Notes des pilotes du Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix de Monaco reste le plus grand défi du calendrier de la F1, et un certain nombre de pilotes l’ont parfaitement géré.

Voici qui, selon nous, a fait le meilleur et le pire travail de s’attaquer aux rues de Monte-Carlo…

Max Verstappen: Verstappen s’est dirigé vers Monte Carlo en sachant qu’il avait besoin d’un bon résultat pour ses chances de titre, et il a livré.

Étant donné qu’il avait sans doute la voiture la plus rapide, le fait de ne pas prendre la pole position était décevant, bien que ce ne soit pas entièrement sa faute car un drapeau rouge l’a arrêté dans ses pistes. Cependant, l’abandon de Leclerc lui a donné une énorme opportunité de gagner, et il l’a pris avec insistance.

Le Néerlandais ne s’est pas trompé tout au long de la course, restant confortablement en tête grâce à un rythme soutenu et une bonne gestion des pneus. Il était simplement à un autre niveau que le reste du peloton.

Sa vie a certes été rendue plus facile par le fait que Leclerc et Valtteri Bottas ont tous les deux pris leur retraite, mais c’était quand même un excellent entraînement, et extrêmement important car il l’a propulsé au sommet du classement. Le combat pour le titre est bel et bien lancé, et à en juger par cet affichage, il est prêt pour cela. 9,5

Carlos Sainz: Conduire une voiture avec laquelle vous n’êtes pas encore familier dans les rues de Monaco est un défi de taille, mais Sainz a rendu les choses faciles.

Il s’est lancé dans la course avec un peu de colère après avoir seulement qualifié P4 alors que son coéquipier décrochait la pole position, mais il l’a plus que compensé.

le Ferrari l’homme s’est bien débrouillé et s’est rapidement éloigné de l’ancien coéquipier Lando Norris, se rapprochant de la Mercedes de Valtteri Bottas. Une fois que le Finlandais a pris sa retraite, il n’a jamais eu l’air de perdre la P2.

Il est difficile de dire s’il avait la voiture pour défier Verstappen et aurait peut-être dû pousser le Red Bull un peu plus fort étant donné que l’autre Ferrari n’a pas commencé la course, mais quoi qu’il en soit, c’était une autre bonne conduite dans un début très impressionnant. saison. 9

Lando Norris: En parlant de débuts de saison impressionnants, Norris continua le sien, éblouissant autant que la livrée Gulf que son équipe a bercée tout le week-end.

Les chances d’un podium semblaient minces étant donné qu’il partait derrière quatre pilotes dans des voitures plus rapides, mais les deux abandons devant lui l’ont propulsé à la 3e place, et il est resté calme et posé pour finir là.

Il était excellent dans le relais d’ouverture, gardant une longueur d’avance sur ceux qui étaient derrière lui, même si le fait qu’on lui ait montré un drapeau noir et blanc montrait qu’il n’était pas tout à fait irréprochable.

Le pilote McLaren n’était pas aussi bon lors de son deuxième relais, étant rattrapé par Sergio Perez alors qu’il luttait sur les pneus durs, mais il est resté calme sous une pression énorme pour assurer P3 en course et consolider P3 au classement. 9

Sergio Perez: Pas pour la première fois depuis qu’il a rejoint Red Bull, c’était un week-end de deux mi-temps pour Perez.

Peu de pilotes ont connu un samedi pire que lui car il n’est allé que neuvième en qualifications, étant loin de son coéquipier, mais peu ont eu un meilleur dimanche non plus.

Sur une piste où les dépassements sont presque impossibles, lui et son équipe ont décidé d’opter pour l’overcut à la place, et grâce à un rythme très fort de sa part, cela a fait du charme, le faisant grimper de quatre places.

Il n’arrivait pas tout à fait à monter sur son premier podium malgré le rattrapage de Norris, mais c’était quand même un excellent résultat et un résultat qui a propulsé son équipe au sommet du championnat des constructeurs. Maintenant, il a juste besoin d’être aussi bon pendant un week-end entier. 8,5

Vettel ⚔️ Gasly 🍿🍿🍿 # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/3zuj1YLXBI – Formule 1 (@ F1) 23 mai 2021

Sebastian vettel: Fait Vettel Je l’ai encore? c’est une question qui se pose de plus en plus ces dernières années, et sa conduite à Monaco a été l’une des réponses les plus convaincantes qu’il ait jamais faites.

Il a absolument tout sorti de la voiture tout au long du week-end, devançant un certain nombre de pilotes dans des voitures plus rapides, ainsi que son coéquipier, aussi bien en qualifications que le jour de la course.

Le point culminant a été l’excellent pilotage qui lui a permis de devancer Pierre Gasly à la sortie des stands. Il a trouvé l’équilibre parfait entre agressivité et équité pour assurer le poste et y rester.

C’était tout simplement le week-end parfait pour l’homme Aston Martin, qui ressemblait à l’homme qui a remporté quatre championnats du monde. Il a même fait le fameux point d’index quand il a franchi la ligne. dix

Pierre Gasly: Il a peut-être terminé derrière deux pilotes devant lesquels il avait commencé la course, mais c’était quand même une très bonne conduite de Gasly.

Le Français a passé toute la course à lutter contre Lewis Hamilton, et il a eu le dessus tout au long, le Britannique ayant du mal à le suivre à certains moments.

Son rythme au début de son deuxième relais lui a coûté deux positions, et il aurait pu terminer une place plus haut s’il dépassait Vettel, mais il a été sage de reculer aux côtés de l’Allemand et d’éviter une collision. Dans l’ensemble, ce fut un autre très bon week-end. 8

Lewis Hamilton: C’était Hamilton pire week-end depuis un bon moment car il n’a jamais regardé au sommet de son jeu à partir de vendredi.

Il semblait être l’ombre de l’homme réputé pour être l’un des meilleurs qualifiés de tous les temps, car il ne pouvait atteindre que la 7e place, quatre places et quatre dixièmes derrière son coéquipier Bottas.

Il n’a réussi à gagner aucune place dans la course malgré deux abandons devant lui. Bien que cela soit en grande partie dû à une mauvaise stratégie de son équipe, son rythme n’était pas non plus fort.

La performance rappelait ces week-ends de 2016 où il ne serait tout simplement pas dessus tout au long. Pour lui, j’espère que cela s’avère être un cas unique et que ce n’est pas lui le titre cette fois-ci. 5

Promenade Lance: Stroll aura quitté Monaco avec des sentiments mitigés. Bien qu’il n’ait pas été à la hauteur de son coéquipier tout le week-end, il a au moins fait un bon entraînement le jour de la course pour marquer de précieux points.

Terminer dans le top 10 semblait presque impossible alors qu’il partait en P12 après un samedi un peu médiocre, mais son équipe lui a mis sur une bonne stratégie, en commençant sur le pneu dur, et il l’a exécutée à la perfection.

Tout dépendait de lui pour garder les choses propres et maintenir un rythme décent pendant l’intégralité de son long premier relais, et c’est exactement ce qu’il a fait pour gagner un certain nombre de positions. Après avoir piqué, il a fait démarrer ses pneus tendres rapidement et est rentré à la maison en P8.

Le Canadien ne sera pas content d’avoir été si loin de Vettel en qualifications, mais c’était quand même une course solide. 8

Esteban Ocon: Alors que Stroll ne pouvait pas continuer sa course à prendre le dessus sur son coéquipier vétéran, Ocon pouvait une fois de plus éclipser Fernando Alonso.

Il n’a peut-être pas atteint la Q3, mais il a surclassé le double champion du monde d’une demi-seconde samedi, ce qui n’est pas une mince affaire.

Le jour de la course, il n’aurait pas pu vraiment faire plus, et compte tenu du rythme de sa voiture, marquer deux points était un effort décent de sa part.

S’il continue à prendre le dessus sur Alonso, il pourrait bien se retrouver bientôt à avoir des conversations avec Toto Wolff… 8

Antonio Giovinazzi: Pour la première fois depuis son arrivée sur la grille de F1, Giovinazzi est toujours impressionnant et ressemble à un pilote très talentueux.

Compte tenu de la machinerie dont il disposait, se rendre en Q3 était une excellente réussite pour l’Italien, et a donc réussi à rester dans le top 10 pendant toute la course, même s’il a pris du retard sur Ocon et Stroll.

Au début de la saison, il semblait possible que Ferrari choisisse de le remplacer par l’un de leurs pilotes d’académie l’année prochaine, mais cela semble de moins en moins probable à chaque course qui passe. 9

Kimi raikkonen: Kimi a commencé à avoir du mal avec son rythme d’un tour cette saison et ce fut le cas à nouveau à Monaco car son coéquipier a été surqualifié.

Le Finlandais a au moins fait beaucoup mieux pendant la course et a bien fait pour l’emporter dans sa bataille contre la plus rapide McLaren de Daniel Ricciardo.

Ce n’était en aucun cas une mauvaise conduite ou un mauvais résultat, mais il commence à ressembler au pilote numéro deux d’Alfa Romeo. 7

Daniel Riccardo vient d’être doublé par son coéquipier Lando Norris. Aïe. # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/Ny5QdGru9R – Planète F1 (@ Planet_F1) 23 mai 2021

Daniel Ricciardo: Après sa meilleure performance de la saison à Barcelone, Ricciardo devait prospérer sur la piste sur laquelle il a été si bon dans le passé, mais les choses n’auraient pas pu se passer plus différemment.

Il était tout simplement à un autre niveau, beaucoup plus bas que l’autre McLaren tout le week-end, étant presque une seconde plus lent en qualifications et, plutôt embarrassant, étant dépassé en course.

Dans une voiture assez bonne pour finir sur le podium, il n’a jamais eu l’air de marquer des points, n’étant pas assez rapide pour dépasser l’Alfa Romeos en piste ou dans les stands.

Son excuse pour s’habituer à une nouvelle voiture est toujours valable, mais cela devient de moins en moins le cas chaque semaine. Après tout, Perez, Sainz et Vettel sont tous avec de nouvelles équipes et ont été excellents. 4

Fernando Alonso: Une grande partie de ce qui a été dit à propos de Ricciardo s’applique également à Alonso. Il a du mal avec sa nouvelle équipe et, étonnamment pour beaucoup, il est surpassé par un coéquipier plus jeune.

En qualifications notamment, il avait l’air médiocre, sortant en Q1, et s’il a bien récupéré le lendemain, gagnant quatre places au départ, le mal était déjà fait.

Il est trop tôt pour qualifier son retour d’erreur, et il ressemblait à lui-même dans le premier tour, mais plus il sera battu par Ocon longtemps, plus les gens se demanderont s’il est aussi bon qu’avant. 5

George Russell: C’était une histoire très familière pour Russell. Il a très bien réussi à se rendre en Q2 et a été meilleur que son coéquipier tout au long du week-end, mais n’avait pas la voiture pour faire grand-chose d’autre.

En ce qui concerne la conduite, il n’a pas fait de miracles et n’a pas défié ceux qui avaient de meilleures machines, mais il n’a pas fait grand-chose de mal non plus. 7

Nicholas Latifi: Latifi avait l’air décent au début du week-end, mais les choses ont commencé à se désagréger samedi lorsqu’il s’est écrasé en FP3 et n’a pas pu s’approcher de Russell en qualifications.

Pour être juste avec lui, il était meilleur en course, gagnant quelques places et courant plus près de son coéquipier. De plus, étant donné qu’il s’agissait de la première course de F1 sur la piste, la terminer indemne était un effort décent à lui seul. 6

Yuki Tsunoda: Tsunoda n’avait jamais piloté la piste dans aucune catégorie, et encore moins juste en F1, mais c’était quand même une mauvaise performance de sa part.

Les qualifications ne se sont pas bien déroulées, l’homme d’AlphaTauri ayant été éliminé en Q1, et les choses ont continué à mal tourner depuis le départ de dimanche alors qu’il avait pris un mauvais départ et perdu plus de places.

Ne pas s’écraser était un plus, mais étant donné que dans la même voiture, Gasly a terminé dans le top six, il n’y avait pas beaucoup de points positifs à tirer de la performance du pilote japonais. Pour son propre bien, il doit commencer à faire mieux. Après tout, Helmut Marko commence à montrer des signes de frustration à son égard. 4

Nikita Mazepin: Mazepin est une autre recrue à avoir lutté cette année, mais le Russe avait l’air beaucoup mieux qu’il ne l’avait fait auparavant cette saison à Monaco.

Non seulement il a passé tout le week-end sans s’écraser ni faire d’erreur, mais il a également battu son coéquipier, et bien que Schumacher ait eu des problèmes de moteur, Mazepin avait l’air plus équilibré que jamais avec lui en termes de rythme. Oh, et il a bien obéi aux drapeaux bleus, ce qui est une bonne évolution.

Le lecteur fera sa confiance au monde du bien. 7

Mick Schumacher: Alors que c’était le meilleur Grand Prix de Mazepin de la saison, c’était le pire de Schumacher.

Il n’a pas pu participer aux qualifications après avoir chuté en FP3 et, bien qu’il ait pris un bon départ dans la course en dépassant Mazepin, de brefs problèmes de moteur l’ont relâché et il n’a pas pu regagner la place.

Pourtant, le crash mis à part, ce n’était pas trop un désastre d’un week-end et se révélera sans aucun doute être une bonne expérience d’apprentissage. 5

N’a pas fini

Valtteri Bottas: Quelle cruelle maîtresse la Formule 1 peut être.

Jusqu’au moment où il a dû prendre sa retraite, Bottas avait sans doute l’air mieux qu’il ne l’a fait toute la saison, étant beaucoup plus rapide que Hamilton tout le week-end.

Il n’a pas été récompensé pour ses efforts, avec une roue collante qui le vole au moins de P2, mais il peut néanmoins prendre un peu d’encouragement à Monte Carlo. 8

Charles Leclerc: Leclerc n’a même pas commencé la course, encore moins la terminer, donc il n’y a rien à noter. Cela étant dit, son tour de pole était époustouflant, même s’il n’a que lui-même à blâmer pour ne pas avoir pris le départ de la course. N / A

Finley Crebolder