Notes des joueurs : Valence 1 – 2 Real Madrid ; Liga 2021

Après un voyage difficile à Milan en milieu de semaine où l’équipe de Carlo Ancelotti a remporté une victoire 1-0, ils ont de nouveau dû voyager pour une grande journée à l’extérieur – cette fois dans la ville de Valence. Eden Hazard a été ramené dans le giron, après une naissance initiale malgré un problème potentiel au genou. Nacho a gardé sa place à l’arrière gauche sur Miguel Gutierrez et Alaba a joué comme défenseur central. Il n’y aurait pas de vraies rotations pour Carlo étant donné l’ampleur du match, un affrontement en haut de la table contre le nouveau look de Bordalas à Valence. Après être descendu sur un but d’Hugo Duro en seconde période, Carlo Ancelotti a lancé cinq sous-titres différents pour aider à renverser le cours du match. Vinicius Jr a marqué son cinquième but de la saison tandis que Karim Benzema a marqué son sixième.

Notes complètes des joueurs de match ci-dessous :

Thibaut Courtois—8,5 : A effectué trois arrêts cruciaux sur des tirs à l’intérieur de la surface. Hugo Duro a frappé à la porte à deux reprises avant de finalement marquer et à chaque fois Thibaut Courtois a eu raison du jeune attaquant espagnol. A essayé de fermer l’angle sur le troisième tir de Duro, le but, mais peu de blâme pourrait être placé sur le Belge.

Dani Carvajal—5 : N’a joué que 25 minutes, devant être remplacé par une autre blessure.

Militao—6 : A bien réussi le défi de jouer contre le physique Maxi Gomez et le rapide Goncalo Guedes.

David Alaba-8 : Le « Kaiser » n’arrête jamais d’aboyer des ordres et d’indiquer à ses coéquipiers où se trouver sur le terrain. Il est toujours le leader au cœur de la défense. Avait une équipe de 7 autorisations – près de 3 fois le montant de tout autre joueur du Real Madrid.

Nacho—6 : Il a parfois eu du mal avec la franchise de Yunus Musah, mais a par ailleurs bien performé dans son rôle de «coude en arrière».

Casemire—5 : Pas à son niveau habituel contre Valence. A pris le ballon à quelques reprises sous la pression, et n’a remporté que 2 de ses 7 duels au sol.

Luka Modric—6 : A été essentiel pour aider l’équipe à échapper à la presse et à faire la transition en contre-attaque, mais ses jambes se sont fanées au fur et à mesure que le match avançait et a été remplacé à juste titre vers la 70e minute.

Fede Valverde—4.5 : L’effort n’est jamais remis en cause par l’Uruguayen, mais n’a jamais pris de risque avec sa passe et s’est endormi sur le but d’Hugo Duro.

Vinicius JR-9 : Vient l’heure, vient l’homme. Vinicius JR et Karim Benzema ne peuvent tout simplement pas être arrêtés. Malgré un match difficile où Thierry Correia et Foulquier ont essayé de doubler le Brésilien aussi souvent que possible, Vini était implacable dans ses courses directes et son désir d’affronter ces défenseurs. Le Brésilien a marqué le but égalisateur à la 86e minute, puis a fourni la passe décisive sur le vainqueur du match à Karim Benzema à la 88e minute.

Eden Hazard—8.5 : A joué dans son nouveau rôle de deuxième attaquant ou n ° 10 et a fourni 6 passes clés ainsi que 3 dribbles terminés. Bien connecté avec ses homologues offensifs Karim Benzema et Vinicius JR.

Karim Benzema—9 : Match après match, Karim Benzema produit la marchandise. Son sixième but de la saison pourrait être considéré comme l’un des objectifs déterminants de la saison. Le Real Madrid n’abandonne jamais et Karim Benzema n’abandonne jamais.

Remplacements :

Lucas Vazquez—5,5 : A joué à l’arrière droit après que Carvajal se soit blessé à la 25e minute. A eu un certain nombre de passes bâclées au début, mais a progressivement grandi dans le jeu et a toujours fourni une largeur bien nécessaire sur le flanc droit.

Rodyrgo va—7: A apporté beaucoup d’énergie après être entré sur le terrain. Bien combiné avec Benzema et Vazquez, tout en donnant également du fil à retordre à Toni Lato avec son mouvement hors balle.

Eduardo Camavinga-8 : Complètement changé le tempo du jeu madrilène. A été confiant sur le ballon, assuré de ses passes, et a comblé des lacunes / récupéré le ballon avec son rythme et sa capacité à couvrir de grandes portions du terrain.

Luka Jovic—7 : Presque eu une passe décisive pour Rodyrgo après avoir été nourri par Benzema dans la surface. Son mouvement hors ballon a donné des maux de tête à la ligne de fond de Valence qui a été obligée de faire face non pas à une (Benzema), mais à deux (Jovic + Benzema) menaces aériennes dans la surface. Une autre performance nette positive du Serbe sortant du banc.

Isco—7 : A bien échappé à la presse de Valence et a aidé Madrid à garder le ballon en mouvement rapidement.