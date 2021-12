Notes des pilotes de PlanetF1 pour la saison 2021 : deuxième partie

Dans la deuxième partie de nos notes de pilotes 2021, nous examinons les pilotes qui ont terminé dans le top 10 du classement.

Voici à quel point nous pensons qu’ils ont tous bien performé cette année…

Max Verstappen : Il a peut-être remporté le titre grâce à un appel controversé en sa faveur lors de la finale, mais il ne fait aucun doute que Verstappen méritait de devenir champion du monde en 2021.

Il a été tout simplement sensationnel pendant la grande majorité de l’année, se produisant à un niveau extrêmement élevé sur une base remarquablement constante, comme en témoigne le fait qu’il a terminé dans les deux premiers à chaque course où il n’a pas crevé ni heurté. avec une autre voiture.

La plupart de ces incidents n’étaient pas non plus de sa faute, l’homme Red Bull n’ayant rien fait de mal à Silverstone et au Hungaroring, bien qu’il ait commis quelques erreurs telles que sa tentative de dépassement provoquant une collision sur Hamilton à Monza et son accident de qualification en Arabie saoudite. Dans l’ensemble cependant, les erreurs étaient rares.

Bien sûr, il aurait peut-être pu bénéficier d’un peu moins d’agressivité à certains moments, mais il n’aurait pas pu faire mieux au cours de l’année et il n’est pas exagéré de dire qu’il aurait remporté le titre assez confortablement sans un peu de malchance. Il n’y a pas de saison parfaite, mais le Néerlandais en était plus proche que quiconque. 9.5

Au milieu de toute la controverse, prenons juste un moment pour apprécier ces deux pilotes incroyables, qui méritent tous deux de remporter le titre de cette année et ont été brillants sur et hors piste aujourd’hui. Comme nous sommes bénis d’être témoins de leur grandeur❤️ #f1 pic.twitter.com/iukZch9RzE – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Lewis Hamilton: Il n’a peut-être pas atteint son objectif de remporter un huitième titre, mais ne vous y trompez pas, en termes de pilotage, ce fut encore une année extrêmement impressionnante à partir de Hamilton.

Affronter un pilote performant en tant que Verstappen dans une voiture souvent inférieure a été l’un des plus grands défis qu’il ait jamais rencontrés et il l’a relevé avec brio, exploitant constamment chaque once de potentiel de sa voiture et gérant généralement des batailles de roue à roue avec parfaitement son rival pour le titre.

Le Britannique n’était cependant pas aussi parfait que son homologue Red Bull, faisant des erreurs à Bakou et Imola et étant loin du rythme tout le week-end à Monaco. Cependant, de tels problèmes n’ont été observés nulle part dans les dernières étapes de l’année, avec une forme époustouflante qui l’a ramené dans la lutte pour le titre.

Avec une telle course, il aurait sans aucun doute mérité le titre s’il l’avait remporté, et il l’aurait fait si les règles normales étaient respectées à Abu Dhabi. S’il a la voiture, il sera sans aucun doute à nouveau dans le coup en 2022. 9

Valtteri Bottas : Bottas ne le sera pas, et bien que ce soit parce qu’il quitte Mercedes pour Alfa Romeo, d’après ses performances en 2021, il ne le serait probablement pas même s’il restait avec l’équipe allemande.

Pour être juste envers le Finlandais, il a été beaucoup plus fort que son homologue Red Bull Perez pendant la grande majorité de l’année en termes de rythme, ce qui lui a permis de battre le Mexicain et d’assurer ainsi le championnat des constructeurs pour son équipe.

Cependant, un travail sans doute plus important pour lui était d’aider son coéquipier Hamilton à remporter le championnat des pilotes et il n’a pas bien fait à cet égard, fournissant moins d’aide que Perez pour Verstappen dans l’ensemble en raison de la timide roue à roue courses et courses médiocres à Imola, Bakou, Hongrie, Mexique et Abu Dhabi où il était loin d’être en tête du peloton.

D’excellentes performances à Monza et à Istanbul Park ont ​​montré qu’il est toujours un pilote de haut niveau dans ses bons jours, mais malheureusement pour lui et Hamilton, il en a eu trop de mauvais. Pourtant, au moins, il en a fait assez pour obtenir un titre pour son équipe. 6.5

Sergio Perez : Sa première année avec Red Bull était loin d’être parfaite, mais Checo était sans aucun doute une amélioration par rapport à ses prédécesseurs et a joué un grand rôle dans la victoire de son coéquipier au Championnat du monde.

Au début, il semblait que ce ne serait pas le cas car il n’a pas réussi à organiser un week-end solide, luttant samedi ou dimanche, mais il a bel et bien trouvé ses marques pour la première fois à Bakou, courant en P2 pendant la plupart des la course avant d’accélérer et de gagner lorsque son coéquipier a crevé. Lorsqu’il a ensuite terminé en P3 en France, il semblait que Red Bull avait enfin trouvé le deuxième pilote qu’ils recherchaient.

Cependant, une mauvaise forme a soulevé à nouveau des points d’interrogation, mais il a bel et bien fait ses preuves lors des sept dernières courses en remportant trois podiums et a deux fois rendu une énorme faveur à Verstappen en repoussant héroïquement Hamilton en Turquie et Abu Dhabi avec quelques glorieuse course roue à roue.

En termes de rythme seul, le Mexicain n’a pas été assez bon pendant la majeure partie de l’année, mais le fait qu’il s’agissait de sa première saison dans une voiture notoirement difficile à conduire lui a valu une certaine latitude, et il a finalement réussi grâce à ses performances à l’entreprise en fin d’année. Il a peut-être marqué moins de points que Bottas, mais il était le meilleur des deux quand cela comptait le plus. sept

Carlos Sainz : Avant cette saison, Sainz était largement considéré comme un très bon pilote, mais peut-être pas tout à fait parmi les meilleurs. Maintenant, ce n’est plus le cas.

Contrairement à tant d’autres qui avaient rejoint de nouvelles équipes, l’Espagnol s’est adapté extrêmement rapidement à sa nouvelle machine, marquant des points dans cinq de ses six premières courses avec une excellente finition P2 à Monaco, le point culminant.

Après avoir échoué à ajouter à son décompte en France, il a marqué des points dans chaque course d’Autriche à Abu Dhabi, remportant trois autres podiums dans le processus pour s’assurer qu’il terminait l’année devant Leclerc au classement. Cependant, s’il était réellement meilleur que le Monégasque est très discutable car il a traîné samedi et dimanche face à face avec une marge décente et a peut-être eu plus de chance de son côté que son coéquipier.

Le fait qu’il y ait même un débat à avoir est un énorme compliment pour lui. De plus, étant donné que c’était sa première année, il ne fera sûrement que s’améliorer, ce qui est une pensée très excitante en effet. 8.5

Quelle année @LandoNorris a eu… en voici à 22 ! #F1 pic.twitter.com/j9374L1EvK – Formule 1 (@F1) 13 novembre 2021

Lando Norris : Beaucoup attendu Norris être le numéro deux du nouveau coéquipier Ricciardo en 2021, mais il a pris les choses en main et est devenu le chef d’équipe avec des performances de premier ordre tout au long de la saison.

Au cours de la première moitié de la saison, il n’y avait sans doute personne autour de lui qui conduisait mieux que lui, car il a remporté trois podiums et a terminé dans le top cinq dans toutes les courses sauf une grâce à des commandes parfaites week-end après week-end.

La seconde moitié de l’année a également bien commencé avec sa deuxième place en Italie et sa première pole position en Russie. Cependant, il a gâché une victoire là-bas en jugeant mal les conditions et n’a pas réussi à terminer plus haut que P7 pour le reste de l’année, bien que cela soit en partie dû au fait que McLaren a baissé la hiérarchie.

Il sera déçu de ne pas avoir pu tenir et terminer dans le top 5 du classement pour la première fois, mais le Britannique devrait néanmoins être ravi de sa saison. Dans l’ensemble, il y avait très peu de meilleurs interprètes. 9

Charles Leclerc : Compte tenu des normes élevées qu’il se fixe, Leclerc a été un peu déçu de sa saison 2021 une fois celle-ci terminée, mais ce n’était en aucun cas une mauvaise année.

Certes, il a été dominé par un coéquipier pour la première fois en F1, mais cela ne dit pas tout, puisqu’il a terminé devant Sainz la plupart du temps le samedi et le dimanche. Quand il était à son meilleur, il avait clairement l’air le plus fort des deux.

Bien qu’il ait remporté deux pole positions et presque gagné à Silverstone, il a également commis une erreur étrange, comme sa chute après son tour de pole à Monaco qui lui a coûté une énorme chance de victoire lors de sa course à domicile, et Sainz avait tendance à être le un pour intensifier plus quand une grande opportunité s’est présentée

Cela étant dit, le joueur de 24 ans a toujours très, très bien conduit le plus souvent et reste au même niveau que Hamilton et Verstappen à son époque. 8.5

Daniel Ricciardo : Les pilotes ont souvent une saison en deux moitiés, luttant d’un côté de la pause estivale et prospère de l’autre, et c’était le cas plus pour Ricciardo que pour quiconque cette année.

La première moitié de sa première année avec McLaren a été, pour être franc, mauvaise. Bien qu’il ait terminé quatre fois dans le top six, il était très loin de son coéquipier et des pilotes Ferrari pendant la plupart des week-ends alors qu’il luttait pour s’habituer à sa nouvelle voiture.

Sur une note plus positive, il a vraiment intensifié les choses dans la seconde moitié de la campagne, gagnant à Monza avec une performance tout simplement parfaite et étant souvent plus qu’un match pour Norris, bien qu’il ait encore eu quelques mauvais tours aussi.

Il ne reviendra pas sur la saison avec trop d’affection, mais ses performances une fois qu’il était plus à l’aise avec sa voiture ont montré que le meilleur pilote est toujours là. Attendez-vous à le voir beaucoup plus souvent l’année prochaine. 6

La saison ✌🏼2021 officiellement terminée était géniale dès le premier jour. Merci à tous ceux qui se sont impliqués et qui nous ont soutenus !!🙏🏼 Ce bureau va me manquer. pic.twitter.com/K9TlvFSogY — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 15 décembre 2021

Pierre Gasly : Gasly a relancé sa carrière en Formule 1 avec une saison 2020 très solide et l’a suivie d’une encore meilleure en 2021, le Français étant sans aucun doute l’un des pilotes de la saison.

Il a été l’un des plus performants des qualifications à maintes reprises, bénéficiant d’une position moyenne sur la grille plus élevée que tout le monde, à l’exception des paires Mercedes et Red Bull dans une voiture dans laquelle son coéquipier n’a souvent pas réussi à entrer en Q3.

Les dimanches n’ont pas été mauvais non plus, puisqu’il a décroché neuf tops six, dont un podium, et n’a réussi à marquer des points qu’en atteignant la ligne d’arrivée à trois reprises.

Il a parfois eu du mal à produire un rythme de course élevé, mais la plupart du temps, il a été extrêmement impressionnant tout au long du week-end. Que quelqu’un offre à ce type une voiture de qualité bientôt, s’il vous plaît. Il le mérite. 9

Fernando Alonso : La même chose peut être dite pour Alonso qui est revenu après trois saisons loin de la Formule 1 et avait l’air de ne jamais partir, conduisant souvent aussi bien qu’il le faisait quand il était plus jeune.

Il n’a pas vraiment touché le sol, étant le deuxième meilleur de son coéquipier Esteban Ocon pour les cinq premiers tours, mais une fois qu’il a trouvé ses marques après cela, tous les doutes sur ses capacités ont disparu, faisant de lui l’un des meilleurs joueurs de la grille. .

Les faits saillants ont été sa finition P3 au Qatar et sa défense époustouflante contre Hamilton en Hongrie qui a valu à son équipe une victoire, et ce ne sont que deux des nombreux entraînements de premier ordre qu’il a livrés le dimanche.

Il y a place à l’amélioration en ce qui concerne le rythme absolu et un pilote de son calibre aurait espéré une plus grande marge sur son coéquipier, mais il n’allait jamais retrouver immédiatement son apogée lors de sa première saison. S’il peut s’appuyer là-dessus l’année prochaine et qu’on lui donne une voiture de haut niveau, il ne fait aucun doute qu’il peut se battre contre les meilleurs. 8.5