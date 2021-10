Notes des joueurs u19: Manchester United u19 4-2 Atalanta u19 – Man United News And Transfer News

Les moins de 19 ans de Manchester ont remporté une importante victoire en battant l’Atalanta 4-2 dans un match passionnant. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Radek Vitek – 7 – A effectué un certain nombre de bons arrêts et semblait à l’aise avec les balles dans la surface. Peut regarder en arrière et penser qu’il aurait pu descendre plus rapidement pour le premier concédé mais n’avait aucune chance sur le second, ce qui était une frappe étonnante.

Alvaro Fernandez – 7 – Impressionnant comme d’habitude à l’avenir, récoltant une passe décisive et traversant régulièrement la ligne de fond de l’Atalanta. Il a également cherché à entrer à l’intérieur et à ajouter des chiffres au milieu de terrain où il a pu diffuser le jeu avec ses passes incisives.

Teden Mengi – 6 – Laissait trop d’espace à l’Atalanta pour couper au cours de la première mi-temps, mais était plus solide une fois que Svidersky est arrivé et a offert un bouclier.

Bjorn Hardley – 6 – Semblable à Mengi, il a été très ouvert en première mi-temps, permettant à l’Atalanta de se créer plusieurs grosses occasions au milieu.

Marc Jurado – 6,5 – n’était pas aussi impliqué en attaque que son compatriote, mais était décent défensivement et a fait face à ce qui se présentait à lui.

Zidane Iqbal – 7 – Une belle frappe pour égaliser le match, Iqbal a fait preuve de talent pour aller de l’avant avec des passes créatives. Défensivement, il a laissé des trous au milieu de terrain sans un partenaire plus défensif pour le couvrir, mais il a également effectué un décalage et fait de bons tacles. Il a dû être remplacé par une blessure à la cheville.

Isak Hansen-Aaroen – 6 – était à l’aise pour aller de l’avant mais n’a pas offert assez défensivement pour le rôle plus profond. A laissé son homme passer trop facilement à côté de lui pour le premier but du match et a accordé des passes bâclées dans des zones dangereuses.

Alejandro Garnacho – 8 – Une menace constante derrière la ligne de fond de l’Atalanta, il a créé le deuxième but avec sa course derrière avant de s’aligner pour Hugill. Puis a marqué un superbe but pour le vainqueur, haussant les épaules du défenseur avant de s’enrouler juste à l’intérieur du poteau droit.

Shola Shoretire – 8 – N’a pas été inscrit sur la feuille de match, mais sa qualité était évidente pour tout le monde. Un cauchemar pour la ligne de fond de l’Atalanta avec son mouvement et son jeu de liaison, il a créé de nombreuses opportunités qui auraient dû conduire à plus de buts.

Sam Mather – 6 – A eu du mal à s’impliquer autant que les autres attaquants mais est à l’aise avec le ballon quand il l’a fait.

Joe Hugill – 7 – Une course intelligente dans la surface l’a vu taper dans le deuxième but et son mouvement général était une menace constante pour l’opposition.

Suppléants

Omari Forson – 7 – est sorti du banc et a eu un impact instantané en marquant un centre de Fernandez. S’intègre parfaitement à l’attaque de United avec un jeu changeant à un tempo élevé.

Martin Svidersky – 6,5 – est entré et a renforcé le milieu de terrain de United qui était très ouvert en première mi-temps.

Dillon Hoogewerf – 6 – a offert de l’énergie et a quitté le banc, mais n’a pas pu trouver la dernière pièce à couper.

Dan Gore – 6 – N’a pas eu beaucoup de temps pour avoir un impact mais a gardé les choses simples quand il est entré en jeu.