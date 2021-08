Notes des pilotes du Grand Prix de Hongrie

Le Grand Prix de Hongrie était plein de chaos et de carnage, et un certain nombre de pilotes y ont livré des performances éblouissantes.

Voici à quel point nous pensons que chaque pilote a bien performé à Budapest…

Esteban Ocon : Esteban Ocon est un vainqueur de course de Formule 1, et avec la façon dont il a piloté, c’est une victoire qui est pleinement méritée.

Après une solide séance de qualifications, le Français a bien fait de rester à l’écart des ennuis au départ et a terminé en P2 en grande récompense. À partir de ce moment-là, il ne s’est pas trompé.

À Vettel, il avait un pilote qui savait gagner des courses, dans une voiture légèrement plus rapide, partout sur lui, et il a incroyablement bien géré cette immense pression, sans commettre d’erreur et en maintenant un rythme décent.

Il y a eu quelques points d’interrogation sur son talent suite à une baisse de forme récemment, mais il a clairement indiqué qu’il était l’un des meilleurs jeunes pilotes avec une performance tout simplement parfaite. dix

Sebastian vettel: Il est peut-être confronté à une perspective très réaliste de se voir retirer sa P2 en Hongrie parce qu’il n’a pas terminé avec assez de carburant, mais en regardant ses performances seules, cette course était sans doute la preuve la plus claire depuis longtemps que Vettel l’a toujours.

L’Allemand a en fait pris un départ terrible, mais cela s’est avéré idéal car il a évité tout le chaos devant lui et s’est retrouvé en P3, juste derrière Ocon. L’arrière de cette Alpine est tout ce qu’il verrait pour le reste de la course.

Comme le Français, il n’a commis aucune erreur et a été, pour la plupart, plus rapide que le leader. Malgré cela, il ne pouvait tout simplement pas réussir une passe pour assurer sa première victoire depuis 2019.

Cet échec et ce qu’il pensait être une performance un peu décevante en Q3 étaient les seuls vrais inconvénients de ce qui était un excellent week-end pour l’homme Aston Martin. 9.5

Lewis Hamilton: Il n’a peut-être pas sa 100e victoire, mais il a la tête du championnat, et il est juste de dire que cela n’a pas été facile.

Il semblait que ce serait le cas au début car, après que son coéquipier ait éliminé les Red Bulls et lui-même, tous Hamilton avait à faire était de ne faire aucune erreur et la victoire serait la sienne. Il a cependant échoué dans ce département car il était le seul homme à décider de ne pas s’arrêter pour le slick à la fin du tour après le drapeau rouge, ce qui l’a obligé à passer du premier au dernier.

À son crédit cependant, sa récupération après cette erreur de jugement était très, très bonne. Il avait la plupart du temps un rythme effréné et, sur une piste où il est extrêmement difficile de doubler, il a tout de même dépassé un certain nombre de voitures.

Le temps qu’il a pris pour effacer Alonso lui a peut-être coûté la victoire, tout comme la mauvaise décision de ne pas s’arrêter avant le redémarrage, mais c’était quand même une très bonne conduite dans l’ensemble et qui pourrait s’avérer cruciale dans la lutte pour le titre. 8.5

Carlos Sainz : Terminer 11 places là où vous avez commencé et rater de peu un podium en piste alors que vous êtes dans une voiture de milieu de terrain, c’est, pour le dire plutôt docile, pas mal du tout.

C’est certes de sa faute s’il a commencé la journée en P15 alors qu’il s’est écrasé en qualifications, mais il a plus que rattrapé cette erreur le jour de la course.

L’Espagnol a pris un départ époustouflant pour se hisser jusqu’en P4, et à ce moment-là, un podium semblait probable, encore moins possible. Malheureusement pour lui, il s’est ensuite retrouvé coincé derrière Latifi et Tsunoda après le redémarrage, ce qui lui a fait perdre le contact avec Ocon et Vettel et, avec le recul, lui a coûté une place parmi les trois premiers.

Une fois qu’il a eu de l’air pur, il a eu un rythme très soutenu et suffisant pour obtenir un excellent total de points, un total qui pourrait encore devenir encore plus important si Vettel finissait par être disqualifié dans l’attente d’un appel.

Étant donné qu’il avait une voiture plus rapide que le vainqueur, il se demandera ce qui aurait pu se passer s’il n’était pas coincé dans la circulation, mais tout bien considéré, il peut être très satisfait de sa performance en course. 9

Cette bataille était tout. Les anciens rivaux @alo_oficial et @LewisHamilton ont offert un spectacle incroyable dimanche ⚔️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/LGqPXTU1VR – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

Fernando Alonso : Alonso est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs coureurs de roue à roue de tous les temps, et il a montré exactement pourquoi en Hongrie avec une masterclass absolue.

Entré tôt en P6, il a décidé de prendre soin de ses pneus et de courir longtemps dans l’espoir de pouvoir utiliser un caoutchouc plus frais pour gagner du terrain vers la fin, et il a parfaitement exécuté cette stratégie, rattrapant rapidement Sainz après avoir finalement été aux stands.

Le point culminant de sa course était sans aucun doute sa défense plutôt que son attaque. Lorsque Hamilton l’a rattrapé avec une voiture beaucoup plus rapide et des pneus plus frais, on pensait que le Britannique passerait facilement, mais Alonso s’est défendu incroyablement tour après tour pour le garder d’une manière ou d’une autre, remportant ainsi la victoire de son équipe.

Logiquement, nous devrions probablement retirer un demi-point de sa note pour le fait qu’il a été sur-qualifié et battu par Ocon, mais pour être honnête, après nous avoir offert l’une des meilleures conduites que vous ayez jamais vues, il sert un parfait But. dix

Pierre Gasly : Gasly était plutôt déçu de son résultat étant donné qu’il avait commencé devant tous les rivaux du milieu de terrain qui l’avaient battu, mais il n’aurait pas pu faire plus.

Sa course a mal commencé car il s’est retrouvé pris dans les enchevêtrements du virage 1 et est ainsi tombé à l’arrière du peloton. Après cela, il a baissé la tête et est rapidement revenu dans les points. Il s’est ensuite frayé un chemin dans le top 10 en réussissant le dégagement sur ceux devant grâce à un bon rythme.

Il a maintenu un tel rythme lors de son deuxième relais, s’est frayé un chemin jusqu’à la sixième place et a creusé suffisamment d’écart pour se ravitailler en pneus tendres et prendre le point supplémentaire pour le tour le plus rapide.

Dans l’ensemble, ce fut une très bonne reprise, ainsi qu’une excellente performance samedi, du Français pour terminer ce qui a été une brillante première moitié de saison sur une note relativement élevée. 9

Yuki Tsunoda : Tsunoda avait besoin d’aborder la trêve estivale grâce à un bon résultat plus que quiconque après une première moitié d’année difficile, et même si ce n’était pas un week-end parfait, il a finalement réussi à le faire.

Son week-end ne s’est pas bien passé avant dimanche car il a chuté en FP1 avant d’être éliminé en Q1 des qualifications, mais il a finalement fait de son mieux le jour de la course.

Le bon résultat était en grande partie dû à son départ, avec lui qui s’est frayé un chemin vers la P4. À ce stade, un podium semblait possible, mais il n’a tout simplement pas réussi à dépasser Latifi et s’est retrouvé derrière Sainz et Gasly, tous deux plus rapides que lui.

Il était lui-même assez rapide une fois qu’il était dans l’air pur et a pu creuser un énorme écart avec ceux derrière, ce qui s’est avéré crucial car cela signifiait qu’il n’avait perdu aucune place après avoir filé en retard. Ce genre d’erreurs est ce qu’il doit éliminer à l’avenir, mais c’était certainement un pas dans la bonne direction. 8

Nicolas Latifi : Il y avait beaucoup de vues folles dans cette course, mais Latifi qui a couru dans les trois premiers pendant un bon moment était peut-être le plus fou. Et même s’il ne pouvait pas rester là, c’était toujours le meilleur pilotage de sa carrière en F1.

Il était tout simplement impeccable dès le début, évitant les ennuis pour passer en P3, puis défendant de manière experte pour conserver la position pendant plusieurs tours. En raison d’une voiture beaucoup plus lente que la plupart, il a inévitablement perdu des places une fois aux stands, mais a quand même fait assez pour marquer des points vitaux, son premier en F1.

La majeure partie de son temps depuis qu’il a rejoint la grille a été passé dans l’ombre de son coéquipier alors que Russell a ébloui le samedi, mais le Canadien s’en est fermement sorti en Hongrie, avec moins d’un dixième de retard en qualifications et en étant l’homme de tête dimanche. avec un lecteur de premier ordre. 9.5

Nous sommes tous avec vous, @GeorgeRussell63 ! 🥺 🎥 x Duna TV#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/GK8jKArzYG – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

George Russell : Après plus de deux ans d’attente, Russel a finalement terminé dans le top 10 pour Williams, et assez curieusement, ce n’était même pas l’une de ses meilleures performances.

Son départ n’a pas été aussi sensationnel que celui de Latifi, mais c’était quand même très bon, le Britannique étant 7e après le redémarrage et faisant un très bon travail en repoussant les voitures plus rapides.

Comme le Canadien, il a perdu quelques positions dans la fenêtre des stands mais est revenu en P9 avec un joli mouvement sur Schumacher, et a passé le reste de la course à défendre avec succès cette place contre Ricciardo et Verstappen, ce qui est tout un exploit.

Les choses auraient pu être meilleures sans un mauvais samedi selon ses normes élevées et être battu par son coéquipier n’est pas idéal, mais il a quand même ses premiers points pour Williams, et c’est tout ce qui l’intéressera. Assez juste aussi. 8

Max Verstappen : Marquer seulement deux points et perdre la tête du championnat est un peu un désastre pour le Néerlandais, mais la façon dont les choses se sont déroulées pour lui n’est pas de sa faute.

Pour la deuxième course consécutive, ses espoirs de marquer de gros points étaient tombés après le premier tour, Bottas envoyant Norris vers lui. Non seulement l’erreur de Finn l’a fait chuter la commande, mais cela a également causé des dommages qui seraient avec Verstappen pour le reste de la course.

Compte tenu de la gravité de ces dommages – il manquait une barge entière sur son côté droit – réussir à terminer la course et à marquer un point était en fait un très bon effort de la part de l’homme Red Bull. 8

Kimi raikkonen: Une course avec un tel chaos a offert aux retardataires une occasion en or de marquer de gros points, mais Kimi n’a pas tout à fait pu le saisir.

Ce n’était pas vraiment de sa faute car, après avoir pris un bon départ, se classant dans le top 10, tout son travail acharné a été annulé en raison du fait que son équipe l’a fait sortir de son stand à un moment dangereux, ce qui l’a obligé à obtenir une pénalité et perdre un certain nombre de places.

L’Iceman a fait un travail crédible après cela, se remontant au bord des points. 7.5

Daniel Ricciardo : La course de Ricciardo en Hongrie ressemblait beaucoup à la sienne du premier semestre 2021 : décevante.

Il était l’un des nombreux pilotes à avoir eu la malchance d’être pris dans le carnage au départ, et cela lui a coûté beaucoup de places et quelques pièces détachées.

Tout comme Verstappen, l’Australien a dû faire face à une bataille difficile pour marquer des points après cela avec les dégâts qu’il avait subis, et il n’a pas pu le faire, tombant pour dépasser Russell avant d’être d’abord dépassé par le Néerlandais, puis par Kimi.

Ce n’est bien sûr pas vraiment de sa faute s’il a terminé en dehors du top 10, mais en termes de pilotage, il était encore loin de son meilleur tout le week-end. En espérant qu’il renverse la situation après les vacances d’été. 6

Mick Schumacher : Pendant un bref instant, il a semblé que Schumacher pouvait marquer ses premiers points en F1. Ce n’était finalement pas le cas, mais il peut toujours être satisfait de sa conduite.

Sa défense au début de la course était excellente avec l’Allemand plus que de tenir le coup avec Verstappen sur tout le dos, et il n’a pas fait grand-chose de mal après cela aussi, étant toujours assez rapide pour terminer devant un Alfa Romeo.

Pour la première fois peut-être, nous avons pu voir Schumacher rouler au volant avec les meilleurs pilotes en F1, et il l’a très bien fait. 8

Antonio Giovinazzi : Le dernier de ceux qui a terminé était Giovinazzi qui a écopé d’une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands, mettant fin à tout espoir de s’impliquer dans la lutte pour les points.

C’était une erreur de recrue bâclée et coûteuse qui lui a assuré que c’était une journée à oublier. 5

N’a pas fini

Tu nous as rendus si fiers, Seb. 💚 #GP Hongrois #F1 pic.twitter.com/PPVBFLNaOJ – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 1er août 2021

Nikita Mazepin : La course venait à peine de commencer que Mazepin a été contraint à l’abandon, il n’y a donc rien à noter. Le peut être dit pour le reste des pilotes ci-dessous. N / A

Lando Norris : La brillante séquence de points de Lando est terminée grâce à Valtteri Bottas. Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer qu’il aurait été en lice pour une victoire en course s’il avait réussi à éviter les ennuis. N / A

Valtteri Bottas : Valtteri peut se considérer très chanceux que nous ne donnions pas de notes aux préretraités. Un début amateur absolument épouvantable. N / A

Sergio Perez : Également pris dans la boule de démolition de Valtteri. Au suivant pour Sergio. N / A

Balade de Lance : Lance était une autre conduite provoquant le chaos lors de ce premier tour ridicule, éliminant ainsi le très malheureux Charles Leclerc. N / A

Charles Leclerc : Leclerc a comparé sa «course» à un jeu de bowling après avoir été qualifié par Stroll. Il sera déterminé à riposter à Spa. N / A

Finley Crebolder