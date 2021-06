Notes des pilotes du Grand Prix de France

Pour la première fois depuis son retour au calendrier, le Grand Prix de France a tenu ses promesses, de même que nombre de pilotes…

Voici comment nous avons évalué les performances de chaque pilote au Grand Prix de France…

Max Verstappen : Après s’être fait voler 25 points à Bakou, Verstappen était en mission pour faire amende honorable cette fois-ci, et l’a fait avec encore un excellent lecteur.

Les choses n’ont pas bien commencé car il a commis une erreur en cédant la tête à Hamilton, mais il a affiché un excellent rythme pour retirer l’undercut et revenir devant le Britannique.

Certes, sa victoire était en grande partie due à la stratégie que son équipe avait choisi de le mettre, mais il l’a quand même exécutée à la perfection, et ce n’était pas une mince affaire.

Pour gagner, il a dû trouver l’équilibre parfait entre être assez rapide pour rattraper les deux de tête et faire durer ses pneus. Oh, et il a dû dépasser deux Mercedes.

Il a parfaitement fait tout ce qui précède pour vraiment prendre les commandes dans la lutte pour le titre avec un week-end vraiment impressionnant qui comprenait également la pole position. Son erreur au départ est la seule chose qui l’empêche d’obtenir un 10 parfait. 9

Lewis Hamilton: Il a peut-être perdu contre Verstappen samedi et dimanche, mais celui d’Hamilton conduire à travers le week-end n’était pas du tout pauvre.

Après avoir raté la pole position avec une marge décente, il a rapidement fait amende honorable en course en prenant un bon départ et en prenant la tête. Le Britannique est également resté assez confortablement en tête, affichant un rythme impressionnant. Et puis sont venus les arrêts au stand.

Il n’a pas été assez rapide pour repousser la contre-dépouille de Verstappen, mais une fois que le Néerlandais est revenu aux stands, la préservation des pneus plutôt que le rythme est devenue la priorité. Il a fait aussi bien qu’il a pu dans ce département, faisant durer ses efforts jusqu’à la fin, et il était assez rapide aussi tout bien considéré, mais ce n’était pas suffisant.

Étant donné que son équipe a choisi de le mettre sur une stratégie à guichet unique, il n’aurait vraiment pas pu faire grand-chose de plus pour essayer de gagner. 9

Sergio Perez : Après un démarrage lent de la procédure, Checo a finalement livré le type exact de performance dont Red Bull avait besoin de lui.

Il n’a pas réussi à égaler le rythme des trois premiers en qualifications, et cela semblait être à nouveau le cas au début de la course. Mais ce qui lui manquait en vitesse, il l’a rattrapé grâce à la gestion des pneus, lui permettant d’aller plus longtemps que les autres lors de son premier relais.

Cela s’est avéré crucial, lui permettant de n’avoir à passer qu’une seule fois, mais aussi de lui donner un meilleur rythme que les pilotes Mercedes vers la fin. Il l’a utilisé pour dépasser Bottas et obtenir son deuxième podium d’affilée.

Il y a encore des progrès à faire en termes de rythme absolu, en particulier le samedi, mais le Mexicain peut toujours être satisfait de sa journée de travail. 8

Valtteri Bottas : Avant la fin du week-end, Bottas semblait être le plus fort des pilotes Mercedes, mais n’avait pas tout à fait ce qu’il fallait quand les choses importaient.

Il a terminé juste derrière Hamilton en qualifications et y est resté pendant toute la course, ce qui est au moins bien mieux que la façon dont les choses se sont passées pour lui à Bakou. Il y a même eu des moments où il a semblé aussi rapide sinon plus rapide que le Britannique.

C’était une stratégie à laquelle il ne voulait pas participer et qui lui a fait perdre une place sur le podium, et vous ne pouvez pas vous empêcher d’être désolé pour lui étant donné qu’il n’y a été mis que pour être un obstacle au service de Hamilton. Il n’était pas bon non plus, faisant une erreur en laissant passer Verstappen.

Il ne fait aucun doute que c’était un affichage bien amélioré du Finlandais dans l’ensemble, mais il veut éviter d’être à nouveau le mitrailleur arrière, il a juste besoin d’être un peu plus rapide. 7.5

Cote à cote. 🤝 C’est P5 pour Lando et P6 pour Daniel au #GP de France. 🇫🇷🏁 Plus de points au tableau pour marquer un grand week-end de course pour l’équipe. pic.twitter.com/SEWohncbQs – McLaren (@McLarenF1) 20 juin 2021

Lando Norris : Une autre course, un autre top cinq pour Lando. Quel beau début de saison il a connu.

Les premières étapes de son dimanche ont été pour le moins miteuses. Il prend un mauvais départ pour perdre deux places puis sort de la piste en tentant de reprendre l’avantage sur son coéquipier. Il a gardé la tête baissée et a récupéré avec style.

Comme Perez, il a assez bien géré ses pneus pour rouler un peu plus longtemps sur son premier train de pneus, et cela a porté ses fruits plus tard dans la course car il avait plus de rythme que tout autre pilote de milieu de terrain et a commencé à se frayer un chemin dans l’ordre. .

La course exposée dans sa bataille avec Gasly était géniale, tout comme le reste de ses mouvements. Comme cela a souvent été le cas cette année, ce fut tout simplement un week-end très impressionnant de la part du McLaren homme. 9

Daniel Ricciardo : Ricciardo avait désespérément besoin d’une bonne course en France, et il en a eu une. Peut-être même son meilleur depuis qu’il a rejoint l’équipe.

Parti 10e, il prenait un très bon départ, freinait tardivement pour gagner quelques places, puis restait devant son coéquipier au mérite, dépassant également Alonso d’une belle manœuvre.

Il n’était pas aussi fort sur le pneu à gomme dure, mais s’il a dû s’écarter pour son coéquipier, qui avait une meilleure stratégie, il a quand même battu le reste des pilotes du milieu de terrain et a réussi quelques dépassements.

Nous pensions que le vrai Ricciardo était de retour après le Grand Prix d’Espagne, mais cela s’est avéré être une fausse aube. S’il maintient le niveau auquel il était dans cette course, il sera là pour rester cette fois-ci. 9

Pierre Gasly : Il a peut-être terminé plus bas qu’au départ, mais Gasly a quand même fait une très bonne course.

Le Français a fait autant de courses de roue à roue que n’importe qui dans la course, étant agressif mais juste dans une bataille avec Norris et dépassant Ocon et les deux Ferrari lors de son deuxième relais.

Il n’avait pas assez de rythme pour rester devant les McLaren dont il aurait été un peu déçu, mais c’était par ailleurs une belle journée pour lui. 8

Fernando Alonso : A Bakou, Alonso a banni quelques doutes quant à savoir s’il l’a toujours, et il l’a fait à nouveau au Paul Ricard.

Comme d’habitude, l’Espagnol a réalisé l’un des meilleurs départs de tous, gagnant deux places. Il a rapidement commencé à avoir des problèmes avec ses pneus et a été rapidement dépassé par les deux McLaren.

Il a stabilisé le navire après avoir piqué, repoussant ceux derrière lui et dépassant Leclerc et Sainz pour marquer un nombre de points décent. 8.5

Sebastian vettel: Alonso n’était pas le seul ancien champion du monde au milieu de terrain à profiter d’une bonne journée alors que Vettel s’est frayé un chemin dans le top 10.

Eh bien, en fait, il n’y avait pas trop de combats, car c’était principalement la stratégie qui l’avait fait monter dans l’ordre. L’Allemand est parti en pneus durs et a très bien réussi à les faire durer 38 tours sans être complètement en reste.

Il repart en P11 et revient rapidement dans les points aux dépens de son ancienne équipe. Sept rounds plus tard, il recommence à ressembler à son ancien moi. 8

Balade de Lance : Stroll est passé un peu sous le radar dans la course, mais étant donné qu’il a commencé neuf places là où il a terminé, c’est peut-être un peu injuste pour lui.

Il n’a pas eu de chance de sortir en Q1 samedi et a estimé qu’il aurait besoin de l’aide des éléments pour marquer des points. Il ne l’a pas compris, mais grâce à une bonne conduite, il l’a quand même fait.

Le Canadien s’est régulièrement frayé un chemin à travers le peloton lors de son premier relais, gagnant cinq places dans les premiers tours et continuant de le faire alors que d’autres s’arrêtaient avant lui. Lorsqu’il est finalement rentré lui-même, il a rejoint la P12 et a dépassé Tsunoda et Sainz pour marquer un point.

Compte tenu de son point de départ, c’était tout simplement un résultat fantastique pour lui, il ne fera que gâcher sa malchance samedi. 9

Carlos Sainz : Après une excellente performance en qualifications, Sainz aurait visé à marquer de gros points, mais n’avait tout simplement pas la voiture pour cela.

Cela n’a pas immédiatement semblé être le cas, car le Ferrari pilote a occupé la position P5 pour les premières étapes. Bientôt cependant, ses pneus ont commencé à grainer plus vite que n’importe qui d’autre, lui faisant perdre des places. C’était la même histoire après qu’il ait piqué, avec lui étant loin d’être aussi rapide que ceux autour de lui.

Étant donné que Leclerc a également eu une mauvaise course, il est juste de supposer que ses problèmes ont été causés plus par sa voiture que par sa conduite, mais de toute façon, ce fut un dimanche très décevant après un samedi extrêmement impressionnant. 7

George Russell : Après l’un de ses samedis les moins spectaculaires, il s’agissait, à première vue, d’une course assez classique pour Russell. Il est passé inaperçu, a bien roulé, a gagné quelques places mais n’a finalement pas marqué de points.

C’était un résultat encore meilleur qu’il n’y paraissait étant donné qu’aucun pilote n’a abandonné ou n’a eu d’incident majeur. Il a terminé devant beaucoup de meilleures voitures sur le seul mérite.

Il faut penser que s’il continue à piloter à ce niveau, son premier top 10 avec l’équipe viendra sûrement avant qu’il ne passe très probablement à des choses plus importantes. 8

Yuki Tsunoda : C’était un week-end de deux moitiés pour Tsunoda, et la mauvaise moitié lui a coûté cher.

Dans une voiture qui avait suffisamment de rythme pour se qualifier pour la Q3, il a commis une nouvelle erreur et a chuté en Q1 et a dû commencer la course depuis la voie des stands.

Compte tenu de cela, c’était un pilote de récupération admirable car il a rapidement effacé les retardataires et a même obtenu des pilotes de milieu de terrain, mais c’était pour rien en raison du genre d’erreur qu’il doit vraiment supprimer. 5.5

Esteban Ocon : Comme il s’agissait de sa course à domicile et qu’il venait juste après la signature d’un nouveau contrat, Ocon se serait dirigé vers le week-end au sommet du monde, mais cela n’a pas aidé sa conduite.

Sa séquence de qualifications s’est terminée alors qu’il a été battu par son coéquipier et n’a pas réussi à se qualifier pour la Q3. Sa course n’a guère été meilleure avec l’Alpine qui n’a jamais vraiment menacé le top 10.

Tout le monde a des week-ends libres, mais il doit s’assurer qu’ils ne deviennent pas une récurrence maintenant ou les gens commenceront à remettre en question la décision de l’équipe de le garder, surtout avec Gasly qui impressionne tellement. 5.5

Antonio Giovinazzi : Il y avait quelques pilotes que nous ne pensons pas avoir vu une seule fois pendant la course, et Giovinazzi était l’un d’entre eux.

En regardant son résultat cependant, il a battu son coéquipier samedi et dimanche et n’a pas terminé derrière beaucoup de voitures plus lentes ni battu beaucoup de voitures plus rapides. Nous l’appellerons juste au-dessus de la moyenne. 6.5

Course incroyablement difficile aujourd’hui, nous allons travailler au maximum pour comprendre les enjeux de la course d’aujourd’hui et nous reviendrons plus forts en Autriche. pic.twitter.com/qiaLV5iP9O — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 20 juin 2021

Charles Leclerc : Est-ce encore 2020 ? Leclerc a dû avoir l’impression que c’était le cas puisqu’il a rapidement perdu l’ordre dans les dernières étapes de la course.

Comme avec Sainz, cela était dû au fait que la Ferrari détruisait ses pneus plus que n’importe quelle autre voiture, donc il n’y avait pas grand-chose qu’il pouvait faire, mais ce n’était pas exactement le meilleur week-end pour lui en termes de pilotage. en tous cas.

Il a été battu par son coéquipier lors des qualifications et n’a jamais vraiment fait bonne figure dimanche. Bref, une tournée à oublier. 5

Kimi raikkonen: La même chose peut être dite pour Kimi. La malchance l’a éliminé des qualifications en Q1, et il n’a pas pu progresser beaucoup le jour de la course. Peut-être que les choses auraient été différentes sans le drapeau rouge de samedi, mais être deuxième derrière votre coéquipier en quali et en course n’est jamais bon. 5

Nicolas Latifi : Les choses s’annonçaient plutôt bien en début de course pour Latifi car, après n’avoir pas été à des milles de Russell en qualifications, il a même réussi à le devancer en début de course. Après cela, le Britannique a pris de l’avance et s’est éloigné comme il a toujours tendance à le faire. Cela s’est avéré être à peu près comme d’habitude pour Latifi à la fin. 6

Mick Schumacher : Du côté positif, il a atteint la Q2, n’a pas chuté en course et a de nouveau battu son coéquipier. En revanche, il a chuté en qualifications et n’a pas pu vraiment défier Latifi. Pourtant, généralement un week-end assez positif pour Mick. 6.5

Nikita Mazepin : Mazepin n’en avait pas non plus une terrible selon ses normes. Il n’a pas fait de tête-à-queue dans les séances importantes et n’a pas énervé trop de pilotes, même si son coéquipier n’était pas content de son geste au départ. Cependant, il n’était toujours pas au niveau de l’Allemand en termes de rythme. 5

