Notes des pilotes du Grand Prix d’Abu Dhabi

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont donné à la saison 2021 la fin qu’elle méritait lors d’un remarquable Grand Prix d’Abou Dhabi.

Voici à quel point nous pensons que chaque pilote a performé lors de la finale de la saison…

Max Verstappen : Verstappen était sous une pression absolument énorme tout le week-end mais ne l’a pas laissé faire, avec le Néerlandais au volant aussi bien qu’à Abu Dhabi pour sceller son tout premier titre.

Il s’est dirigé vers les qualifications sur le pied arrière mais a pris la pole position avec un tour absolument époustouflant, bien que sa journée ait été ternie par un blocage en Q2 qui l’a obligé à commencer la course sur des softs. Ledit départ n’était pas bon non plus, car il est mal sorti de la ligne et a perdu l’avance sur Hamilton.

À partir de ce moment-là, il était parfait, tirant absolument tout de sa voiture tour après tour pour rester en contact avec son rival et bien en avance sur le reste du peloton. Sa récompense pour cela était une chance dans le dernier tour de réclamer sa couronne, et il l’a prise d’une manière remarquablement cool, réussissant la passe parfaite.

Qu’il aurait dû avoir une telle chance est très discutable, mais le fait qu’il ait mérité le championnat du monde ne l’est pas, pour son pilotage lors de la dernière course et de la saison dans son ensemble. 9.5

Cet extraordinaire tour final de la course au titre 2021 dans son intégralité 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Lewis Hamilton: Le septuple champion du monde a peut-être subi le plus grand chagrin de sa carrière, mais il n’aurait absolument rien pu faire de plus pour tenter de décrocher sa huitième place ce jour-là.

Il pourrait peut-être avoir le précédent, avec son tour de qualification peut-être pas tout à fait parfait, mais il a plus que compensé cela immédiatement le jour de la course avec un excellent départ, même s’il a eu un peu de chance de conserver la tête après avoir été large plus tard. dans le tour et donnant à Verstappen une chance de le dépasser, ne restant devant qu’en coupant le virage.

Cela et son incapacité à dépasser Perez rapidement, malgré le fait que le Mexicain ait des pneus beaucoup plus vieux, ont été ses seuls moments relativement mauvais le jour de la course, avec à la fois son rythme et sa gestion des pneus très impressionnants, en particulier dans son dernier relais.

Grâce à cela, il serait devenu champion du monde pour la huitième fois si Latifi n’avait pas chuté et que la FIA n’avait pris une décision controversée et quelque peu anormale. Alors que Verstappen remportait le titre, l’homme Mercedes aussi. si seulement il pouvait y avoir deux gagnants… 9.5

Carlos Sainz : Oui, il y avait effectivement d’autres pilotes dans cette course, et Sainz a été le premier d’entre eux à franchir la ligne après un excellent parcours pour terminer une excellente année.

Il a été l’un des pilotes les plus marquants des qualifications, prenant la 5e place devant Bottas et son coéquipier, puis devant Norris en début de course grâce à d’excellents premiers virages.

Les choses étaient relativement calmes pour lui après cela avec lui restant confortablement devant tout le monde sauf Hamilton et les Red Bulls. Lorsque la Safety Car s’est ensuite débarrassée de l’écart qu’il avait accumulé, il est resté calme et a effectué un redémarrage parfait.

Le résultat lui a valu la 5e place du classement et lui a valu sa bataille intra-équipe avec Leclerc, ce qui est un exploit énorme. S’il est tout aussi confortable dans la voiture de l’année prochaine, il n’y a pas de limite à ce qu’il peut faire. dix

Allons gooooo P4 !!!!! – /Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) 12 décembre 2021

Yuki Tsunoda : Ce fut une année recrue difficile pour Tsunoda, mais il l’a terminée en beauté, profitant de loin de son meilleur week-end de course de la saison.

Pour peut-être la première fois en 2021, il a été le plus rapide des deux AlphaTauris tout le week-end, dépassant confortablement Gasly et restant devant lui pendant toute la course. Alors que le Français se battait pour entrer dans le top 10, le joueur de 21 ans a résisté à Bottas et s’est battu avec Leclerc.

Il a finalement terminé devant les deux ainsi que son coéquipier, gardant son sang-froid lors du redémarrage final pour obtenir son meilleur résultat en F1. Plus de la même année l’année prochaine et nous pourrions avoir un pilote très excitant entre nos mains. dix

Pierre Gasly : Souvent dans la dernière partie de la saison, Gasly a été excellent le samedi et a lutté le dimanche, mais c’était entièrement l’inverse à Abu Dhabi.

Il n’était nulle part en qualifications, n’ayant pas rejoint Tsunoda en Q3, mais une excellente gestion des pneus, ainsi qu’un VSC bien chronométré, l’ont vu grimper à la 9e place après avoir été long avec son premier train de pneus.

Le Français a ensuite profité d’un nouveau jeu de caoutchouc pour dépasser Alonso avec un grand coup avant que des problèmes pour Norris et Perez ne lui gagnent quelques places supplémentaires.

La chance était certainement de son côté, et son rythme absolu n’était pas génial, mais c’était quand même un bon pilotage dominical de l’un des pilotes de la saison. 8

VAltteri Bottas : On ne peut pas en dire autant de Bottas qui, lors de sa dernière manche en tant que pilote Mercedes, n’a pas pu rejoindre son coéquipier dans la lutte aux avant-postes à aucun moment du week-end.

Pour sa défense, il a dû passer à un vieux moteur pour les qualifications, mais il aurait quand même dû faire mieux que P6 compte tenu de la voiture dont il disposait, et il en va de même pour ses performances le lendemain.

Le Finlandais a pris un mauvais départ, tombant à la 8e place, puis a eu du mal à dépasser les coureurs du milieu de terrain devant lui lors de son premier relais, sans réussir à dépasser.

Son deuxième relais était au moins meilleur avec le dépassement de Leclerc, mais c’était trop peu trop tard. Son travail principal avait été d’aider son coéquipier à remporter le titre, et il ne l’a pas fait. Bien que, dans l’ensemble, il ait été un excellent numéro deux pour Hamilton, ce genre de conduite est en grande partie la raison pour laquelle il a perdu son siège. 4

Lando Norris : Comme cela a été le cas dans la grande majorité des manches cette saison, Norris a été l’un des plus performants tout au long du week-end à Abu Dhabi.

Il était peut-être LE pilote hors du commun en qualifications, plaçant sa McLaren en P3 devant une Red Bull et une Mercedes grâce à un brillant dernier tour lancé, mais les choses ne se sont pas si bien passées en début de course avec Perez et Sainz. le dépasser.

Le Britannique n’a pas fait grand-chose de mal après cela, restant devant le reste du peloton malgré quelques problèmes mécaniques, et il aurait terminé P5 sans une crevaison lente dans les phases finales.

Son départ était mauvais et il aurait peut-être pu mieux gérer ses pneus, mais dans l’ensemble, ce fut un autre week-end fort pour le McLaren homme. 8

Fernando Alonso : Alonso a terminé ce qui a été une excellente première saison de retour en F1 pour lui avec un week-end de course final quelque peu mitigé.

Il a eu du mal avec le rythme tout le week-end, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Q3 et étant sur-qualifié par son coéquipier samedi et semblant prêt à terminer bien en dehors des points au début de la course.

Sa capacité à faire durer ses pneus lui a valu un coup de fortune sous la forme d’un VSC et il s’est battu pour rester dans le top 10 après cela, repoussant Ocon et Leclerc.

Ce n’était en aucun cas son meilleur week-end, mais même quand il n’est pas à son meilleur, il n’est toujours pas à moitié mauvais. sept

Esteban Ocon : Pas pour la première fois cette année, Ocon a semblé être le pilote alpin le plus fort pendant une grande partie du week-end à Abu Dhabi et méritait peut-être de terminer devant son coéquipier.

Il l’a fait en qualifications avec des tours impressionnants et a fait un solide début de course, restant en 9e position où il semblait prêt à terminer jusqu’à ce que le VSC lui perde une place face à Alonso.

Après cela, il a bien fait de rester en P10 sous la pression des pilotes derrière lui qui étaient dans des voitures plus rapides. Bref, une belle fin de saison. 8

Charles Leclerc : Ce n’était pas une fin si heureuse en 2021 pour le Ferrari de Leclerc qui était de loin le deuxième meilleur de son coéquipier tout au long de la finale de la saison.

Il se qualifie à deux places de Sainz et comme l’Espagnol, gagne une place au départ en dépassant Bottas. Il n’a cependant pas pu défier l’autre Ferrari, combattant plutôt Tsunoda après avoir commis une erreur.

Le Monégasque aurait très probablement prévalu dans cette bataille et marqué au moins quelques bons points mais il a perdu un certain nombre de places lorsqu’il s’est arrêté sous le VSC et n’a pas pu passer les Alpines et revenir dans le top 10.

Dans l’ensemble, même s’il a eu de la malchance, ce n’était pas non plus le meilleur week-end de sa part avant cela. 6

Sebastian Vettel #AbuDhabiGP pic.twitter.com/aXULXY9. – Bruno HQ (@iPicsHQ) 12 décembre 2021

Sebastian vettel: Dans une voiture qui a été la plus lente au milieu de terrain tout le week-end, Vettel n’a jamais pu se qualifier pour un top 10, mais était au moins la meilleure Aston Martin.

Ce n’était pas le cas en qualifications, l’Allemand n’ayant pu atteindre la 15e place que deux places derrière Stroll, mais il a devancé le Canadien le jour de la course avec un excellent plongeon à l’intérieur.

Il est ensuite resté en tête pour le reste de la course mais n’a pas eu le rythme pour vraiment défier quelqu’un d’autre. Pour ce qui est de conduire seul, la journée a été décente et il a obtenu de l’argenterie pour ses dépassements cette année. sept

Daniel Ricciardo : Malheureusement pour lui, ce fut encore un week-end à oublier pour le Honey Badger avec lui loin de son coéquipier tout au long de celui-ci.

L’Australien vient tout juste d’accéder à la Q3 et n’a pas pu aller plus vite que quiconque alors que Norris a pris la P3, et il avait un rythme de course similaire, n’ayant jamais pu devancer quelques pilotes dans des voitures plus lentes que la sienne.

Bref, ce n’était pas un bon week-end, la seule consolation étant qu’il n’a pas fait de grosses erreurs. 5

Balade de Lance : Comme Vettel, les mains de Stroll étaient liées par les machines dans lesquelles il se trouvait, ce qui lui a permis de devancer les retardataires tout au long du week-end.

L’Allemand était bien sûr son concurrent le plus proche et il s’est classé deuxième dans leur bataille, étant dépassé tôt par lui et incapable de revenir en tête par la suite. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur sa finale. 6

Mick Schumacher : Lors d’un week-end au cours duquel son père était probablement plus mentionné que lui, Schumacher a fait du très bon travail, surpassant son coéquipier avant de franchir la ligne d’arrivée indemne en tant que seul Haas le jour de la course. Espérons que l’année prochaine, nous pourrons voir ce qu’il peut faire dans une meilleure voiture. sept

N’a pas fini :

Max Verstappen 🗣️ « Checo est une légende. » Sergio Perez fait un excellent travail pour contenir Lewis Hamilton et réduire l’écart pour son coéquipier Red Bull… Sky Sports F1

https://t.co/TJHGarBsm4

#️⃣ #SkyF1 | #F1 | #AbuDhabiGP pic.twitter.com/u9f7ps4osb – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 12 décembre 2021

Sergio Perez : Comme Bottas, le travail principal de Perez à Abu Dhabi était d’aider son coéquipier, et il a joué ce rôle bien mieux que le Finlandais, étant l’ailier parfait.

Les qualifications étaient correctes mais pas excellentes avec les qualifications mexicaines en deuxième ligne devant Bottas mais derrière Norris, mais il s’est vite rattrapé en dépassant la McLaren en début de course.

Après cela, il a ensuite fait durer ses pneus tendres remarquablement longtemps – bien plus longtemps que quiconque – afin qu’il puisse ralentir Hamilton, et la façon dont il l’a fait était encore plus remarquable avec son passage roue à roue avec le Britannique. pendant deux tours, permettant à Verstappen de gagner huit secondes. Une fois ce travail terminé, il a finalement été aux stands et semblait prêt à prendre la troisième place avant qu’un problème mécanique ne mette fin à sa course.

Bien que son rythme absolu aurait pu être meilleur, il s’agissait toujours d’un excellent effort de Checo et qui a énormément aidé son coéquipier et son équipe. 9

Nicolas Latifi : Latifi a eu un bon samedi, surclassant Russell, et un assez mauvais dimanche, étant celui qui s’est écrasé et a causé le carnage tardif. Du côté positif, il devançait son coéquipier avant que le Britannique ne se retire, et a probablement obtenu quelques Heinekens de Red Bull dimanche soir. 6

Antonio Giovinazzi : Giovinazzi avait également l’avantage sur son coéquipier lors de sa dernière course de F1 pour Alfa Romeo, étant le plus rapide des deux tout le week-end avant qu’un problème hydraulique ne le mette fin. Il peut être fier de la façon dont il a terminé la saison. sept

George Russell : Le sort impressionnant de Russell avec Williams n’a pas eu une fin impressionnante avec lui aux prises avec le rythme tout le week-end avant que sa boîte de vitesses ne l’abandonne. Étant donné qu’il est maintenant chez Mercedes, il ne sera pas trop déprimé. 5

Kimi raikkonen: Kimi non plus, qui n’a pas eu le week-end dernier de rêve, a eu du mal à se qualifier et a abandonné la course à cause d’un problème de freins après avoir heurté le mur. Il ne s’en souciera probablement pas, et cela n’enlève bien sûr rien à sa merveilleuse carrière. Il va nous manquer. 5