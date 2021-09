Notes des joueurs : UD Granadilla Tenerife 1-1 Real Madrid

Le début de saison du Real Madrid a été loin d’être idéal avec deux défaites écrasantes et un match nul lors des trois premiers matches. Las Blancas n’a réussi à marquer qu’une seule fois dans le processus. Le voyage à l’extérieur aux îles Canaries n’a pas été une amélioration par rapport aux dernières performances de la ligue, car Madrid a eu du mal à construire à l’arrière ou à avoir une sorte de contrôle sur les procédures.

Madrid s’est aligné dans un 4-4-2 avec Asllani aux côtés d’Esther en tête et Claudia Florentino jouant le milieu de terrain défensif aux côtés de Zornoza dans un double pivot. Ivana était étonnamment assise sur le banc, avec Rocío Gálvez et Peter comme duo CB. Corredera a commencé au RB et Lucía a remplacé le LB dans la première mi-temps.

Ange Koko a marqué un but à la 24e minute après une première touche brillante pour battre Lucía. Ce n’est qu’à la 85e minute que Madrid a trouvé son égalisation grâce à une déviation des jambes de Patricia Gavira sur une tête d’Esther.

Madrid avait l’air laborieux dans sa préparation et a lutté lourdement contre la haute presse de Granadilla. L’organisation défensive et la communication sur les coups de pied arrêtés étaient médiocres, ce qui ne s’est pas vraiment amélioré depuis l’année dernière. S’il y a eu de bons moments individuellement sur le plan offensif, Madrid n’a pas généré de réel danger.

Notes des joueurs

Messe – 6/10

Misa n’avait pas le meilleur des jeux. Sur les coups de pied arrêtés défensifs, certaines de ses prises de décision étaient assez médiocres et elle semblait également moins assurée en sortant de sa ligne.

Marta Corredera – 5.5/10

Marta Corredera a eu une soirée difficile, Martín-Prieto tirant constamment le meilleur d’elle via ses courses dans les canaux. Corredera était assez pauvre dans les situations défensives 1v1 et n’offrait pas grand-chose à l’avenir non plus.

Rocío Gálvez – 6.5/10

Rocío était bon avec le ballon. C’est sa longue balle à Olga qui a abouti au centre qui a mené à l’égalisation pour Madrid. Défensivement, elle a eu un peu de mal à suivre Martin-Prieto, qui est assez dominant physiquement.

Babett Peter – 6,5/10

Babett avait l’air mieux dans les situations défensives et a mieux géré la menace de Martin-Prieto que Rocío, mais l’Allemand n’a pas aidé Madrid à prendre possession du ballon. Elle a lancé des balles loftées sous pression, entraînant souvent des revirements.

Lucía Rodríguez – 5.5/10

Lucía a eu du mal à jouer en tant que LB. Elle n’a pas eu d’impact positif sur le jeu. Sur le but concédé par Madrid, Lucía a été battue à tous les coups par la première touche de Koko et l’arrière s’est battu dans l’ensemble. Offensivement, Lucía était limitée car elle devait jouer sur le flanc opposé.

Claudia Florentino – 5.5/10

Déployée en tant que milieu de terrain défensif dans le double pivot aux côtés de Zornoza, Claudia a eu du mal à prendre pied dans le jeu et à répondre aux exigences du poste par son positionnement et ses passes. Elle s’est lancée dans des défis mais n’a pas remporté le ballon, laissant Madrid vulnérable à la pause.

Claudia Zornoza – 5/10

Zornoza a eu un match vraiment bâclé au milieu du terrain. Elle a joué beaucoup de passes lâches et a souvent cédé la possession lorsqu’elle a été mise sous pression par Granadilla. Ses coups de pied arrêtés étaient corrects mais l’Espagnole n’a pas vraiment eu d’impact positif sur le match.

Olga Carmona – 7/10

Les performances d’Olga se sont améliorées au fur et à mesure que le match avançait. Commençant à l’aile gauche, elle a contribué défensivement et a aidé Lucía passablement et a fait de bons runs. Vers la fin du match, elle a joué en tant que LWB et a mis une pêche de balle pour créer l’égalisation.

Athénée du Castillo – 7/10

Athenea, pendant son séjour sur le terrain, a fait ce qu’elle fait de mieux : avancer avec le ballon et affronter les joueurs. Elle a obtenu une autre noix de muscade pour sa collection en seconde période et ressemblait souvent à l’option la plus menaçante de Madrid en attaque.

Kosovare Asllani – 7/10

Le temps d’Asllani a été écourté en raison d’une blessure après un tacle dur en première mi-temps. Asllani jouait dans les deux premiers et avait l’air bien avec son pressing et sa réception au tournant. Cependant, elle a manqué de précision sur ses boules finales.

Esther González – 6.5/10

Malgré la déviation qui a mené au but, ce n’était pas un très bon match d’Esther. Elle a souvent pris une touche de trop avant de lâcher le ballon. Dans la première demi-heure du match, Madrid a eu une opportunité à la pause avec Olga faisant une course sur le flanc, mais Esther ne l’a pas fait passer; au lieu de cela, elle a coupé à l’intérieur pour trouver une option centrale, ce qui a permis à Granadilla de perturber le jeu.

Suppléants

Lorena Navarro – 8/10

Lorena a eu un impact clair sur les deux extrémités du terrain après avoir remplacé Asllani à la mi-temps. Elle était fluide dans ses mouvements, apparaissant dans les bonnes positions pour prendre possession et fournir un soutien. Elle a ajouté un zeste au passage du Real Madrid et a également été bonne lorsqu’elle a affronté des joueurs. Lorena a été la meilleure interprète du match.

Maite Oroz – 7/10

Maite a fait son retour prévu dans la première équipe pour remplacer Claudia Florentino à la 60e minute du match. Sa présence a apporté de légères améliorations à Madrid en possession, mais il était clair que l’Espagnole était rouillé de retour de blessure. Malgré cela, Madrid avait l’air mieux avec le ballon avec elle sur le terrain.

Caroline Müller – 6/10

Caroline Møller Hansen a remplacé Athenea à la 69e minute. Elle a commencé sur les ailes, mais s’est ensuite déplacée à l’intérieur et a attaqué la surface alors que Madrid cherchait une cible pour les centres. Elle était en grande partie anonyme, ayant quelques flashs ici et là quand elle a pu toucher le ballon.

Kenti Robles – 6.5/10

La Mexicaine a été amenée à la 77e minute et le changement de forme de Madrid signifiait qu’elle était déployée dans un rôle plus offensif. Elle a bombardé le flanc et effectué des livraisons décentes de la droite.

Ivana Andrés – 7/10

L’introduction d’Ivana a vu Madrid passer à un système de retour à 3. La présence et la couverture au sol d’Ivana ont permis aux arrières latéraux de se transformer en arrières latéraux et de s’aventurer vers l’avant. Son introduction à la 77e minute a déclenché une série d’attaques madrilènes qui ont finalement conduit à une opportunité de marquer.

Madrid cherchera à se débarrasser de cette série de mauvais résultats et à créer un certain élan pour les prochains matches, car il n’y a pas beaucoup de mou à donner dans la course aux places en Ligue des champions. Las Blancas espère également récupérer bientôt ses joueurs blessés.