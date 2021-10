Notes des joueurs : Shaktar 0 – 5 Real Madrid ; Phase de groupes de la Ligue des champions 2021

Ancelotti a annoncé avant le match qu’il resterait avec la formation 4-3-3 pour aller de l’avant. Cela signifiait que l’Italien voulait un ailier naturel sur le côté droit du terrain pour équilibrer l’équipe. Ainsi, un trio de Vinicius – Rodyrgo – Benzema a commencé le match, un trois que de nombreux fans avaient réclamé lors des matches précédents. Ce trident n’a pas déçu. Vinicius a marqué deux buts brillants et en a aidé un autre, Rodyrgo a dérivé au centre et a marqué avec son pied le plus faible, tandis que Benzema a fourni une passe décisive (et a été impliqué dans presque tous les buts) et a marqué le cinquième du match pour garder le battage autour de son Balon d’Or campagne haut. C’était une victoire de bien-être avant El Clasico, avec Ancelotti susceptible de répéter la même formation. Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8 : N’a pas été obligé de travailler trop dur dans ce match, mais a réussi quelques arrêts brillants pour préserver sa cage inviolée.

Lucas Vazquez—7,5 : C’était le Lucas Vazquez à l’arrière droit que nous avions appris à connaître et à aimer la saison dernière. Avec l’assouplissement de l’équipe dans la presse, Vazquez était moins exposé à l’arrière et a pu se concentrer sur ses contributions offensives.

Eder Militao—8 : De solides performances avec des interventions progressives calculées. Quelques instants maladroits avec le ballon aux pieds, mais un caillou défensivement.

David Alaba-8 : Continue d’impressionner, surtout avec sa distribution par l’arrière. L’Austrain avait plus de passes et un taux de réussite plus élevé que même Toni Kroos. Développé une bonne synergie avec Ferland Mendy.

Ferland Mendy—8,5 : Quelle différence cela fait avec Ferland Mendy dans l’équipe du Real Madrid. L’arrière gauche élève immédiatement le niveau de l’équipe. Après 5 mois d’absence, je n’ai pas raté une miette.

Casemire-8 : 21 jours de repos et ne plus avoir à appuyer dans la surface adverse signifiaient que Casemiro était de retour à son meilleur niveau – brisant les contre-attaques et ralentissant Shaktar en transition. Avec Kroos de retour sur le côté, on ne comptait pas autant sur Casemiro pour ses passes sur le ballon, ce qui lui permettait de se concentrer sur ses tâches défensives.

Luka Modric-8 : Un magicien. Le Croate continue de défier son âge et de produire des performances scintillantes. Sa passe à Vinicius JR sur le deuxième but du match était Guti-esque.

Toni Kroos-8 : Tout comme Mendy, Kroos élève immédiatement le niveau de cette équipe. Il était tout pour la construction de l’équipe et dictait le rythme de jeu.

Rodrygo va—8: A eu l’occasion de commencer le match et le Brésilien a saisi son opportunité à deux mains. Était une menace constante en bas à droite et a fait preuve d’une brillante compétence dans les scénarios 1 contre 1. A marqué un but, venant de la droite et dérivant au centre avec une course tardive après une réduction de Vinicius. C’est peut-être le début d’une course dans l’équipe pour le jeune Rodyrgo.

Vinicius JR-9 : Quel joueur. Chacun des deux buts qu’il a marqués était une œuvre d’art. Le premier, une course intelligente et une puce habile pour battre le gardien. Le second, une collection de brillants moments d’habileté individuelle avec Vinicius battant trois défenseurs à l’intérieur de la surface avant d’écraser le ballon au fond des filets avec son pied gauche.

Karim Benzema-8 : Il a participé à presque tous les buts marqués par le Real Madrid et en a inscrit un lui-même en fin de match pour terminer le match à 5-0.

Remplacements :

Marcelo—7 : Un camée solide de Marcelo qui a fourni du repos à Mendy. A joué la plupart de ses 20 minutes dans le dernier tiers, se connectant avec Vinicius et Benzema.

Camavinga—7: A eu quelques bons moments, y compris un faux corps sur le flanc gauche qui a laissé son marqueur de fuite.

Fede Valverde—6 : Entré dans le match pour Luka Modric et continua les choses avec le score déjà à 4-0.

Marco Asensio—7 : A joué sur l’aile droite, remplaçant Rodyrgo, et a servi quelques bons centres et a été actif en transition, courant sur une ligne de fond Shaktar en retraite.

Jesus Vallejo—N/A : A joué les 5 dernières minutes du match pour faire ses débuts dans la saison.