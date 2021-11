Notes des joueurs u23: Derby County u23 1-1 Manchester United u23 – Man United News And Transfer News

Les moins de 23 ans de Manchester United sont repartis avec un point contre le bas du tableau du côté de Derby County. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Dermot Mee – 7 – A été remis en question à plusieurs reprises et les a tous traités avec confiance. A bien commandé sa zone et a transmis une confiance dans le côté par l’arrière.

Marc Jurado – 6 – Lié avec Wellens en bas à droite à l’occasion, mais aurait pu s’impliquer davantage en attaque. A été pris par derrière défensivement à quelques reprises, mais dans l’ensemble, ça allait.

Teden Mengi – 5 – Comme on le voit trop souvent, il a des manques de concentration. Lorsqu’il est concentré, il est presque impossible de le dépasser, mais une possession négligée et laissant des espaces ouverts l’obligent à couvrir ses erreurs trop souvent.

Bjorn Hardley – 6,5 – Le plus composé de la paire défensive, Hardley était fort dans les airs et a fait des blocs vitaux.

Alvaro Fernandez – 7 – Alors qu’il aurait pu faire mieux sur le but concédé, Fernandez était partout en attaque et était le joueur le plus vital pour le contrôle de United en possession.

Martin Svidersky – 6,5 – Une première mi-temps fantastique sur le ballon et protégeant la ligne de fond. Avec moins de soutien en seconde période, des trous se sont creusés au milieu de terrain mais il a quand même bien fait pour se mettre à couvert.

Hannibal Mejbri – 6 – Montrant des aperçus de talent et fournissant l’aide, mais son implication a été trop rare tout au long du match. Il ne pouvait fournir aucun contrôle contre le milieu de terrain de Derby et avait du mal à créer des ouvertures cohérentes.

Isak Hansen-Aaroen – 5,5 – Comme Hannibal, ne pouvait montrer son talent que dans des moments fugaces. N’a pas saisi le ballon et dicté comme il le fait d’habitude et a parfois été dépassé par le milieu de terrain à haute énergie de Derby.

Charlie Wellens – 6 – Est descendu à droite à quelques reprises, créant des ouvertures et des virages gagnants, mais n’a pas pu fournir la qualité nécessaire à la fin.

Alejandro Garnacho – 6 – Une performance excitante mais frustrante. L’Espagnol est dangereux avec ses dribbles, mais une mauvaise prise de décision a souvent vu des opportunités potentielles se briser avant de se développer.

Charlie McNeill – 6,5 – a marqué l’égalisation mais a connu une journée assez décevante devant le but avec un certain nombre de mauvais efforts.

Suppléants

Sam Mather – 6 – Un camée assez calme mais a été impliqué dans la course pour un vainqueur dans les dernières secondes.

Kobbie Mainoo – 6,5 – n’a eu qu’un peu plus de dix minutes mais a marqué le match avec ses courses au milieu du terrain.

Charlie Savage – 6 – est entré et a gardé la possession sans rien fournir de spectaculaire.

Lisez notre rapport de match pour le match ici.