Madrid Jessica Martínez ont permis à l’équipe locale de remporter une confortable victoire 3-0.

Allez ici pour le récapitulatif et les faits saillants. Continuez à lire pour les notes des joueurs sur le jeu.

Onze de départ

GK : Méline Gérard — 6/10

Méline Gérard n’a pas vraiment pu faire grand-chose sur les deux buts d’Inma Gabarro mais sa communication avec la ligne arrière semblait parfois faussée et son jeu de balle n’avait pas l’air génial.

LSF : Olga Carmona — 6/10

Olga a utilisé son rythme à bon escient en faisant des courses de récupération contre Toni Payne, mais a fini par manquer le point dans les dernières minutes. Ses centres étaient le principal moyen pour Madrid d’entrer au banc des pénalités, mais ils ont rarement trouvé leur cible.

RCB/LCB : Babett Peter — 5.5/10

Elle a joué à droite avant de revenir à sa gauche préférée, mais avait l’air fragile dans l’ensemble. Le premier but découle de son échec de dégagement de la tête. Elle a finalement écopé d’un carton jaune et a eu du mal à faire face à l’attaque rapide de Séville.

DC : Rocío Gálvez — 6/10

Rocío était solide dans ses duels 1v1 et a utilisé son rythme pour couvrir la profondeur contre l’attaque rapide de Séville. Elle aurait probablement dû fermer Inma pour le 2e but.

LCB/RCB : Ivana Andrés — 6/10

Ivana n’a pas très bien commencé le match, mais c’était plus une question de conception, l’Espagnol étant invité à jouer à gauche plutôt qu’à droite. Cela a entravé sa progression de balle dès le début. Elle était décente dans sa défense agressive et lisait bien le jeu.

RWB : Kenti Robles — 6/10

Kenti a eu quelques mauvaises touches saupoudrées au cours du match. Sa traversée était correcte mais il n’y avait aucune cible à viser ou ses livraisons étaient bloquées.

CM : Claudia Florentino — 6/10

Ce n’est un secret pour personne que jouer au milieu de terrain n’est pas le plus confortable pour Claudia et cela s’est encore montré. Elle était trop zélée sans le ballon, chargeant souvent vers l’avant pour reprendre possession et se faisant facilement battre.

CM : Claudia Zornoza — 6/10

Zornoza avait l’air bien avec sa distribution, mais ses livraisons de coups de pied arrêtés n’étaient pas excellentes. Elle a même tenté des tirs longs très prometteurs alors que garder le ballon aurait probablement été mieux.

AM : Lorena Navarro — 5.5/10

Lorena a fini par offrir à Séville le penalty pour le 3e but et n’a pas eu le meilleur des matchs. Elle était bâclée en possession.

CF : Caroline Møller Hansen — 6/10

Møller a eu une opportunité dans tout le match et a par ailleurs coupé une figure isolée face au bloc bas de Séville. Elle a tenté de se rattacher dès le début, ce qui a conduit à un tir d’Athénée à la 8e minute. Hansen s’est bien offerte comme exutoire.

CF: Athenea del Castillo — 6/10

Ce n’était pas la meilleure des nuits pour Athenea, qui a eu du mal à avoir un impact sur la procédure. Elle a conduit aux défenses mais a eu du mal à créer des ouvertures contre le bloc bas de Séville. Se a tiré au but au début du match et a créé la seule chance en seconde période lorsqu’elle est entrée dans la surface et a joué un ballon à travers la zone de six mètres.

Suppléants

CF: Nahikari García – 6/10 (remplacé Møller; 54′)

Nahikari s’est associé à Athenea et a essayé de laisser tomber et de faire bouger les choses sans succès.

CM: Lucía Rodríguez — 6/10 (Remplacé Florentino; 60′)

Lucía Rodríguez a été déployée en tant que milieu de terrain après être entrée comme lors du match précédent et avait l’air bien – certainement plus à l’aise que Florentino. Cependant, son impact sur la procédure a été minime.

AG: Marta Corredera – N/A (remplacé Peter; 73′)

Il n’y avait aucune action significative à noter de la part de l’Espagnol.