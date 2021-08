Notes des joueurs: Southampton 1-1 Man United – voyage décevant dans le sud pour les Red Devils – Man United News And Transfer News

in

Manchester United a fait match nul 1-1 sans intérêt contre Southampton lors de son premier match à l’extérieur en Premier League 2021/22 cet après-midi. Voici nos notes de joueurs pour le jeu :

(Un score de 6 est dans la moyenne.)

David de Géa 6 – N’a rien pu faire contre le but et a fait un bon arrêt en seconde période, mais quel est ce coup de poing de kangourou de boxe qu’il fait?

Aaron Wan-Bissaka 5 – Quelques passes médiocres et peu offertes pour l’avenir. N’a pas pu maintenir la bonne forme qu’il a montrée il y a une semaine.

Victor Lindelof 6 – Je ne me souviens pas qu’il ait fait beaucoup de mal, mais ce sera bien sûr lui qui fera place à Varane.

Harry Maguire 4.5 – Attrapé horriblement pour le rythme, pris en possession du rayon de braquage d’un paquebot du canal de Panama et égaré certaines passes. Une performance très peu inspirante.

Luc Shaw 7.5 – Une bonne performance positive du seul défenseur chic présenté pour United aujourd’hui.

Nemanja Matic 4 – Pauvre, paresseux, lent… a démontré exactement pourquoi United avait désespérément besoin d’un milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre.

Fred 3 – Affreux de Fred. Il n’a pas pu faire grand-chose contre son propre but, mais sa passe a été épouvantable et il ressemble à un poulet sans tête jouant le rôle de CM principal devant Matic.

Maçon Greenwood 7.5 – Bien joué, marqué un but et eu beaucoup de tirs, mais ce n’était pas bouleversant.

Bruno Fernandes 6 – Une des performances pleurnichardes, frustrées et frustrantes de Bruno. Profligate parfois mais toujours instrumental dans le but et dans beaucoup des meilleurs mouvements de United.

Paul Pogba 8 – Meilleur joueur de United aujourd’hui malgré avoir laissé ses chaussures de tir à la maison.

Antoine Martial 4 – Je l’ai dit à la fin de la saison dernière et le dit toujours maintenant – Martial ne devrait pas commencer les matchs pour United tant qu’il n’aura pas trouvé une forme. 15 minutes quand une partie est gagnée, et à partir de là. C’est triste de le voir si brisé.

Suppléants

Jadon Sancho 6.5 – Avait l’air vivant mais n’a rien produit de particulièrement utile.

Scott McTominay 6 – Pas assez de temps pour avoir un impact.

Jesse Lingard 6 – Pas assez de temps pour avoir un impact.