Notes des pilotes de PlanetF1 pour la saison F1 2021 : 1ère partie

Nous lançons nos notes de pilotes pour la campagne 2021 avec ceux qui ont terminé dans la moitié inférieure du classement du Championnat du monde.

Voici à quel point nous pensons que chacun d’eux a bien conduit cette année…

Esteban Ocon : Il y avait des points d’interrogation sur les capacités d’Ocon après un retour sur la grille assez médiocre en 2020, mais l’Alpine a encore fait ses preuves cette année.

Il y a peu de coéquipiers plus formidables que Fernando Alonso, et le Français a été plus qu’un match pour lui pendant la majeure partie de l’année, marquant seulement sept points de moins et tirant la bataille des qualifications. C’est un record dont on peut être fier.

Il a eu quelques mauvais week-ends où il était de loin le deuxième meilleur de l’Espagnol, mais il en a eu de bons aussi. Le point culminant a bien sûr été lorsqu’il a remporté la victoire en Hongrie, mais ce n’était pas le seul pilote en tête avec lui à quelques secondes d’un podium en Arabie saoudite et il a énormément impressionné au Portugal et au Qatar également.

le Alpin pilote est devenu un vainqueur de la course, a tenu tête à l’un des meilleurs et a restauré sa réputation dans le processus. S’il peut faire un autre pas en avant en 2022 et prendre le dessus sur Alonso, il ne fait aucun doute qu’il est un grand talent. 8

Sebastian Vettel : Vettel était un autre pilote que beaucoup n’ont pas noté particulièrement bien après son désastreux 2020, et bien qu’il n’en ait pas fait assez pour bannir complètement ces doutes, il a certainement montré qu’il y avait encore de la vie en lui.

Malheureusement pour l’Allemand, la machinerie à sa disposition a été bien plus faible qu’il ne l’aurait espéré, Aston Martin étant souvent la plus lente des équipes de milieu de terrain. Compte tenu de cela, le fait qu’il ait franchi la ligne d’arrivée dans le top cinq à quatre reprises et à deux reprises en P2, même s’il a finalement été disqualifié en Hongrie, est extrêmement impressionnant.

On ne peut pas en dire autant de la façon dont il se compare à son coéquipier, mais il était toujours le plus fort des deux pilotes pendant la majeure partie de l’année, mais peut-être pas aussi confortablement que beaucoup l’attendraient d’un pilote de son calibre.

En fin de compte, le quadruple champion du monde a fait assez pour montrer qu’il l’a toujours et qu’il mérite une place sur la grille, même s’il est difficile de ne pas penser qu’il a dépassé son meilleur niveau. Cela deviendra plus clair s’il a une meilleure voiture sous lui l’année prochaine. sept

Balade de Lance : En regardant comment il se compare à son coéquipier, Stroll a sans aucun doute fait un pas en avant décent en 2021, mais ce n’était pas vraiment assez grand pour inciter les gens à s’asseoir et à le remarquer.

En termes de performances le jour de la course, il s’agissait sans doute de sa meilleure saison à ce jour, le Canadien terminant le plus souvent devant Vettel et terminant plus de courses dans le top 10. Les choses n’étaient cependant pas parfaites avec lui commettant pas mal d’erreurs et échouant. pour réclamer les gros points que son coéquipier a fait.

Cependant, le principal problème pour lui était son rythme au tour, illustré par le fait qu’il n’a surpassé que Vettel, un homme qui n’est sans doute pas aussi rapide qu’avant, huit fois. Ses entraînements de récupération étaient souvent excellents, mais le fait qu’il ait dû récupérer si souvent d’un mauvais samedi est un problème.

Affrontant un quadruple champion du monde, Stroll a finalement eu la chance de se débarrasser de son étiquette de conducteur payant, mais ne l’a pas saisie. Sur une note plus positive, sa conduite était, dans l’ensemble, la meilleure qu’elle ait été depuis son passage en F1. 6

je l’envoie absolument dans le dernier tour de la saison 2021 🔥 quel mouvement @yukitsunoda07 !! pic.twitter.com/XVO5MXiqsI – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 16 décembre 2021

Yuki Tsunoda : On attendait de grandes choses Tsunoda avant son année recrue sur la grille, mais même s’il y a eu quelques éclairs brillants, il n’a pas été à la hauteur des attentes élevées.

Pendant la majeure partie de l’année, il était loin de son coéquipier Pierre Gasly dans tous les domaines, étant fermement deuxième le samedi et le dimanche. Il n’avait tout simplement pas un bon rythme et faisait trop souvent des erreurs coûteuses, même pour une recrue.

Ce n’était pas si mal, il a montré à quel point il est talentueux avec d’excellents pilotes dominicaux à Bahreïn, à Bakou, en Hongrie et à Abu Dhabi, bien que deux de ces week-ends aient consisté en des accidents antérieurs. Lors de la manche finale en particulier, il était clair qu’il y avait un pilote de haut niveau quelque part.

Il ne fait aucun doute que lorsqu’il y participe, le pilote japonais est un énorme talent, mais il doit être bien plus qu’une poignée de courses en 2022 maintenant qu’il a une saison d’expérience à son actif. 5

George Russell : Avec le passage du Britannique chez Mercedes l’année prochaine, la campagne 2021 s’est avérée être la dernière de Russell avec Williams, et c’était sans aucun doute sa meilleure.

Comme cela a toujours été le cas, il était l’un des meilleurs pilotes de la grille en qualifications, son tour tout simplement magnifique à Spa lui a valu un départ en première ligne et son premier podium, dans une voiture qui était l’une des plus lentes de la la grille.

Ce qui a vraiment rendu la campagne si bonne pour lui, ce sont ses performances améliorées le dimanche. Alors que neuf de ses 16 points ont été gagnés lors de son tour de qualification à Spa, le reste est venu grâce à trois excellentes performances.

Il y a encore de la place pour l’amélioration, comme en témoigne son accident à Imola et sa mauvaise réaction, mais tous les signes suggèrent qu’il est plus que suffisamment bon pour intensifier et s’associer à Lewis Hamilton. 8

Kimi raikkonen: La dernière saison de Kimi en tant que pilote de Formule 1 s’est avérée plutôt sans incident, il a montré un aperçu de la capacité qui a fait de lui l’un des meilleurs.

Pour la première fois depuis qu’il a rejoint l’équipe, le Finlandais était le pilote Alfa Romeo le plus lent en qualifications et relativement confortable aussi, étant sur-qualifié 13 fois par Antonio Giovinazzi.

Même s’il manquait de rythme, sa technique de course était toujours très bonne et l’a vu marquer 10 des 13 points de l’équipe avec quatre entraînements de premier ordre qui ont montré même à son âge qu’il est assez bon pour concourir au plus haut niveau.

Il ne fait aucun doute qu’il n’est plus aussi bon qu’avant, mais c’était quand même une dernière année qui lui a permis de quitter le sport la tête haute et a servi de fin décente à une merveilleuse carrière. sept

Nicolas Latifi : La deuxième saison de Latifi en tant que pilote de Formule 1 n’avait rien de spécial mais était au moins une solide amélioration par rapport à sa première dans un certain nombre de domaines.

Le Canadien a réussi à surclasser Russell pour la première fois, puis à recommencer plus tard dans l’année, sortant également de la Q1 quatre fois et allant souvent plus vite qu’au moins une Alfa Romeo ainsi que la paire Haas. Cela étant dit, il était encore loin de son coéquipier la plupart du temps.

Les choses se sont également améliorées le dimanche alors qu’il a remporté ses premiers points en F1 avec une excellente 7e place au Grand Prix de Hongrie et a presque ajouté à son palmarès à Monza et en Arabie saoudite.

Si vous comparez sa saison à celle de Russell, ce n’était pas du tout une excellente saison, mais si vous la comparez à la sienne précédente, c’était clairement un pas dans la bonne direction. 6

Antonio Giovinazzi : Giovinazzi a lui-même fait un pas dans la bonne direction, mais n’a tout simplement pas fait assez en courses pour conserver sa place sur la grille pour la campagne 2022.

Ses samedis ont été généralement excellents avec l’Italien beaucoup plus rapide que Raikkonen et il a atteint la Q3 à quatre reprises, ce qui, compte tenu de la machine dont il disposait, est tout un exploit.

Cependant, ses performances dans les courses étaient loin d’être aussi bonnes. Bien qu’il ait eu sa juste part de malchance, il n’avait souvent tout simplement pas le rythme ou l’habileté de course pour rester en tête des voitures plus rapides, ni celles qui lui étaient égales.

C’est dommage que son temps en F1 semble être terminé pour de bon étant donné qu’il a parfois montré qu’il pouvait être un pilote très rapide dans sa journée, mais tout bien considéré, il ne peut pas trop se plaindre de la décision de son équipe d’abandonner. lui. Il n’a tout simplement pas joué quand c’était le plus important. 6

Dernière course de la saison✅ Vraiment content de notre performance, sympa de finir en beauté !

Félicitations à @Max33Verstappen pour avoir remporté le championnat. #MSC47 #HaasF1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/XxtYxEhTUf – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 12 décembre 2021

Mick Schumacher : Avec lui dans la voiture la plus lente sur la grille de loin, cela allait également être une année recrue difficile pour Schumacher, et il peut être satisfait de la façon dont il l’a gérée.

Le seul pilote qui avait des machines comparables à lui était son coéquipier et il a remporté leur bataille au sein de l’équipe avec facilité, n’étant sur-qualifié qu’une seule fois par Mazepin et le battant 11 fois dans les 14 courses terminées. L’Allemand a également parfois réussi à combattre une Williams ou une Alfa Romeo et a bien conduit dans de telles batailles.

Le gros inconvénient était sans aucun doute le nombre de fois où il s’est écrasé avec lui, ce qui a coûté beaucoup d’argent à son équipe en raison des dommages causés par ses erreurs, apparemment plus que tout autre pilote.

Cela étant dit, c’était toujours une bonne année pour les débutants, et avec lui qui gagne plus d’expérience et sa voiture s’améliore sûrement l’année prochaine, le seul moyen est de monter, ce qui est une idée passionnante. sept

Nikita Mazepin : Pour Mazepin en revanche, sa conduite a autant besoin d’amélioration que la voiture Haas. Bon, peut-être pas tout à fait, mais c’est proche.

Le Russe a été beaucoup, beaucoup plus lent que Schumacher tout au long de la saison, et le rythme n’était pas son seul problème avec lui, exaspérant un certain nombre de pilotes avec ses mouvements agressifs et sans doute dangereux.

Il s’est au moins amélioré dans les deux domaines vers la fin de l’année, mais devra faire à un rythme plus rapide la saison prochaine s’il veut convaincre les gens qu’il est dans le sport en raison de ses capacités plutôt que de son argent. 4