Notes des joueurs u23: Tottenham Hotspur u23 1-0 Manchester United u23 – Man United News And Transfer News

Les moins de 23 ans de Manchester United sont tombés aux mains d’un but amer de dernière minute pour perdre 1-0 alors qu’ils méritaient au moins un point dans la journée. Voici nos notes de joueurs pour le match :

(Un score de 6 est dans la moyenne)

Matej Kovar – 7 – a réalisé un certain nombre de bons arrêts ce jour-là, en particulier en seconde période où il a vu plus d’action mais a toujours semblé contrôler la situation. Continue de montrer ses capacités sur le ballon alors qu’il vient de la nouvelle école de gardiens qui se croiraient au milieu de terrain.

Marc Jurado – 5 – Ne s’est pas beaucoup impliqué à l’avenir et s’est retrouvé avec Dilan Makanday des Spurs, dont la course directe s’est avérée trop difficile à gérer.

Teden Mengi – 5,5 – aurait dû marquer en première mi-temps d’un corner alors qu’il était grand ouvert dans la surface mais a volé plus de 10 mètres. Était décent défensivement, mais a parfois tendance à être pris au dépourvu par les coureurs rapides.

Bjorn Hardley – 6,5 – A montré des passes impressionnantes de l’arrière avec une bonne portée en jouant des passes de curling incisives sur la gauche. Était également le plus fort défensivement de la ligne de fond.

Charlie Wellens – 6 – A eu une bonne première mi-temps en gérant bien le rôle d’arrière gauche peu orthodoxe et s’est lié avec Hansen-Aaroen et Elanga bien qu’il ne descende pas à l’extérieur comme il le ferait généralement à droite. La seconde mi-temps a connu quelques problèmes défensivement alors que Makanday a changé de camp et que Wellens n’a pas pu gérer sa course non plus.

Martin Svidersky – 6,5 – était solide dans l’ensemble et a réussi de superbes tacles. A fourni une bonne base au milieu de terrain et était à l’aise en possession.

Isak Hansen-Aaroen – 7,5 – Une performance de contrôle en première mi-temps, il trouve du temps et de l’espace au milieu de terrain pas comme les autres et joue presque le jeu à son rythme. A été impliqué dans des liaisons fantastiques et a joué quelques passes défensives qui méritaient de se terminer par des buts. A diminué dans les dernières étapes à mesure qu’il se fatiguait et la seule question est son dynamisme pour se battre dans un rôle de milieu de terrain plus profond, mais cela devrait venir avec l’âge.

Amad Diallo – 6,5 – Pas impliqué autant qu’il le souhaiterait, car la majeure partie du jeu s’est déroulée du côté opposé, mais il a montré sa qualité lorsqu’il a réussi à mettre le ballon. A joué quelques passes incisives et a eu de bons dribbles. Mais il était clair qu’il n’avait pas beaucoup d’expérience avec ses coéquipiers car il ne s’est pas impliqué dans leur courte passe rapide et a joué un football plus individualiste. Souvent, il tenait le ballon trop longtemps.

Shola Shoretire – 7,5 – A joué un football fantastique ce jour-là et s’est taillé une place dans la défense des Spurs avec ses mouvements et ses passes rapides. A eu la malchance de ne pas marquer de but alors qu’il frappait le poteau après un jeu d’équipe sensationnel.

Anthony Elanga – 7 – A causé beaucoup de problèmes avec son rythme venant de la gauche et a montré un jeu très complexe dans des espaces restreints dans la zone des Spurs. Un autre qui a eu la malchance de ne pas être impliqué dans un but pour tout son bon jeu.

Joe Hugill – 6,5 – a dérivé à gauche pour rejoindre le jeu de liaison et a bien fait de tenir le ballon et d’ouvrir les espaces. Aurait pu être plus clinique dans certaines situations, mais avec plus de chance, il aurait facilement pu être impliqué dans quelques buts.

Suppléants

Charlie McNeill – 6 – Les Spurs étaient plus sur le pied avant quand il est entré en jeu, il n’a donc pas obtenu autant de service qu’il le souhaitait, mais il a eu une chance qu’il a percutée dans le filet latéral.

Kobbie Mainoo – N/A – Pas impliqué depuis longtemps, mais malheureusement, son échec à dégager a conduit au but des Spurs.

